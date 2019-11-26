Блумберг вышел на Трампа

Борьба за пост президента США и Россия. Обсуждают Андрей Федоров, Михаил Таратута, Андрей Коробков, Ефим Фиштейн

Завершились слушания в Палате представителей Конгресса по вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа. А в борьбе за президентство появилась новая сильная фигура - бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг предложил себя в качестве кандидата от Демократической партии. Блумберг будет 17-м участником демократических праймериз.

"Я иду в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и перестроить Америку", – написал Блумберг. Политик считает, что президент США Дональд Трамп угрожает существованию страны и её ценностям.

Борьбу за пост президента США, российский и украинский фактор в этом процессе обсуждают политологи Андрей Федоров, Андрей Коробков, журналисты Михаил Таратута, Ефим Фиштейн, историк Юрий Фельштинский. Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 26 ноября в 19:05