Суд по делу "Седьмой студии" начнется 17 октября

Мещанский суд Москвы 17 октября проведет предварительное заседание по уголовному делу "Седьмой студии", одним из обвиняемых по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников. Когда дело начнут рассматривать по существу неизвестно, сообщает Интерфакс.

Сотрудников театральной "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Екатерину Воронову, Софью Апфельбаум и Нину Масляеву обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на театральный проект "Платформа" в 2011–2014 годах.

Все обвиняемые, кроме Масляевой, свою вину отрицают и считают уголовное дело сфабрикованным.

Алексей Малобродский подал заявление в ФСБ с требованием проверить протокол допроса свидетеля Войкиной на признаки фальсификации доказательств и потребовал отвода следственной группы под руководством полковника Александра Лаврова.

Лариса Войкина, бывший бухгалтер "Седьмой студии", подтвердила, что протокол ее допроса сфальсифицирован. Согласно протоколу, Войкина рассказала следствию о том, что сотрудники студии получали "неофициальную" завышенную зарплату, брали наличные в долг из кассы организации и выдавали займы третьим лицам. При этом художественный руководитель Кирилл Серебренников лично распоряжался финансами. Ничего из этого, как утверждает Войкина, она следователям не говорила.

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