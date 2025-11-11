"Блэкаута нет". Ситуация с электричеством в Украине

Меры по ограничению энергопотребления по-прежнему будут действовать в большинстве регионов Украины в среду, 12 ноября, сообщила вечером во вторник компания "Укрэнерго". Причиной введения ограничений остаются "последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты".

В Украине продолжаются отключения электроэнергии. В зависимости от региона, электричества может не быть от нескольких часов до суток.

В ночь на субботу российская армия запустила по Украине более 500 ракет и дронов. В компании "Центрэнерго" заявили о самом массированном ударе российских армии по украинской инфраструктуре с начала войны и сообщили, что электрогенерация остановлена полностью. Российские военные нанесли удар и по подстанциям, которые питают две атомные АЭС – Хмельницкую и Ровенскую.

В Харькове из-за перебоев с электроснабжением останавливалось метро, станции работали лишь в качестве бомбоубежищ. Улицы Киева заполнил шум бензиновых генераторов – так владельцы малого и среднего бизнеса пытаются выживать в условиях, когда света может не быть до 10 часов в сутки. От альтернативных источников питания сейчас вынуждены работать от кофеен и салонов до продуктовых магазинов и аптек.

Новый российский удар по украинской энергетике Владимир Зеленский назвал "наглым" и "демонстративным". Он призвал западных партнеров усилить санкционное давление на Россию. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ядерная безопасность в Европе под угрозой. Гендиректор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко еще в конце октября заявлял, что судя по интенсивности атак, Россия стремится полностью разрушить энергосистему Украины.

В Минобороны России назвали новые удары "ответом на атаки Украины по гражданским объектам".

О ситуации в украинской энергетике после массированных российских ударов телеканал "Настоящее Время" поговорил с главой комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андреем Герусом.

– В Киеве, Харькове и в других городах масштабные блэкауты. Российские военные наносят удары именно по генерирующим мощностям или по распределительным?

– У нас есть отключения света, но блэкаута в стране нет. Энергосистема работает. Удары были нанесены и по генерирующим мощностям, и по подстанциям "Укрэнерго". В последние несколько недель атаки приходятся в основном на тепловую- и гидрогенерацию, а также на подстанции "Укрэнерго". А если мы говорим о приграничных или прифронтовых регионах, то Россия атакует и областные подстанции.

– В 2024 году Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины сообщало, что до конца года будет запущена некая трехуровневая система защиты 22 энергообъектов. В частности, обещали обеспечить защиту от дронов и ракет. Эта защита сейчас не может реагировать на российские атаки или система не была построена?

– Эта защита во многом была построена, особенно если это касается компании "Укрэнерго", там защищено 70 подстанций. Но надо понимать, что вы не можете построить никакую защиту, чтобы полностью защитить объекты от любых атак. Потому что есть дроны, есть крылатые ракеты, есть баллистические ракеты. И от баллистических ракет эта защита, к сожалению, не спасает. Во-вторых, нам надо понимать, что энергетический комплекс – это огромнейший комплекс. Если взять, например, линию электропередач с Ровенской АЭС на Киев, то это больше 400 километров, а также подстанции. Как можно защитить 400 километров какими-то бетонными сооружениями? Это сделать невозможно. Или, когда мы говорим о каких-то электростанциях, например, угольных теплоэлектростанциях, то у них десятки гектаров земли, где-то есть машзал, где-то котлы, где-то оборудование какое-то, где-то трансформаторы. Все это накрыть бетонным укрытием нереально. Но можно делать сооружения, которые уменьшают риски и сохраняют самое ценное, самое трудоемкое оборудование. И в значительной мере у нас это было сделано. Но без противовоздушной обороны, просто гражданским строительством, к сожалению, такое защитить полностью нереально.

– Мы видим, что у бизнеса вновь заработали генераторы, а власти ранее отчитывались о запуске некой сети аккумуляторов в Украине. Можете рассказать подробности? Насколько эта сеть сейчас помогает обеспечивать электричеством больницы, школы, правительственные здания?

– У нас есть energy storages (накопители энергии), которые были запущены в этом году. Они больше работают на то, чтобы давать услуги энергосистеме, чтобы обеспечивать ее устойчивость, чтобы частота не отклонялась от той стандартной. Поэтому, конечно, они помогают энергосистеме, но надо понимать, что они не могут сделать чудо. Есть базовые вещи в энергосистеме. Первое – должна быть генерация электроэнергии. И второе – должна быть транспортировка электроэнергии от генерирующих установок к конечным потребителям. Накопители энергии могут помогать устойчивости, стабильности, гибкости энергосистемы. Но они не могут сгенерировать электроэнергию. Они ее могут только взять из сети и потом отдать в сеть обратно. Поэтому очень важна генерация и транспортировка. Это как бы такие аккумуляторы, которые в условиях, когда Россия атакует украинскую энергетику, помогают сохранять стабильность, чтобы просто не произошел коллапс. Они помогают сохранять стабильность, они помогают сохранять частоту, они помогают возобновлять подачу. Если идут колебания в сети частоты, это плохо, это может действительно привести к каким-то блэкаутам, поэтому они быстро реагируют: если надо частоту поднять, они помогают поднять, если надо чуть опустить, они помогают опустить. Это для того, чтобы энергосистема работала стабильно и действительно уменьшились риски блэкаутов.

– Если Россия продолжит наносить удары, то возможно ли повторение ситуации 2022–2023 годов?

– Последствия серьезные, ситуация непростая, поэтому, конечно, есть. У нас уже немножко другая ситуация, мы более готовы к сложным ситуациям, но мы видим, что интенсивность и мощность этих атак увеличивается. И тут вопрос даже не столько в "Шахедах", мы видим, что и крылатые, и баллистические ракеты тоже в огромном количестве атакуют энергетические объекты. Поэтому ситуация сложная. И лучше готовиться всегда к более сложному сценарию, тогда легче переживается и сложный, и не очень сложный сценарий. Поэтому риски достаточно большие, ситуация непростая.