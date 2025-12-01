Удастся ли договориться? С чем Уиткофф летит в Москву

Встречи в Майами делегаций США и Украины по обсуждению плана прекращения войны в Украине

Стив Уиткофф направляется в Москву для переговоров с Владимиром Путиным

Влияние Китая на ход переговоров по Украине

Отставка Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины

Валерий Залужный призвал не отвергать досрочное прекращение войны

Рост промышленного производства в России на фоне роста дефицита бюджета

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху просит президента Ицхака Герцога помиловать ее.

Александр Генис и Соломон Волков о женщинах в фильмах Вуди Аллена – к 90-летию режиссера