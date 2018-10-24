Доброе утро!

Прокуратура признала законной выплату 23 окладов бывшему вице-губернатору Воронежской области, но это как бы даже и не новость. Новости такие:

Путин встретится с Трампом в Париже 11 ноября. Обсуждать будут в том числе выход США из договора о ракетах средней и малой дальности.

В России может появиться уголовная ответственность за “склонение детей к опасным действиям”.

Президент Турции утверждает, что убийство журналиста Джамаля Хашогги было спланировано заранее, а его тело может находиться у сообщника в Турции.

На дне Черного моря обнаружено хорошо сохранившееся древнегреческое судно, построенное предположительно около 400 года до н.э.

Путин, Трамп и ядерные ракеты

Президенты России и США встретятся 11 ноября в Париже, где в это время будут проходить торжества по поводу столетия окончания Первой мировой войны. Об этом советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон договорился в ходе визита в Москву: он полтора часа беседовал с Путиным, встречался с Шойгу, Лавровым и главой Совета безопасности России Патрушевым, а также возложил венок на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту.

Одной из тем переговоров Путина и Трампа станет договор о ракетах малой и средней дальности, из которого США хотят выйти, потому что он якобы не выполняется Россией. Путин в этой связи напомнил Болтону, что орлан на гербе США в одной лапе держит 13 стрел, а в другой лапе – оливковую ветвь с 13 оливами, и поинтересовался судьбой последних: неужели орлан склевал все оливки и остались только стрелы? Но Болтон был непреклонен: договор об РСМД не выполняет именно Россия, от нее и исходит угроза миру. Воспоминания о том, как подписывался этот договор, читайте здесь.

Керчь, Колумбайн и Уголовный кодекс

22 семьи попросили перевести их детей из Политехнического колледжа в Керчи, где произошло массовое убийство, в другие учебные заведения, сказал глава российской администрации аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

Телеканал “Дождь” обнаружил, что 17 октября “Россия-1” выдала в эфир интервью с якобы очевидицей массового убийства в колледже Алиной Керовой, которая значится в списке погибших. “Россия-1” объяснила в инстаграме, что очевидица находилась в шоке и поэтому представилась именем погибшей.

Издание “Проект” утверждает, что российским государственным СМИ запретили сравнивать нападение в керченском колледже со стрельбой в американской школе Колумбайн в 1999 году (и Колумбайн действительно не упоминается). А чтобы он не упоминался и дальше, минюст России разработал поправки к Уголовному кодексу, вводящие уголовную ответственность за склонение несовершеннолетнего к действиям, опасным другим людям (до пяти лет тюрьмы).

Хашогги: соболезнования и чемоданы

Король Саудовской Аравии Салман и наследный принц Мухаммед бин Салман встретились с сыном и братом журналиста Джамаля Хашогги и выразили им соболезнования в связи с его гибелью. Именно наследного принца медиа разных стран обвиняют в организации этого убийства.

Президент Турции, выступая в парламенте, назвал это убийство политическим. По его данным, оно было заранее спланировано вместе неким сообщником в Турции. Турецкая полиция обыскала машину саудовского консульства, обнаруженную на частной стоянке в Стамбуле. Журналистов туда не пустили, но они все равно пишут, что в машине нашли вещи Хашогги, упакованные в чемоданы. По данным разных СМИ, обнаружены и останки убитого, но эта информация официально не подтверждена.

Президент США сказал в этой связи, что “плохая идея” была скверно реализована, а все последовавшее за убийством было “худшей в истории” попыткой замести следы.

Из жизни НКО

Движение Льва Пономарева “За права человека” обратилось в полицию с просьбой защитить их от активистов прокремлевского движения SERB, осаждающих офис правозащитников и обвиняющих их в экстремизме.

Госдума России приняла в первом чтении поправки о “нежелательных” иностранных НКО, вмешивающихся в выборы. “Нежелательных” будет больше.

Автономная некоммерческая организация "Инновационный инжиниринговый центр", учрежденная предполагаемой дочерью Путина Катериной Тихоновой, получила мощного соучредителя – компанию “Норникель”. Поддерживать “приоритетные проекты” крупнейшие российские компании согласились после того, как помощник Путина Белоусов предложил изъять у них часть прибыли ради выполнения майских указов Путина.

Еще одна некоммерческая организация, образовательный центр “Сириус”, учрежденный талантливым виолончелистом из Петербурга Сергеем Ролдугиным (которого, по итогам “панамагейта”, принято считать держателем офшорных кошельков Путина), получит еще больше олимпийской недвижимости в Сочи, чтобы создать там “научную долину” (без стадионов науку не разовьешь).

Кибервойска, “Конкорд” и курсанты

Минобороны России потратит полмиллиарда рублей на покупку оборудования для слежки за деятельностью курсантов в интернете.

Американские военные, по данным New York Times, связываются с потенциальными “русскими хакерами” и предупреждают их, что за попыткой вмешаться в ноябрьские промежуточные выборы последует введение жестких персональных санкций.

О человеке, против которого такие санкции уже введены, “поваре Путина” Евгении Пригожине, здесь рассуждает журналист “Новой газеты” Денис Коротков.

Происшествия и самые древние обломки кораблекрушения

В Риме на станции метро обрушился эскалатор, пострадали около 30 россиян, один – серьезно, и все они болельщики ЦСКА (который проиграл “Роме”). Возможно, что они и обрушили этот эскалатор своими прыжками.

На российской антарктической станции инженер пытался убить сварщика. Сварщик – в больнице в Чили, инженер – под домашним арестом в Петербурге.

В почтовом ящике перед домом Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк нашли бомбу.

А на дне Черного моря, недалеко от побережья Болгарии – обломки древнегреческого торгового судна, древнейшие в мире.

Шесть ссылок

История. Рассказ о московской гимназии Креймана, в здании которой позднее была организована 25-я образцовая школа, где учились дети высших партийных и государственных руководителей, а также “теневые правители СССР”. Или отрывок из книги Полины Вахтиной, Натальи Громовой и Татьяны Поздняковой “Дело Бронникова”, посвященной разгрому чекистами серии литературно-художественных кружков в Ленинграде в 1932 году.

Литература. Отрывок из биографии Венедикта Ерофеева и разъяснения Линор Горалик о нужности и важности сказок.

Картинки. Конспект дискуссии “Русский авангард и советский андеграунд”, в которой искусствоведы Андрей Сарабьянов и Кирилл Светляков нашли точки соприкосновения между Михаилом Ларионовым и Ильей Кабаковым. Или репортаж с открытия музея современного искусства МО в Вильнюсе, спроектированного Даниэлем Либескиндом.

Искренне Ваши,

Семь Сорок