Сборно-разборная конструкция всего

Доброе утро!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин собрался увеличить штат следователей, потому что у наличествующих слишком большая нагрузка. Новостей об уголовных делах, видимо, тоже прибавится, но сегодня только такие:

Конституционный суд Ингушетии признал недействительным договор с Чечней о границе. В Назрани проходит Всемирный конгресс ингушского народа, сегодня возобновляется митинг в Магасе.

Авианосец “Адмирал Кузнецов” получил пятиметровую пробоину. Имеет ли смысл поднимать затонувший док, решит специальная комиссия.

ФСБ сообщила через свое любимое агентство “Росбалт” о задержании сотрудника погранслужбы, продавшего базы данных, по которым вычислили Петрова и Боширова.

Трамп обещает отменить право на гражданство по факту рождения на территории США.

По данным доклада Всемирного фонда дикой природы, с 1970 по 2014 год человек уничтожил 60% животных на Земле.

Умер автор мультфильма “Остров сокровищ” Давид Черкасский.

Ингушский Конституционный суд и его компетенции

Конституционный суд Ингушетии отменил как не соответствующее конституции республики соглашение о пересмотре границ между Ингушетией и Чеченей, подписанное 26 сентября Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Что будет дальше, не очень понятно: если верить КС Ингушетии, то соглашение уже потеряло силу, если главе Ингушетии – то суд не имел компетенций принимать такое решение и это должен подтвердить КС России (хотя он не является апелляционной инстанцией по отношению к КС Ингушетии). Можно спросить еще КС Чечни, но его мнение заранее очевидно. Тупик.

В Назрани проходит Всемирный конгресс ингушского народа, а в Магасе сегодня возобновляется митинг противников соглашения об обмене территориями.

Злоключения “Адмирала Кузнецова”

Единственный российский авианосец получил пятиметровую пробоину, когда на него упал кран затоновшего дока. Пробоину обещают залатать “легко и быстро”, а поднимать ли док со дна морского, будет решать специальная комиссия. При аварии, официальные причины которой пока не названы, пострадали четыре человека, один пропал без вести, и о его судьбе ничего не известно.

Былые невзгоды “Кузи” (густой дым из трубы, обрывы тросов, нехватка нательных крестиков) перечислены здесь.

Будни спецслужб

ФСБ сообщила через свое любимое агентство “Росбалт” о задержании сотрудника погранслужбы, подозреваемого в продаже закрытых баз данных, с помощью которых журналистам-расследователям удалось идентифицировать Петрова и Боширова как офицеров ГРУ Чепигу и Мишкина. Чтобы найти виновного, пришлось провести 60 обысков. После этого сложно стало работать службам безопасности разных компаний, которые тоже пользуются (незаконно) закрытыми базами данных.

Еще сложнее хакеру из группы Lurk Игорю Маковкину, который якобы под контролем ФСБ взламывал сервера Демпартии США летом 2016 года, а теперь получил за это пять лет колонии.

В Дании арестован предполагаемый агент иранской разведки, якобы готовивший убийство на территории Дании. Королевство отзывает своего посла из Ирана и призывает западные страны ввести санкции.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, завершающий расследование предполагаемых связей предвыборной кампании Дональда Трампа с Россией, предупредил ФБР, что его пытаются дискредитировать, обвинив в сексуальных домогательствах сорокалетней давности.

Российско-украинское

После внеочередного заседания Совбеза ООН о конфликте на востоке Украины западные страны осудили проведение “выборов” в так называемых “ДНР” и “ЛНР” (они намечены на 11 ноября). Россия с этим осуждением не согласна, Небензя на этот раз цитировал Пушкина.

Российское правительство завершает работу над постановлением о введении санкций в отношении Украины: они затронут 360 компаний и 50 физических лиц.

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал сограждан “сдавать” российские паспорта: он готов начать общественную дискуссию о введении двойного гражданства в Украине, но двойное гражданство с Россией, по его словам, исключено из-за фактической войны между странами.

Тем не менее, обмен рыболовами состоялся: семерых моряков керченского судна "Норд" обменяли на семерых украинских рыбаков, в Украине остался капитан “Норда”.

Хроники бодания теленка с дубом

В Казани на семь суток арестован активист “Открытой России” Дмитрий Егоров – за организацию незаконного пикета "с использованием сборно-разборной конструкции" (25 октября он установил у здания Госсовета Татарстана картонные надгробия свободе слова, правосудию, независимой прессе и т.д.).

Саратовская организация помощи больным сахарным диабетом самоликвидируется, потому что ее признали “иностранным агентом”.

В Петербурге участника акции “Бессмертный ГУЛАГ” задержали, потому что у него нет прописки, а показы на ЛГБТ-кинофестивале “Бок о бок” то и дело срывают из-за мифических минирований и заявлений депутата Милонова о захвате заложников.

Зато прокуратура прекратила уголовное дело о хулиганстве против активистки, которая вскрыла вены в знак протеста против пыток в системе ФСИН.

Утраты

По данным доклада Всемирного фонда дикой природы, с 1970 по 2014 год человек уничтожил 60% животных на Земле.

Президент США обещает отменить своим указом гражданство по праву рождения на территории США, гарантированное 14-й поправкой. Смелое обещание.

НАСА сообщило о прекращении работы космического телескопа "Кеплер" (после девяти лет полета у него кончилось топливо).

В Украине в возрасте 86 лет умер автор мультфильмов “Остров сокровищ” и “Приключения капитана Врунгеля” Давид Черкасский.

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