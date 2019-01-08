В Казани активиста оштрафовали после 12 суток ареста

Суд в Казани оштрафовал на 10 тысяч активиста "бессрочного протеста" Дмитрия Егорова после 12 суток ареста. Его обвинили в осуществлении деятельности "нежелательной организации" на территории России. Об этом в телеграм-канале сообщила его адвокат.

По словам стороны защиты, приговор будет обжалован. На суде Егорова лишили права на адвоката и права на ознакомление с материалами дела.

28 декабря Дмитрий Егоров был арестован на 12 суток. На него составили протокол о повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия из-за акции, которую он провел в день Конституции.

Стихийное движение "Бессрочный протест" возникло после прошедшей 9 сентября всероссийской акции против повышения пенсионного возраста. Его участники также выступают против конфликта с Украиной, полицейского насилия и ограничения свободы слова.​

Полиция регулярно препятствует проведению акций, а участников "Бессрочного протеста" нередко задерживают и судят. Активисты также жалуются на угрозы и применение насилия со стороны сотрудников Центра по противодействию экстремизму, более известного как Центр "Э".