Удастся ли договориться? С чем Уиткофф летит в Москву

Встречи в Майами делегаций США и Украины по обсуждению плана прекращения войны в Украине
Стив Уиткофф направляется в Москву для переговоров с Владимиром Путиным
Влияние Китая на ход переговоров по Украине
Отставка Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины
Валерий Залужный призвал не отвергать досрочное прекращение войны
Рост промышленного производства в России на фоне роста дефицита бюджета
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху просит президента Ицхака Герцога помиловать ее.
Александр Генис и Соломон Волков о женщинах в фильмах Вуди Аллена – к 90-летию режиссера