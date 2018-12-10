Одиночный пикет в поддержку Канта

Доброе утро!

Сегодня в Армении объявят официальные итоги внеочередных парламентских выборов. По предварительным данным, с большим отрывом лидирует блок и.о. премьера Никола Пашиняна, а Республиканская партия бывшего президента Армении набирает лишь пять процентов. Вот новости выходных:

Умерла правозащитница Людмила Алексеева, ей был 91 год.

Во Франции в ходе не прекращающихся четыре недели протестов “желтых жилетов” задержаны 1700 человек.

Британия, по данным прессы, введет санкции против шести российских олигархов в связи с делом Скрипалей.

Сегодня министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят задержание украинских моряков российскими пограничниками.

Права человека и правозащитники

Сегодня исполняется 70 лет со дня подписания Всеобщей декларации прав человека – рекомендательного документа ООН, впервые на глобальном уровне определившего неотъемлемые права любого индивида, вне зависимости от его государственной принадлежности. Принятие этого документа было реакцией на события Второй мировой войны.

В России долгие годы символом правозащитного движения оставалась глава московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. В субботу она умерла на 92 году жизни. Соболезнования в связи со смертью Алексеевой выразили Соединенные Штаты и ЕС. Здесь читайте ее собственный рассказ о себе и своем деле, здесь Людмилу Алексееву вспоминает журналист Андрей Козенко.

Коллега Алексеевой, глава “Движения за права человека” Лев Пономарев, отбывающий 16-дневный арест, просит суд отпустить его на похороны правозащитницы, которые состоятся завтра, 11 декабря.

Внутрироссийское

Лев Пономарев сидит за пост с призывом прийти на акцию в поддержку обвиняемых по делу “Сети”, которое правозащитники считают сфабрикованным. Следователя ФСБ, который ведет это дело, снова будут проверять по жалобе одного из обвиняемых, Дмитрия Пчелинцева; решение об отказе завести уголовное дело против следователя отменено.

Автор доклада об “убийствах чести” в Чечне и Ингушетии, президент Центра изучения региональных проблем Кавказа Саида Сиражудинова заметила за собой слежку.

“Единая Россия”, выслушав Путина, завершила свой съезд. Среди слушавших был глава МВД РФ Владимир Колокольцев, что нарушает закон о полиции, но в МВД, конечно же, так не считают.

В Казани прошел митинг всех недовольных (недовольных оказалось около 500 человек), а в Калининграде – одиночный пикет в поддержку Канта (под лозунгом “Кант – наш”).

Россия и Украина

Сегодня в Брюсселе главы МИД стран-членов ЕС будут обсуждать, что делать Евросоюзу в связи с захватом украинских моряков российскими пограничниками. Приедет министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Президент Украины, как ожидается, подпишет указ о прекращении действия договора о дружбе с Россией.

В России тоже не дремлют: ФСБ объявила, что некий житель Донецка узнал в одном из задержанных украинцев сотрудника СБУ, который некогда пытал его, жителя Донецка, в Бердянске. Теперь будут проводить “следственные действия”.

Россия и “желтые жилеты”

Во Франции четыре недели не прекращаются протесты так называемых “желтых жилетов” в связи с подорожанием топлива. На минувших выходных по всей стране были задержаны более 1700 человек.

Служба безопасности Украины обвинила в организации этих протестов российские спецслужбы: в доказательство приводится сделанная в Париже фотография, на которой двое мужчин в желтых жилетах держат флаг так называемой "ДНР" (они идентифицированы – это действительно люди, профессионально связанные с российской “геополитической, геостратегической” и прочей бурной деятельностью). Франция начала расследование.

Президент США, предложивший свое толкование французских протестов в твиттере, получил жесткий отпор от главы французского МИДа: тот от собственного лица и от лица президента Макрона попросил Трампа “оставить Францию в покое”.

Сегодня Эммануэль Макрон встретится с лидерами протестов.

США: “российское расследование” и перестановки в Белом доме

В США опубликованы новые материалы по “российскому делу”, касающиеся бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафота и бывшего юриста Трампа Майкла Коэна. Лучше всего суть изложена здесь: оба лгали следствию, пытаясь скрыть контакты (безуспешные, но все же) окружения Трампа с россиянами.

Уволенный Трампом глава ФБР Джеймс Коми дал показания на закрытых слушаниях в Конгрессе, из которых следует, что спецслужбы США еще летом 2016 года знали о российском вмешательстве в избирательный процесс и предполагали, что содействие этим попыткам вмешательства могли оказывать американцы. Конгрессменов-республиканцев, впрочем, больше интересовали емейлы Хиллари Клинтон.

Президент США объявил, что глава его администрации Джон Келли уйдет в отставку до конца года. Автор книги об администрации Трампа Боб Вудворд утверждает, что Келли назвал своего шефа “идиотом”. Кроме того, Келли за что-то невзлюбила Мелания Трамп.

Россия и Великобритания

The Telegraph утверждает, что Британия введет санкции против шести российских олигархов в связи с делом Скрипалей (Усманов, Сечин, Абрамович, Дерипаска и Ротенберги в количестве двух); The Times пишет, что детективы, занимающиеся делом об отравлении Скрипалей в Солсбери, заподозрили российские власти в причастности к еще двум убийствам – Александра Перепеличного и Скотта Янга (вывод основывается на изучении поездок российских разведчиков в Соединенное Королевство).

Шесть ссылок

Искренне Ваши,

Семь Сорок