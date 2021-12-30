Арестовали бывшего заключенного ангарской ИК, рассказавшего о пытках

Братский районный суд Иркутской области арестовал бывшего заключенного ангарской исправительной колонии № 15 Евгения Юрченко. Он был первым первым потерпевшим по делу о пытках со стороны сотрудников колонии и следственных изоляторов после бунта. Об этом сообщает "Тайга.Инфо" со ссылкой на копию письма Юрченко уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой.

В отношении бывшего заключенного возбудили уголовное дело по статье о наркотиках. В чём именно обвиняют Юрченко, издание не уточняет. Защита обжаловала решение суда о заключении его под стражу.

Сам Юрченко в письме Москальковой заявил, что дело против него сфабриковано. Он назвал его провокацией со стороны сотрудников управления ФСИН по Иркутской области и заключенных ИК-15, сотрудничающих с администрацией.

Бывший заключенный считает, что в деле также могут быть замешаны "разработчики" – так называют осужденных, которых сотрудники ФСИН и правоохранительных органов используют для выбивания "нужных" показаний.

Юрченко заявил, что опасается за свою жизнь и здоровье, а также боится мести со стороны ФСИН и осужденных. "Некоторые оперативные сотрудники ГУФСИН по Иркутской области уже высказывали угрозы физической расправы в мой адрес", – рассказал он.

Суд отправил Юрченко в СИЗО-2 города Братска. Бывший заключенный попросил Москалькову не допустить, чтобы его этапировали в иркутский или ангарский следственные изоляторы или в ИК-15, сотрудников которых он обвинял в массовых пытках.

За Юрченко вступился фонд "В защиту прав заключенных". Правозащитники назвали дело провокацией и попросили руководство СИЗО обеспечить безопасность заключенного, а Москалькову – взять ситуацию под личный контроль.

Бунт в ангарской колонии произошел в апреле 2020 года. По словам осужденных, он начался с избиения одного из заключенных сотрудником колонии. По версии правозащитников, заключенные выступили против ужесточения режима, когда из-за пандемии учреждениях ФСИН Иркутской области запретили любые встречи с родственниками и передачи. По версии пресс-службы областного ФСИН, осужденные исправительной колонии №15 в Ангарске напали на сотрудника учреждения.

После случившегося многих заключенных, в том числе Евгения Юрченко, отправили в иркутские ИК-6 и СИЗО-1, а также ангарский СИЗО-6. Они заявили о пытках. На основании заявлений заключённых, их родственников и адвокатов в 2021 году в Иркутской области было заведено девять уголовных дел о превышении должностных полномочий сотрудниками ФСИН, а также об истязаниях и насилии в отношении осуждённых Потерпевшими признаны 26 заключённых.

По делу о бунте судят 19 заключенных. Большинство из них заявили, что дали признательные показания под пытками. В течение года после бунта заключённых ангарской колонии перевозили в другие ИК и СИЗО, где их пытали для получения признательных показаний в организации мятежа.