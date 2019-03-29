Что на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты

Жизнь – копейка. Какие компенсации российские суды назначают людям, пережившим пытки, и как расследуют уголовные дела о насилии в отделениях полиции.

Все в сад! Правозащитники судятся за право всех детей, а не только тех, кто имеет российское гражданство и постоянную регистрацию в Москве, ходить в школы и детские сады.

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Диктор: "Медиазона" намерена судиться с Роскомнадзором. Редакция требует отменить блокировку статьи с рассказом о расследовании пыток в отделе полиции Нижнекамска, после которых 22-летний Ильназ Пиркин совершил самоубийство. Роскомнадзор обнаружил в этой публикации информацию о способах суицида и призывы к совершению самоубийства, поэтому внес материал в реестр страниц с запрещенной информацией. Юристы "Медиазоны" считают, что ведомство буквально трактует правило и удаляет все упоминания о суициде, как явлении.

Марьяна Торочешникова: В то время как "Медиазона" пытается отстоять свое право рассказывать людям правду о пытках в полиции и их последствиях, суды выносят решения о компенсациях в пользу тех, кто эти пытки пережил. Или родственников тех, кого запытали до смерти. На этой неделе вынесено по меньшей мере три подобных решения суда. Расскажем и об этих решениях, и о том, как привлечь к ответственности преступников в погонах.

В студии со мной - руководитель Московского отделения Комитета против пыток Анастасия Гарина.

В Элисте суд взыскал в пользу бывшего заключенного 50 тысяч рублей за пытки в колонии. Ахмеда Салиева избил и пытался задушить младший инспектор группы надзора отдела безопасности. В 2018 году суд приговорил этого инспектора к трем годам лишения свободы. А теперь Салиеву выплатят компенсацию в 50 тысяч рублей.

В 10 раз меньше Нижегородский областной суд оценил моральный вред, причиненный Низами Гасанову и Эльшану Заманову. В 2012 году их избили в отделе полиции, угрожали изнасилованием, требовали подписать явки с повинной в преступлении, которого они не совершали. В 2016 году шестерых полицейских, которые участвовали в этих пытках, осудили, но дали им условные сроки, насколько я понимаю.

Третье дело тоже вел Комитет против пыток на протяжении многих-многих лет, а на этой неделе оно получило разрешение в Европейском суде по правам человека. Страсбургский суд опубликовал решение по жалобе нижегородки Елены Аношиной, чей брат Александр был убит милиционером в медицинском вытрезвителе еще в 2002 году. Страсбургские судьи установили, что Российская Федерация нарушила право Аношина на жизнь, а расследование его убийства было проведено неэффективно. В связи с этим Европейский суд по правам человека присудил Елене Аношиной 36 тысяч 600 евро.

Две последние истории нижегородские – это как раз дела, которые вел Комитет против пыток. Но поражает разница в размере компенсаций: по 5 тысяч рублей назначает Нижегородский областной суд людям, которых пытали в отделении полиции (к счастью, они остались живы), и 36 тысяч евро – Европейский суд по правам человека. Разница очевидная. Явно европейские судьи несколько дороже оценивают жизни запытанных людей. Анастасия, почему так происходит?

Анастасия Гарина: Однозначно на ваш вопрос, наверное, никто не ответит – почему так происходит. Но практика такова, что российский суд, как правило, намного ниже, чем Европейский суд, оценивает человеческую жизнь, человеческие страдания, здоровье и так далее. Мне кажется, 50 тысяч рублей – это нормально для "глубинного" народа. Но вы поставьте себя на их место: вас пытались избить и задушить люди, от которых вы никуда не можете деться, вы находитесь в запертом помещении с ними. Они могут делать это завтра-послезавтра, они уже, вероятно, делали это до этого.

Марьяна Торочешникова: Но 50 тысяч – это еще не так плохо. Это в Элисте...

Анастасия Гарина: Подождите! А вы примерьте на себя!

Марьяна Торочешникова: А 5 тысяч рублей для двух людей - Низами Гасанова и Эльшана Заманова... Мало того, что их пытали, им угрожали, на них хотели повесить чужое преступление. В итоге их могли даже посадить, поскольку они подписали явки с повинной. Но тем, кто их пытал, дают условные сроки, то есть они ходят на свободе, а еще и назначают компенсации...

