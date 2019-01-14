Госсекретарь США встретился в Эр-Рияде с саудовскими лидерами

Лидеры Саудовской Аравии заверили госсекретаря США Майка Помпео, что все причастные к убийству журналиста Джамаля Хашогги, будут привлечены к ответственности. Помпео заявил об этом журналистам во время визита в понедельник в Эр-Рияд. Агентство Reuters называет ситуацию, сложившуюся в Саудовской Аравии после убийства Хашогги крупнейшим политическим кризисом при жизни нынешнего поколения саудитов.



Помпео рассказал журналистам, что во время беседы с королём Салманом и кронпринцем Мохаммедом бин Салманом он поднял некоторые вопросы защиты прав человека, включая права женщин-борцов за права человека, которые месяцами содержатся в заключении и, по некоторым сведениями, подвергаются пыткам.



Хашогги, бывший долгое время доверенным лицом окружения короля и в последние годы критиковасший кронпринца, был убит в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Это преступление вызвало резко негативную реакцию во всём мире, в частности, федеральное казначейство США ввело санкции против 17 саудовских подданных. Сенат США принял резолюцию, обвиняющую принца Мохаммеда.



По оценке Центрального разведывательного управления США, заказчиком преступления был кронпринц, что категорически отрицается саудовскими властями. Не менее 21 человека являются подследственными, пятерым грозит смертная казнь. Пятеро чиновников были сняты со своих постов, включая главного политического советника при короле.