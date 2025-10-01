"Это стратегический город, господствующие высоты". Репортаж из Купянска

Город Купянск в Харьковской области закрыли для въезда гражданских лиц. Об этом стало известно 28 сентяюря, когда глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин рассказал, что местные власти вынуждены были остановить эвакуацию, а также прекратить поставки воды, электричества и газа. В Генштабе ВСУ заявили, что эти меры необходимы для борьбы с российскими диверсионными группами. На севере города идут бои.

28 сентября Андрей Беседин рассказал в интервью украинскому изданию "Суспільне", что в Купянске сложилась критическая ситуация: "враг находится в городе, диверсионно-разведывательные группы в городе есть, и сейчас проходит контроперация…".

По словам Беседина, в Купянске вынуждены были прекратить поставки воды, газа и электричества из-за того, что невозможно обеспечить безопасный доступ в город для сотрудников коммунальных предприятий. "Эвакуация, к сожалению, максимально усложнена, единственный способ уехать сейчас – это выйти пешком за территорию Купянска. И там уже наши службы – волонтеры, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, полиция – заберут и увезут в более безопасное место. Или можно обратиться к военным, и они обязательно помогут", – заявил Беседин.

По данным главы городской военной администрации, на левобережной части Купянска остаются 1640 местных жителей, на правобережной – 680 человек. Жизнь этих людей находится в опасности, подчеркнул Андрей Беседин.

В тот же день представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что город Купянск остается под контролем Вооруженных сил Украины. "На севере города продолжаются поисковые и боевые действия... проводятся активные контрдиверсионные мероприятия", – заявил он. По этой причине, по словам Ковалева, пока въезд гражданских лиц в Купянск приостановлен.

Съемочная группа телеканала "Настоящее время", несмотря на эти ограничения, смогла приехать в город, чтобы рассказать о том, что там происходит. Журналисты встретились с украинскими военными, которые держат в Купянске оборону.

Как российские войска проникли в город

Вспомнив о своей семье, Алексей заплакал: "Они не знают, что я на этом направлении. Они думают, что я в более безопасном месте. Чем меньше они переживают, тем я буду спокойнее. И буду выполнять задания, как нужно".

Алексею далеко за 50. Раньше он был учителем физики. Теперь он солдат 151-го разведовательного батальона 10-го армейского корпуса. Именно он и его сослуживцы борются за Купянск в самом городе.

Командиру этого подразделения с позывным Береза – 21 год, он только выпустился из военного университета. Теперь Береза командует поисками групп противника в Купянске. Он рассказывает, что российские военные переодеваются в гражданскую одежду, поэтому каждого оставшегося местного жителя, а это около тысячи человек, обыскивают.

"Мы смотрим историю звонков. Если номера начинаются на +7, то есть, российские абоненты, то уже да", – говорит Береза.

В Купянск российские солдаты попали, проникнув через газовую трубу. В соцсетях было опубликовано много фотографий и видео того, как это происходило. Несколько десятков человек рассредоточились по городу.

"У них был опорник, они туда подтягивались. Их было четыре-пять человек. Это был центр Купянска. Это была крайняя их опорная точка, к которой они дошли", – продолжает Береза.

Денис – один из первых украинских солдат, который пленил в Купянске противника. Оказалось, что этот солдат родом из Подмосковья. В засаде россияне просидели две недели.

"Мы штурмовали этот дом. Один не захотел сдаваться в плен. Мы минут 15 вели переговоры. Он отстреливался. А потом решил со второго выхода выйти, и был уничтожен. А этот уже раненный был, он сдался в плен. Двое главных их побежали через крышу, дальше в соседний дом, к зеленке, в частный сектор. Они были уничтожены нашими FPV-дронами", – говорит украинский военный.

Ежедневные бои

Борьба за каждый дом в Купянске ведется ежеминутно. Помогают и дроны. Вычисляют российских военных дешифровщики. Трубу, по которой российские военные заходили в город, уничтожили, уверяют все опрошенные нами солдаты и офицеры. Теперь российская армия ищет слабые места в украинской обороне.

"Противник не проводит штурмовые действия. А проводит инфильтрацию личного состава. Он не пытается штурмовать наши позиции. Он позицию просто обходит и пытается зайти в сам город. Тут лесистая местность, много посадок. И когда есть разрыв между позициями, они в этот разрыв пытаются личный состав протягивать", – рассказывает Виталий Шум, начальник группы подготовки 151-го разведывательного ударного батальона 10-го армейского корпуса.

Эта тактика ранее сработала в Доброполье. Уже тогда военные с опаской говорили, что противник будет пользоваться большими разрывами в украинской линии обороны, чтобы зайти в тыл войскам: "Купянск – это стратегический город. Это господствующие высоты. Это большой опорный пункт, который открывает пути в сторону населенных пунктов Чугуев, Шевченково".

"Там высотки, там здания. Если мы отдадим Купянск, то будет тяжело его возвращать. Мы работаем. Думаю, Купянск останется нашим домом", – продолжает Береза.

Чтобы руки у украинского гарнизона не опускались, над Купянском несколько дней назад подняли украинский флаг. Сделал это Алексей: "Поступил приказ поднять украинский флаг в центре Купянска в знак того, что город не сокрушен, что он под контролем ВСУ. Наш украинский флаг в центре Купянска должен вдохновлять наших воинов на то, чтобы дальше продолжать борьбу".