Как в 2018 году избирали Путина и забирали Навального, защищали Телеграм и пытались закрыть свалку "Ядрово", как казаки били демонстрантов на "Пушке", а футбольные болельщики танцевали на ЧМ, как поддерживали Олега Сенцова и девушек из "Нового величия", как во Владивостоке выбирали губернатора, а в Балашихе дольщики обращались к президенту через борца ММА – в фильме документального проекта "Признаки жизни".