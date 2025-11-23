"Не знают слов". Почему школьники Киева чаще общаются на русском языке?

В Украине обсуждают результаты опроса, согласно которому 66 процентов учеников киевских школ общаются на русском языке на уроках, а 82 процента – на переменах. Заместитель руководителя секретариата Уполномоченного по защите государственного языка Сергей Сиротенко, представляя результаты исследования, назвал Киев "обрусевшим". Опрос проводился Государственной службой качества образования Украины совместно с Уполномоченным по защите государственного язык весной 2025 года, то есть, во время продолжающейся войны России в Украине.

Согласно результатам исследования, в Киеве ситуация с использованием русского языка во время учебного процесса значительно хуже, чем в других регионах. Результаты в целом по Украине показали, что 40 процентов учеников школ используют русский язык на уроках и 52 процента – на переменах. В Киеве на русском с учениками чаще говорят учителя: 24 процента педагогов говорят на уроках по-русски и 40 процентов – на переменах, хотя в целом по Украине эти цифры – 14 и 21 процентов соответственно. Отмечается, что учителя таким образом нарушают языковой закон.

Оксана Т., мать одного из учащихся средней школы в Киеве, рассказала в интервью украинской службе Радио Свобода о разговоре с учительницей: "Учительница рассказала, что ситуация с украинским языком не просто сложная, а критическая. Нам учительница сказала, что наши дети не говорят на украинском и не знают языка. В предложении из пяти слов три слова пишут на русском, не могут выражать свои мысли на украинском. Они не знают слов и не могут отвечать на уроках на украинском. Учительница просила родителей подумать над этим, и это был крик души".

15 процентов детей говорят на украинском, то есть в нашем классе – это 3 школьника

Мать школьника по итогам родительского собрания рассказала об уровне знания русского и украинского языка среди учащихся: "Мы узнали, что 15 процентов детей говорят на украинском, то есть в нашем классе – это 3 школьника. Никто не говорит на перемене на украинском. Мой сын, который общается только на украинском, начинает использовать русские слова, а иногда переходит на русский. Никто из родителей не сказал ни слова и ничего не спросил. А когда перешли к другим вопросам на собрании, родители переспрашивали на русском. И у меня есть другой пример: в спортивном клубе, который посещает мой сын, тренер извинился, что, когда эмоционально что-то объясняет, он не может подобрать слова на украинском", – рассказала Радио Свобода мама ученика киевской школы.

После начала войны России в Украине многие русскоязычные жители страны стали чаще использовать украинский язык при общении. Согласно данным заместителя министра образования и науки Украины Анастасии Коноваловой, в 2022 году украинским языком постоянно пользовались 46 процентов детей, в 2023 году этот показатель вырос до 55 процентов, а в 2024 году составил 49 процентов. 33 процента подростков общаются на русском по привычке, 20 процентов – потому, что в семье преобладает русскоязычное общение, 13 процентов жалуются на отсутствие украиноязычной среды вне школы.

Языковая проблема в Киеве ‒ не нова

Проблема, связанная с нарушениями языкового законодательства Украины, не является новой в украинских школах. Эксперты говорят о ней не первый год. В интервью украинской службе Радио Свобода, Уполномоченный Украины по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что исследования в средней школе проводились, начиная с 2022 года.

Как рассказал Креминь, до 2022 года более 100 тысяч учеников средних школ получали образование на русском языке в Киеве, Львове, Харькове, Запорожье, Днепре, Николаеве, Одессе. Русский был языком образовательного процесса, языком по выбору, русская литература почти на 50 процентов составляла школьную программу. Украинский язык или другие дисциплины преподавали преимущественно или в том числе те учителя, которые до недавнего времени преподавали русскую литературу и язык. То есть и принципиально, и концептуально, и в языковом контексте ситуация была неоднозначной. Исследования позволили оценить состояние соблюдения языкового законодательства в сфере образования, а также увидеть тенденции функционирования украинского языка в Украине.