Анастасия Гарина: Нам всем в комитете кажется, что 5 тысяч рублей – это дополнительное унижение для заявителей.

Марьяна Торочешникова: "Знайте свое место!".

Анастасия Гарина: Недавно была такая новость. Диджей Smash, по-моему, за избиение – ему сломали челюсть – получил компенсацию 200 тысяч рублей. То есть очень по-разному у нас оцениваются жизнь и здоровье разных людей. У нас в Московской области был заявитель, его забили в отделе полиции до смерти, бросили умирать в коридоре. У него были сломаны ребра, он задохнулся. Не менее 76 ударов, если я не ошибаюсь, насчитала потом экспертиза. Его брат находился в этот момент в отделе полиции вместе с ним, он слышал, как его брата убивают, собственно, всю ночь. Брат получил компенсацию в 200 тысяч рублей за перенесенные страдания от потери родственника. И мы думали, чем руководствуется суд, чем это обусловлено, прикидывали, пересчитывали с "Русской Правдой" виру за убийство свободного человека. По "Русской Правде" она была больше, чем Мосгорсуд установил за убийство свободного человека, по-моему, в 2017 году.

Марьяна Торочешникова: А судьи чем руководствуются? Разумностью и справедливостью, когда выносят приговор. И потом, компенсация морального вреда не должна стать предметом обогащения заявителя.

Анастасия Гарина: Но это человек, который кормит свою семью. Получается, что его жизнь стоит меньше "Жигулей LADA Kalina". Она, наверное, тысяч 300 стоит. А жизнь человека стоит 200 тысяч. Мне кажется, что так можно оценивать только чужую жизнь, а на себя примерить...

Марьяна Торочешникова: Наверное, судьи не примеряют к себе такие обстоятельства.

Анастасия Гарина: Конечно, они же – судьи, а тут какие-то непонятные маргиналы, которых бьют в отделе полиции.

Марьяна Торочешникова: Но ведь самое главное, что даже для того, чтобы получить вот эту компенсацию – 200 тысяч рублей, 5 тысяч рублей, в суде нужно сначала добиться, чтобы этих людей, которые пытали, истязали, превышали полномочия в полиции, привлекли к ответственности. Потому что пока этого не произойдет, ни на какую компенсацию морального вреда рассчитывать нельзя.

Анастасия Гарина: Совершенно верно.

Марьяна Торочешникова: А вот этого насколько тяжело добиваться?

Анастасия Гарина: Есть два вида компенсации. Первый – это компенсация за само преступление. Второй – это компенсация за страдания, которые человек испытывает в связи с неэффективным расследованием. То есть расследование должно быть эффективным. Европейский суд установил четкие критерии того, что является эффективным расследованием, а что им не является. Наш УПК тоже установил достаточно четкую процедуру, как должно проходить расследование. Но, к сожалению, эта процедура достаточно сильно зачастую отличается от того, что установил УПК.

Изначально, когда заявление поступает в правоохранительные органы, они его проверяют. УПК устанавливает небольшой срок для этого. И потом должны принять решение: либо они возбуждают уголовное дело, либо не возбуждают. Но ситуация, когда его не возбуждают, потом отменяют это решение, а потом снова проверяют, снова не возбуждают, отменяют, она может длиться годами. И это не какие-то исключительные случаи. И по 10, и по 20 раз – отказ. Конечно, это девять кругов ада, которые нужно пройти заявителю, который и так находится не в лучшем моральном состоянии.

Марьяна Торочешникова: Который уже прошел несколько кругов ада.

Анастасия Гарина: Конечно, пытки не повышают уровень доверия к правоохранительным органам. И люди падают духом, скажем так.

Марьяна Торочешникова: Анастасия, расскажите о той истории, которая сейчас развивается в Анапе, - это дело, которое ведет Комитет против пыток. Буквально на днях в Сахаровском Центре в Москве Комитет против пыток представил документальный фильм, он называется "Крайний Юг". https://www.svoboda.org/a/29849806.html

Я была в Сахаровском Центре, когда демонстрировали этот фильм, и меня поразило то, что герои, пережившие пытки, в принципе, взрослые уже мужчины рассказывали о том, что с ними происходило, с неподдельным изумлением: "Когда мне в полиции начали надевать наручники, противогаз, я не верил, что это происходит со мной, я не верил, что такое бывает. Они вели себя как какие-то гестаповцы, фашисты". И было ощущение, что люди впервые слышат о том, что в российской полиции не все в порядке.

