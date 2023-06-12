День в России, война в Украине

Как отмечают Кремль, российская глубинка, пропаганда и российская оппозиция 12 июня (до 2002 года – День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации)? Что значит этот день для простых россиян? Как изменялся смысл праздника вместе с трансформациями политического режима?

Как вспоминают в этот день политических заключенных? Может ли российское общество вернуть себе изначальный антиимперский и демократический смысл Дня России?

Сводка с украинского фронта и состояние в зоне катастрофы Каховской ГЭС. Чем грозят последствия экологической катастрофы Украине и всему региону? Скажется ли она на экологии и экономике России, в частности на ситуации в Крыму? Будет ли отвечать Россия в международных судах за действия на Каховской ГЭС?

Политолог, публицист, общественный деятель Федор Крашенинников; правозащитник Александр Черкасов, Мемориал; сопредседатель движения “Экозащита!” Владимир Сливяк; эксперт в области национального и международного права, заместитель Генпрокурора Украины в 2019-21 годах, Гюндуз Мамедов.

Ведет программу Елена Фанайлова

Эфир в 19.05