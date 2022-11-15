Двадцатка без Путина

Путина нет на Бали. У него есть еще шансы в принципе когда-нибудь посетить слет большой двадцатки? Само собрание мировых лидеров - оно хоть как-то способно принудить Россию к миру? И почему снова и снова всплывает тема переговоров Украины и России? В то время как никаких переговоров нет? Кто пытается сдвинуть Зеленского с позиции "никаких переговоров с Путиным"? В гостях эксперты: Александр Харебин, Андрей Остальский, Станислав Бышок. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир!

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