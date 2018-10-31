Сборно-разборная конструкция всего

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Все, что нужно знать рано утром 31 октября

Доброе утро!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин собрался увеличить штат следователей, потому что у наличествующих слишком большая нагрузка. Новостей об уголовных делах, видимо, тоже прибавится, но сегодня только такие:

  • Конституционный суд Ингушетии признал недействительным договор с Чечней о границе. В Назрани проходит Всемирный конгресс ингушского народа, сегодня возобновляется митинг в Магасе.
  • Авианосец “Адмирал Кузнецов” получил пятиметровую пробоину. Имеет ли смысл поднимать затонувший док, решит специальная комиссия.
  • ФСБ сообщила через свое любимое агентство “Росбалт” о задержании сотрудника погранслужбы, продавшего базы данных, по которым вычислили Петрова и Боширова.
  • Трамп обещает отменить право на гражданство по факту рождения на территории США.
  • По данным доклада Всемирного фонда дикой природы, с 1970 по 2014 год человек уничтожил 60% животных на Земле.
  • Умер автор мультфильма “Остров сокровищ” Давид Черкасский.

Ингушский Конституционный суд и его компетенции

Конституционный суд Ингушетии отменил как не соответствующее конституции республики соглашение о пересмотре границ между Ингушетией и Чеченей, подписанное 26 сентября Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Что будет дальше, не очень понятно: если верить КС Ингушетии, то соглашение уже потеряло силу, если главе Ингушетии – то суд не имел компетенций принимать такое решение и это должен подтвердить КС России (хотя он не является апелляционной инстанцией по отношению к КС Ингушетии). Можно спросить еще КС Чечни, но его мнение заранее очевидно. Тупик.

В Назрани проходит Всемирный конгресс ингушского народа, а в Магасе сегодня возобновляется митинг противников соглашения об обмене территориями.

Злоключения “Адмирала Кузнецова”

Единственный российский авианосец получил пятиметровую пробоину, когда на него упал кран затоновшего дока. Пробоину обещают залатать “легко и быстро”, а поднимать ли док со дна морского, будет решать специальная комиссия. При аварии, официальные причины которой пока не названы, пострадали четыре человека, один пропал без вести, и о его судьбе ничего не известно.

Былые невзгоды “Кузи” (густой дым из трубы, обрывы тросов, нехватка нательных крестиков) перечислены здесь.

Будни спецслужб

  • ФСБ сообщила через свое любимое агентство “Росбалт” о задержании сотрудника погранслужбы, подозреваемого в продаже закрытых баз данных, с помощью которых журналистам-расследователям удалось идентифицировать Петрова и Боширова как офицеров ГРУ Чепигу и Мишкина. Чтобы найти виновного, пришлось провести 60 обысков. После этого сложно стало работать службам безопасности разных компаний, которые тоже пользуются (незаконно) закрытыми базами данных.
  • Еще сложнее хакеру из группы Lurk Игорю Маковкину, который якобы под контролем ФСБ взламывал сервера Демпартии США летом 2016 года, а теперь получил за это пять лет колонии.
  • В Дании арестован предполагаемый агент иранской разведки, якобы готовивший убийство на территории Дании. Королевство отзывает своего посла из Ирана и призывает западные страны ввести санкции.
  • Спецпрокурор Роберт Мюллер, завершающий расследование предполагаемых связей предвыборной кампании Дональда Трампа с Россией, предупредил ФБР, что его пытаются дискредитировать, обвинив в сексуальных домогательствах сорокалетней давности.

Российско-украинское

  • После внеочередного заседания Совбеза ООН о конфликте на востоке Украины западные страны осудили проведение “выборов” в так называемых “ДНР” и “ЛНР” (они намечены на 11 ноября). Россия с этим осуждением не согласна, Небензя на этот раз цитировал Пушкина.
  • Российское правительство завершает работу над постановлением о введении санкций в отношении Украины: они затронут 360 компаний и 50 физических лиц.
  • Глава МИД Украины Павел Климкин призвал сограждан “сдавать” российские паспорта: он готов начать общественную дискуссию о введении двойного гражданства в Украине, но двойное гражданство с Россией, по его словам, исключено из-за фактической войны между странами.
  • Тем не менее, обмен рыболовами состоялся: семерых моряков керченского судна "Норд" обменяли на семерых украинских рыбаков, в Украине остался капитан “Норда”.

Хроники бодания теленка с дубом

  • В Казани на семь суток арестован активист “Открытой России” Дмитрий Егоров – за организацию незаконного пикета "с использованием сборно-разборной конструкции" (25 октября он установил у здания Госсовета Татарстана картонные надгробия свободе слова, правосудию, независимой прессе и т.д.).
  • Саратовская организация помощи больным сахарным диабетом самоликвидируется, потому что ее признали “иностранным агентом”.
  • В Петербурге участника акции “Бессмертный ГУЛАГ” задержали, потому что у него нет прописки, а показы на ЛГБТ-кинофестивале “Бок о бок” то и дело срывают из-за мифических минирований и заявлений депутата Милонова о захвате заложников.
  • Зато прокуратура прекратила уголовное дело о хулиганстве против активистки, которая вскрыла вены в знак протеста против пыток в системе ФСИН.

Утраты

  • По данным доклада Всемирного фонда дикой природы, с 1970 по 2014 год человек уничтожил 60% животных на Земле.
  • Президент США обещает отменить своим указом гражданство по праву рождения на территории США, гарантированное 14-й поправкой. Смелое обещание.
  • НАСА сообщило о прекращении работы космического телескопа "Кеплер" (после девяти лет полета у него кончилось топливо).
  • В Украине в возрасте 86 лет умер автор мультфильмов “Остров сокровищ” и “Приключения капитана Врунгеля” Давид Черкасский.

Шесть ссылок с бонусом

  • История. Глава из книги Галины Поповой “Мадрид в древности и Средневековье. Очерк истории” и рассказы о тяжелой доле эмигрантов, уехавших из царской России в XIX или начале XX века.
  • Художества. Отрывок из книги искусствоведа Юрия Герчука (1926–2014) о художнике и теоретике Владимире Фаворском (1886–1964) – эпизод касается времени борьбы с формализмом. На “Полке” – большой текст о “Портрете” Гоголя с ответами на вопросы, которые вы, возможно, никогда сами себе не задавали.
  • Словесность. Гид по африканской литературе и отрывок из сборника эссе Чеслава Милоша “Земля Ульро”, который вышел в “Лимбахе”.
  • Бонус. На Венецию под водой и самоотверженных туристов можно полюбоваться здесь.

Искренне Ваши,
Семь Сорок

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