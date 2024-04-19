Как поссорилисиль Рамзан Ахматыч с Сергеем Алимычем

Рамзан Кадыров называет задержание главы МЧС Чечни Алихана Цакаева постыдной провокацией и призывает власти Дагестана принять меры в отношении тех, кто её проводил. Глава Дагестана Сергей Меликов отвечает и заступается за своих полицейских, которые задержали чеченского чиновника за рулем и, как говорят в СМИ, без прав. В сети сразу вспоминают, кто такой Алихан Цакаев и какое место он занимает в укреплении влияния Кадырова в Чечне. Перерастет ли во что-то большее конфликт Меликова и Кадырова? В прямом эфире обсуждаем с чеченским блогером Тумсо Абдурахмановым. Ведущий – Артем Радыгин.