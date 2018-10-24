Доброе утро!
Прокуратура признала законной выплату 23 окладов бывшему вице-губернатору Воронежской области, но это как бы даже и не новость. Новости такие:
- Путин встретится с Трампом в Париже 11 ноября. Обсуждать будут в том числе выход США из договора о ракетах средней и малой дальности.
- В России может появиться уголовная ответственность за “склонение детей к опасным действиям”.
- Президент Турции утверждает, что убийство журналиста Джамаля Хашогги было спланировано заранее, а его тело может находиться у сообщника в Турции.
- На дне Черного моря обнаружено хорошо сохранившееся древнегреческое судно, построенное предположительно около 400 года до н.э.
Путин, Трамп и ядерные ракеты
Президенты России и США встретятся 11 ноября в Париже, где в это время будут проходить торжества по поводу столетия окончания Первой мировой войны. Об этом советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон договорился в ходе визита в Москву: он полтора часа беседовал с Путиным, встречался с Шойгу, Лавровым и главой Совета безопасности России Патрушевым, а также возложил венок на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту.
Одной из тем переговоров Путина и Трампа станет договор о ракетах малой и средней дальности, из которого США хотят выйти, потому что он якобы не выполняется Россией. Путин в этой связи напомнил Болтону, что орлан на гербе США в одной лапе держит 13 стрел, а в другой лапе – оливковую ветвь с 13 оливами, и поинтересовался судьбой последних: неужели орлан склевал все оливки и остались только стрелы? Но Болтон был непреклонен: договор об РСМД не выполняет именно Россия, от нее и исходит угроза миру. Воспоминания о том, как подписывался этот договор, читайте здесь.
Керчь, Колумбайн и Уголовный кодекс
- 22 семьи попросили перевести их детей из Политехнического колледжа в Керчи, где произошло массовое убийство, в другие учебные заведения, сказал глава российской администрации аннексированного Крыма Сергей Аксенов.
- Телеканал “Дождь” обнаружил, что 17 октября “Россия-1” выдала в эфир интервью с якобы очевидицей массового убийства в колледже Алиной Керовой, которая значится в списке погибших. “Россия-1” объяснила в инстаграме, что очевидица находилась в шоке и поэтому представилась именем погибшей.
- Издание “Проект” утверждает, что российским государственным СМИ запретили сравнивать нападение в керченском колледже со стрельбой в американской школе Колумбайн в 1999 году (и Колумбайн действительно не упоминается). А чтобы он не упоминался и дальше, минюст России разработал поправки к Уголовному кодексу, вводящие уголовную ответственность за склонение несовершеннолетнего к действиям, опасным другим людям (до пяти лет тюрьмы).
Хашогги: соболезнования и чемоданы
Король Саудовской Аравии Салман и наследный принц Мухаммед бин Салман встретились с сыном и братом журналиста Джамаля Хашогги и выразили им соболезнования в связи с его гибелью. Именно наследного принца медиа разных стран обвиняют в организации этого убийства.
Президент Турции, выступая в парламенте, назвал это убийство политическим. По его данным, оно было заранее спланировано вместе неким сообщником в Турции. Турецкая полиция обыскала машину саудовского консульства, обнаруженную на частной стоянке в Стамбуле. Журналистов туда не пустили, но они все равно пишут, что в машине нашли вещи Хашогги, упакованные в чемоданы. По данным разных СМИ, обнаружены и останки убитого, но эта информация официально не подтверждена.
Президент США сказал в этой связи, что “плохая идея” была скверно реализована, а все последовавшее за убийством было “худшей в истории” попыткой замести следы.
Из жизни НКО
- Движение Льва Пономарева “За права человека” обратилось в полицию с просьбой защитить их от активистов прокремлевского движения SERB, осаждающих офис правозащитников и обвиняющих их в экстремизме.
- Госдума России приняла в первом чтении поправки о “нежелательных” иностранных НКО, вмешивающихся в выборы. “Нежелательных” будет больше.
- Автономная некоммерческая организация "Инновационный инжиниринговый центр", учрежденная предполагаемой дочерью Путина Катериной Тихоновой, получила мощного соучредителя – компанию “Норникель”. Поддерживать “приоритетные проекты” крупнейшие российские компании согласились после того, как помощник Путина Белоусов предложил изъять у них часть прибыли ради выполнения майских указов Путина.
- Еще одна некоммерческая организация, образовательный центр “Сириус”, учрежденный талантливым виолончелистом из Петербурга Сергеем Ролдугиным (которого, по итогам “панамагейта”, принято считать держателем офшорных кошельков Путина), получит еще больше олимпийской недвижимости в Сочи, чтобы создать там “научную долину” (без стадионов науку не разовьешь).
Кибервойска, “Конкорд” и курсанты
- Минобороны России потратит полмиллиарда рублей на покупку оборудования для слежки за деятельностью курсантов в интернете.
- Американские военные, по данным New York Times, связываются с потенциальными “русскими хакерами” и предупреждают их, что за попыткой вмешаться в ноябрьские промежуточные выборы последует введение жестких персональных санкций.
- О человеке, против которого такие санкции уже введены, “поваре Путина” Евгении Пригожине, здесь рассуждает журналист “Новой газеты” Денис Коротков.
Происшествия и самые древние обломки кораблекрушения
- В Риме на станции метро обрушился эскалатор, пострадали около 30 россиян, один – серьезно, и все они болельщики ЦСКА (который проиграл “Роме”). Возможно, что они и обрушили этот эскалатор своими прыжками.
- На российской антарктической станции инженер пытался убить сварщика. Сварщик – в больнице в Чили, инженер – под домашним арестом в Петербурге.
- В почтовом ящике перед домом Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк нашли бомбу.
- А на дне Черного моря, недалеко от побережья Болгарии – обломки древнегреческого торгового судна, древнейшие в мире.
Шесть ссылок
- История. Рассказ о московской гимназии Креймана, в здании которой позднее была организована 25-я образцовая школа, где учились дети высших партийных и государственных руководителей, а также “теневые правители СССР”. Или отрывок из книги Полины Вахтиной, Натальи Громовой и Татьяны Поздняковой “Дело Бронникова”, посвященной разгрому чекистами серии литературно-художественных кружков в Ленинграде в 1932 году.
- Литература. Отрывок из биографии Венедикта Ерофеева и разъяснения Линор Горалик о нужности и важности сказок.
- Картинки. Конспект дискуссии “Русский авангард и советский андеграунд”, в которой искусствоведы Андрей Сарабьянов и Кирилл Светляков нашли точки соприкосновения между Михаилом Ларионовым и Ильей Кабаковым. Или репортаж с открытия музея современного искусства МО в Вильнюсе, спроектированного Даниэлем Либескиндом.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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