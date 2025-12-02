Ссылки для упрощенного доступа

Если и захватили, то руины. Бои за Волчанск, Покровск и Купянск

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Вторник, 2 декабря

Путин требует расширения «зон безопасности» вдоль границы России с Украиной и заявляет о захвате Покровска и Волчанска. ВСУ это опровергают

Каким может быть новый план обороны Украины, о котором говорит Владимир Зеленский

Отношения Киева с Анкарой и Астаной ухудшились из-за ударов по танкерам «теневого флота» России в Черном море и объектам КТК в РФ

Хинштейн подтвердил присутствие северокорейских войск в Курской области

Итоги парламентских выборов в Кыргызстане

Комитет Сената США по делам вооруженных сил рассмотрит сообщения о повторном ударе 2 сентября по катеру, предположительно перевозившему наркотики

В чем заключается «Эффект Долиной»

