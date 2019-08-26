РБК: помощник главы УФСБ лишился должности после дела Голунова

Кандидат в депутаты Мосгордумы и проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара отказалась от дебатов с юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь.

На своей странице в Фейсбуке Касамара сообщила, что "дебаты как форма политического диалога предполагают равенство участников", но поскольку они с Соболь заведомо находятся в неравных позициях, то "политические дебаты между ними невозможны".

В чём именно заключается неравенство позиций, Касамара не уточнила, добавив лишь, что готова "начать диалог с Соболь в более спокойной обстановке, когда политические страсти улягутся".

Касамара подчеркнула, что рассматривает "предложение Соболь провести дебаты с участием студентов как попытку повысить политизацию студенческого сообщества, а она и так сейчас зашкаливает".

"Один из наших студентов, Егор Жуков, находится в тюрьме, другой, Артем Тюрин, под арестом", – написала проректор ВШЭ, пообещав, что будет продолжать бороться за освобождение Жукова и попросив "не обострять ситуацию еще более".

При этом буквально за несколько часов до своего отказа Касамара была согласна на дебаты и даже заявляла, что её пресс-служба обсуждает, на каких условиях и где они будут проведены. Сама она хотела провести их в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Ранее Любовь Соболь, которой власти отказали в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму, вызвала Касамару на публичные дебаты, назвав её членом команды Собянина и обвинив в "соучастии в атаке на общество".

Соболь вызвала проректора ВШЭ от имени всех незарегистрированных оппозиционных кандидатов – в частности, от имени Ильи Яшина, который должен был стать соперником Касамары по одному из округов, но отбывает уже четвёртый административный арест подряд по обвинению в организации акций протеста против недопуска до выборов оппозиции.

Соболь предлагала провести дебаты в Высшей школе экономики в присутствии студентов или в любом другом месте, где можно "провести открытый разговор перед аудиторией".