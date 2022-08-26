Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Лицом к событию

Дочки-армия. Дорого

Екатерина Тихонова, коллаж

Публично Владимир Путин увеличил расходы на армию. Она укрупнится на 137 тысяч человеко-единиц. Непублично растут расходы на его семью. Издание "Важные истории" посчитывает, сколько денег из бюджета уходит на президентских охранников для президентской дочери. Все эти деньги на путинское окружение - они причем тратятся непременно за границей, как подчеркивают расследователи из "Центра "Досье" и "Популярной политики". Об том - гости программы "Лицом к событию": военный аналитик Александр Кушнарь и политический аналитик Андрей Колесников. Ведущая Елена Рыковцева.

Видеоверсия прогрммы

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG