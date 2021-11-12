Бизнесмен из "списка Титова" приговорён к семи годам колонии

Никулинский суд Москвы признал бывшего генерального директора "ТрансФин-М" Дмитрия Зотова виновным в особо крупном мошенничестве и приговорил его к семи годам колонии общего режима. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката бизнесмена Романа Костенко. Он отметил, что приговор будет обжалован.

Дмитрий Зотов, который входит в так называемый "лондонский список" бизнес-омбудсмена Бориса Титова, был арестован 11 июня 2020 года вскоре после возвращения в Россию. По версии следствия, Зотов похитил 395 миллионов рублей.

"Список Титова" появился в 2018 году – после того как уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов встретился в Лондоне с несколькими российскими бизнесменами, которые скрывались от следственных органов. Омбудсмен заявил, что они хотят вернуться в Россию при условии неприменения к ним меры пресечения в виде ареста.

После ареста Зотова Титов обратился к президенту Владимиру Путину. В письме он рассказал, что по программе "лондонского списка" в Россию вернулись 11 бизнесменов. Однако, по его словам, программа дискредитируется действиями следственных органов. Аресты вернувшихся бизнесменов приводят "к снижению уровня доверия предпринимателей, находящихся за рубежом, к возможности полноценно участвовать в уголовном судопроизводстве в России без угрозы необоснованного давления, в том числе путем заключения под стражу", – говорилось в письме. Тогда Путин поручил генеральному прокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации с арестом Зотова.

В октябре 2019 года суд в Ростове-на-Дону приговорил к трём годам колонии бизнесмена Андрея Каковкина, который был первым предпринимателем из "списка Титова", вернувшимся в Россию. Бизнесмена признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.