Анастасия Гарина: А откуда им это слышать? Мы с вами часто это слышим, я это каждый день слышу. А люди, может быть, включают телевизор, смотрят сериалы про хороших сотрудников полиции. У нас таких сериалов много. Но, к сожалению, это не всегда и не совсем так. Пытки – это одна из рутинных вещей, с которыми сталкиваются люди в полиции, да и не только в полиции. Наш комитет существует 19 лет, и за это время мы собрали достаточно неплохую, скажем так, статистику, при этом она повторяется практически в каждом регионе, несмотря на то, что регионы разные. Где-то 80% всех жалоб на пытки – это жалобы на пытки со стороны сотрудников полиции, из них 80% - это жалобы на оперуполномоченных. По сути, это те люди, которые добывают доказательства. И мое мнение, что это основной метод добывания доказательств в Российской Федерации – пытки.

Марьяна Торочешникова: То есть они работать разучились? Наверное, не выбивали так серьезно признания в виновности в конце существования Советского Союза.

Анастасия Гарина: Я думаю, что выбивали. Вопрос в том, что об этом меньше говорили. Первая публикация про пытки, которая была в Советском Союзе, - это, по-моему, 87-й год. Это не называлось словом "пытки", но, оказывается, у нас такое есть.

Марьяна Торочешникова: Превышение полномочий.

Анастасия Гарина: По нашему действующему Уголовному кодексу, по сути, пытки подпадают под "превышение полномочий". Там спорная юридическая ситуация. Но правозащитники, работающие с этим, настаивают на том, что нужна отдельная статья по пыткам. В частности, Игорь Александрович Каляпин, наш председатель, недавно получил ответ от президента Владимира Путина, что у нас пытки предусмотрены Уголовным кодексом. На самом деле, слово "пытки" в кодексе встречается дважды. Один раз – в порядке "истязания". А истязания – это когда один гражданин истязает другого гражданина. Я так понимаю, что законодатель имел в виду, что когда человек это делает с какой-то садистской выдумкой, то это "пытки".

Марьяна Торочешникова: И это обычный гражданин, не наделенный властью...

Анастасия Гарина: Да. Один из признаков пытки... Что под этим подразумевает международное право и что, в принципе, под этим подразумеваем мы, по идее, подразумевает наш кодекс, когда говорит о пытках. Видимо, в "истязания" это проскочило случайно. Один из признаков пытки – это когда представитель государства, то есть человек, обладающий определенным авторитетом, определенными полномочиями, властью, что влечет за собой и административный ресурс, и доступ к каким-то определенным вещам, только такой человек может применять пытки. Конечно, когда один сосед избил другого соседа – это никакие не пытки. Это два человека, находящиеся в одинаковой весовой категории. А когда это сотрудник чего-нибудь и гражданин, то у них весовые категории разные.

Марьяна Торочешникова: Тем более, если дело происходит или в отделении полиции, или в колонии, или в следственном изоляторе.

Анастасия Гарина: Хотя дело, конечно, может происходить где угодно, и такое случается.

Марьяна Торочешникова: А зачем они это делают? Зачем выбивать из людей явку с повинной, если нет никаких гарантий, что это действительно тот человек, который совершил это преступление? Нужно же реального преступника, наверное, искать.

Анастасия Гарина: По идее – да. Но это же проще. Не нужно бегать полгода и опрашивать кучу людей, искать свидетелей, делать поквартирный обход по 1000-квартирному дому, не нужно собирать доказательства. Не нужно ничего! Как было у нас, что чистосердечное признание – царица доказательств, так, к сожалению, во многом и остается. Хотя юридически это уже давно не так. Другой вопрос, почему сотрудники полиции... Хотя это не только полиция, но это и ФСИН. Может быть, это не очень характерно для Москвы, потому что московский ФСИН – это немножечко другое дело. Но в других регионах России проблемы с пытками в ФСИН, конечно, стоят довольно остро.

Марьяна Торочешникова: О пытках в Федеральной службе безопасности все чаще стали говорить.

