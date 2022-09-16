"Досье": руководство ПАСЕ связано с российской разведкой

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс, несколько предыдущих председателей ассамблеи и бывший генеральный секретарь находились в сфере интересов российской военной разведки (ГРУ). Избрание Кокса на пост в течение нескольких лет лоббировал сотрудник ГРУ. Об этом говорится в расследовании центра "Досье" и издания EUobserver.

Кокс – сенатор из Нидерландов. Пост председателя он занял в конце января – за месяц российского нападения на Украину. Кокса называли пророссийским политиком – он, в частности, поддерживал возвращение полномочий для российской делегации и выступал за её участие в сессиях ПАСЕ в 2014 году, после того как Россия была лишена права голоса из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов в Донбассе. Как отмечают расследователи, идея избрания Кокса председателем ПАСЕ родилась в Москве не позже лета 2017 года.

В сети кремлевского влияния оказались также предыдущий председатель ПАСЕ испанец Педро Аграмунт, который в 2017 году посетил Сирию вместе с российской делегацией и затем был вынужден уйти в отставку, его предшественник нидерландец Рене ван дер Линден, а также бывший генеральный секретарь организации француз Бруно Аллер, пишет "Досье".

Главным координатором этой сети, как говорится в расследовании, оказался Валерий Левицкий. Он был генконсулом России в Страсбурге. В в апреле 2018 года, вскоре после покушения в Великобритании на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь, Левицкого выслали из Франции как агента ГРУ — за деятельность, несовместимую со статусом дипломата. Сейчас он работает замначальника управления международного сотрудничества Госдумы. Левицкий, комментируя свою высылку, причастность к разведке отверг.

"Досье" пишет, что ещё до аннексии Крыма российские власти искали способы не исполнять решения ЕСПЧ — в том числе для того, чтобы не выплачивать компенсацию бывшим акционерам ЮКОСа. "Как показывают документы, еще одним инструментом в этом процессе были попытки Кремля повлиять на политику Совета Европы изнутри — в частности, тайно вербуя союзников на самом высшем уровне", — отмечают журналисты.

По информации расследователей, в 2014 году, вскоре после введения ограничений полномочий российской делегации, Левицкий составил "Список контактов ПАСЕ", в котором был отмечен Кокс. Именно Левицкий первый придумал выдвинуть Кокса в председатели ПАСЕ. Это случилось во время встречи с бывшим генеральным секретарем ПАСЕ Бруно Аллером, который, очевидно, тоже сотрудничал с российской стороной, говорится в материале "Досье".

Самым показательным примером роли ван дер Линдена, по мнению расследователей, может быть отчёт Левицкого в 2017 году. В нём россиянин изложил план по спасению Педро Аграмунта, оказавшегося в центре скандала из-за поездки в Сирию вместе с российской делегацией.

По словам Левицкого, чтобы помочь Аграмунту дотянуть до конца срока, необходимо обратиться за толкованием устава в Венецианскую комиссию — консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Таким образом, вопрос об отстранении Аграмунта затянется, и он сможет дольше оставаться на своем посту. По задумке Левицкого, Рене ван дер Линден должен был довести этот план до Кокса, а тот – добиться исполнения.

Как отмечает "Досье", Кокс помимо работы над отменой санкций сам предлагал российским политикам неофициальные встречи. Например, в декабре 2017 года он добился того, чтобы делегацию российских парламентариев, в числе которых был нынешний глава ЛДПР Леонид Слуцкий, пригласили на заседание президентского комитета ПАСЕ в Париж.

ПАСЕ остаётся идеальным местом для разведки и вербовки источников. Здесь собираются парламентарии 46 стран, а значит, влияние, достигнутое в ПАСЕ, легко распространить, говорится в публикации.

Тот факт, что Россия исключена из Совета Европы, не меняет этого положения дел, пока тайные контакты ключевых его сотрудников с Кремлем и ГРУ остаются нерасследованными, делает вывод "Досье".

В разговоре с EUobserver Тини Кокс свою причастность к российским спецслужбам отверг. Кокс занимает жесткую позицию по отношению к Москве из-за Украины. ПАСЕ под его руководством приняла рекомендацию об исключении России из состава Совета Европы.

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