Наибольшее количество потребителей российского контента – в столице

"Наибольшее количество потребителей российского контента – в столице. Киев стал центром, где оказались внутренне перемещенные лица из русифицированных регионов, – рассказывает Тарас Креминь. – Я рекомендовал сформировать в Киеве устойчивую языковую ситуацию, как и на других уровнях. Например, в Харькове ситуация изменилась кардинально. Многие сознательные одесситы реагируют на нарушение своих языковых прав. У нас сознательность Киева чрезвычайно высока, но должна проводиться еще и постоянная работа. Потому, что от этого зависит, на каком языке будет говорить Украина через 10-20 лет".

Радио Свобода обратилось за комментарием в Киевскую городскую государственную администрацию с просьбой дать ответ о том, какова реакция на результаты исследования о языковой ситуации в школах Киева и что планируется сделать для решения этой проблемы. В ответе на пяти страницах чиновники администрации сообщили, что в Киеве разработана "Концепция утверждения украинского языка во всех сферах общественной жизни Киева на 2023-2025 годы", а также названы меры, которые принимаются для ее реализации.

Причины

Учащиеся, принявшие участие в опросе, назвали факторы, которые влияют на использование русского языка в среде украинских школьников. Это язык контента в интернете, общение дома на русском языке, недостаточный уровень владения украинским языком, общение на русском вне школы, отсутствие украиноязычной среды, предвзятое отношение к украинскому языку.

Родители среди причин называют язык общения в среде подростков, социальные сети и страх говорить на суржике. По мнению родителей, эти барьеры приводят к тому, что детям легче просто перейти на русский язык.

"Киев можно отнести к русифицированным регионам Украины. Молодое поколение использует русский язык даже чаще, чем их родители. Это признак серьезного влияния страны-агрессора. Через интернет, социальные сети Россия влияет на украинских детей, на формирование языковых привычек", – подчеркивает заместитель руководителя секретариата Уполномоченного по защите государственного языка Сергей Сиротенко. Он говорит, что для решения проблемы необходимо внести изменения в законодательство об использовании языка в образовательном процессе, системно работать с учителями и учениками, а также более тщательно контролировать систему образования.

Тарас Креминь считает, что есть несколько основных рецептов для того, чтобы изменить ситуацию, связанную с языковыми проблемами в школе, и один из них – ограничения по использованию российских интернет-ресурсов: "Это блокировка или ограничение использования социальных ресурсов, связанных со страной-агрессором. И, конечно, ограничение или запрет на использование социальных сетей украинцами в возрасте до 15 лет. Это фактически та же инициатива, которая сейчас активно реализуется во многих странах Европы, например, Дания предлагает такой формат. Методы ограничения или запрета враждебных ресурсов должны быть на самом высоком уровне. Я считаю, что то, что происходит с засильем российских нарративов и пропаганды, должно обсуждаться на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины", ‒ говорит Тарас Креминь.

Россия считает оружием русский язык

В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, отношение к украинскому языку среди украинцев изменилось. Многие стремительно переходили на украинский язык. Но тогда языковеды предупреждали о возможном инерционном процессе, то есть возвращении к русскому языку с течением времени. Эксперты объясняли это тем, что война продолжается, появляются новые вызовы, как и новые средства со стороны страны-агрессора.

За годы войны Россия утвердила немало документов о языковой политике и выделяет финансирование, чтобы как можно быстрее русифицировать оккупированные украинские территории. Специалисты в Украине отмечают, что Россия контролирует страницы в соцсетях, телеграм-каналы, изучает настроения среди украинцев, а откат в выполнении языкового законодательства в Украине – мечта страны-агрессора. Поэтому противодействие этим действиям должно быть эффективным, государственная языковая программа должна соблюдаться, нужно увеличить финансирование на образование. Украинский язык сегодня, отмечают эксперты, – это, прежде всего, национальная безопасность Украины.

В то же время, за время полномасштабной войны украинцы стали чаще покупать и читать книги на украинском языке. Огромный выбор таких книг для детей и подростков также появился в книжных магазинах.