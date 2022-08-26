Дочки-армия. Дорого

Публично Владимир Путин увеличил расходы на армию. Она укрупнится на 137 тысяч человеко-единиц. Непублично растут расходы на его семью. Издание "Важные истории" посчитывает, сколько денег из бюджета уходит на президентских охранников для президентской дочери. Все эти деньги на путинское окружение - они причем тратятся непременно за границей, как подчеркивают расследователи из "Центра "Досье" и "Популярной политики". Об том - гости программы "Лицом к событию": военный аналитик Александр Кушнарь и политический аналитик Андрей Колесников. Ведущая Елена Рыковцева.

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