Анастасия Гарина: К сожалению, да. По ФСБ у нас появились в последнее время... И это особая категория, потому что ФСБ – это неприкасаемая, абсолютно недостижимая для правосудия никак организация. У нас есть дело, как мы считаем, одно из наиболее доказанных дел, допустим, Московского отделения, там есть все доказательства того, что сотрудники... Там была спецоперация, избили двух граждан – отца и сына Рагимовых. Ну, там есть все доказательства. Но в этой операции участвовала ФСБ. И никто не утверждает, что били сотрудники ФСБ, они просто там присутствовали. Наоборот, все свидетели указывают на сотрудников СОБРа. Но дело не возбуждается. А мне прямо говорят: "Поскольку это ФСБ – нет". А какое ФСБ?.. Даже не жалуются на ФСБ.

Марьяна Торочешникова: Вы сказали, что нормально расследовать преступления не хотят – полгода ходить, опрашивать свидетелей, искать доказательства. Вот дело о пытках, о превышении полномочий. Правозащитники собрали все доказательства, уже все есть... Что мешает следователю?

Анастасия Гарина: Я считаю, что здесь мешает только, конечно, наличие сотрудников ФСБ. Их проверяет Военно-следственный отдел. А Военно-следственный отдел проверяет так, что... ну, у меня очень большие вопросы к Военно-следственному отделу. Считается, что они все оформляют красиво, даже на 30 суток не продляют свою проверку, отвечают четко в срок, но она пустая. Вы же ничего не сделали, вы опросили только, допустим, сотрудника ФСБ.

А с Рагимовыми была удивительная история. Обычное следствие, проверяя сотрудников полиции, в том числе опрашивало сотрудников ФСБ. Человек приходит и говорит: "Я сотрудник ФСБ. Я стоял там-то, выполнял те-то функции, участвовал в этой спецоперации". Соответственно, он опрошен. Направляем в Военно-следственный отдел. А Военно-следственный отдел нам отвечает: "В этой спецоперации не участвовали сотрудники ФСБ". Как же они не участвовали, если они говорят, что они участвовали?! Ну, просто не установлено. Это проверка? Нет, это не проверка, это – фикция. И при этом, на мой взгляд, фикция достаточно демонстративная.

Марьяна Торочешникова: Насколько мне известно, за время работы Комитета против пыток встречались там и более страшные дела, когда были все доказательства... Я имею в виду "нижегородское дело". Женщину вызвали в отдел полиции в качестве свидетельницы, а в итоге произошло групповое изнасилование. По-моему, 6 человек в нем участвовали: следователи, какие-то прокуроры... И несмотря на то, что были все доказательства... Они выбрасывали презервативы из окна отделения. Были все доказательства их виновности, но никого не осудили.

Анастасия Гарина: Это не единичный случай, когда есть все доказательства виновности, но никого не осуждают. Когда совсем нарочитые доказательства, но не возбуждают, - по моей оценке, как правило, это обусловлено тем, что там есть какой-то административный ресурс, так или иначе вклинивающийся в это дело. Тот случай, о котором вы говорите, - это случай Масловой. Тогда была достаточно непростая часть участников изнасилования.

Марьяна Торочешникова: Дети судей, прокуроров...

Анастасия Гарина: Да, различных уважаемых людей, скажем так. А некоторые у нас равнее других, поэтому это сложнее сделать. Можно ли здесь говорить о справедливости? Ну, на мой взгляд, нет. И мы это видим не раз.

Марьяна Торочешникова: Но, как я понимаю, Комитету против пыток удается добиваться, спустя многие и многие годы часто, какой-то справедливости для тех, кто к вам обращается, ну, если не в российских судах, то хотя бы в Европейском суде по правам человек. И я надеюсь, что и в этой истории, которая сейчас развивается в Анапе, где уголовное дело прекращено за отсутствием события преступления (как будто не пытали этих людей), все-таки вам тоже удастся довести до конца и привлечь к ответственности виновных.

Анастасия Гарина: Доводим-то мы всегда до конца. Вопрос в том, что мы стараемся ориентироваться все-таки не на Европейский суд, а на национальный уровень. Было бы хорошо, чтобы здесь у нас что-то работало, а не так, что только в Европейском суде впервые рассмотрели бы доказательства, потому что до этого у нас доказательств в упор не видят порой.