Красная "коренизация" Украины. Национальный эксперимент большевиков

Украинизация Украины. Процесс заканчивается сегодня, а начался больше века тому назад, когда украинские земли входили в состав двух империй: Российской и Австро-Венгерской. В XX век Украина под царской властью вступила в странном состоянии. Доля украинцев в населении в 1897 году – 73%, русских – 12%, евреев – 8%, немцы, поляки и другие – 7%. При этом среди горожан украинцы составляли лишь 30%. Городское русско-еврейское население крупных городов пользовалось русским языком. Запрещенное при Александре II украинское книгоиздание вернулось в легальное поле из Галиции, где под австрийской властью возник центр национального возрождения, лишь после Манифеста 17 октября 1905 года и первой революции в России. Большинство крестьян сохраняло национальную самобытность, но для них в начале века первостепенный аграрный вопрос, судя по исследованиям, заслонял национальный. Численность украинской интеллигенции – управленцев, ученых, лиц свободных профессий – была невелика.

От царя к гетману, от гетмана к Петлюре

Все изменила Февральская революция, с объявлением демократических свобод пробудившая национальные чувства. В 1917 году была создана Украинская Центральная рада, которая провозгласила себя властью в девяти малороссийских губерниях. Органом украинской национальной автономии ее готово было признать Временное правительство. Рада была согласна на федеративные отношения Украины с Россией. III Универсалом Центральной рады 7 (20) ноября 1917 года, после свержения Временного правительства России, была провозглашена Украинская народная республика со столицей в Киеве. Главой УНР был избран политик и историк Михаил Грушевский. На выборах в общероссийское Учредительное собрание украинские эсеры и социал-демократы получили три четверти голосов. Во главе украинского движения стояла национальная интеллигенция и активная часть военных.

Через два дня после разгона большевиками в Петрограде Учредительного собрания 9 (22) января 1918 года IV Универсалом Центральной рады была провозглашена государственная самостоятельность Украинской Народной Республики, признанная Центральными державами, а затем, по условиям Брестского мира, Советской Россией. За 1917 год было открыто 215 украинских школ, вышло 747 наименований книг на украинском языке, существовало 106 украиноязычных периодических изданий.

После изгнания войсками императорской Германии из Украины большевиков немцы, недовольные левым курсом правительства УНР, поддержали правый переворот в Киеве, совершенный от имени "хлеборобов", крепких крестьян. На месте УНР появилась Украинская Держава во главе с генералом Павлом Скоропадским. При нем украинский был объявлен государственным языком, на нем было предписано проводить все официальное общение в воинских частях, только им было разрешено пользоваться работникам связи на службе. Осенью 1918 года гетманские власти приказали в обязательном порядке во всех средних общеобразовательных и профессиональных школах, духовных и учительских семинариях и институтах изучать украинский язык и литературу, историю и географию Украины. В сентябре 1918 года университеты Киевский, Харьковский и Новороссийский, а также институты: Екатеринославский горный, Харьковские технологический и ветеринарный, Киевский политехнический, – были объявлены украинскими государственными высшими учебными заведениями. Была создана Украинская академия наук, а ее первым президентом избран Владимир Вернадский. В 1918 году на украинском языке выходило 212 периодических изданий. Было напечатано 1084 наименований книг. Введение украинского языка как обязательного вызвало и целый ряд протестов в крупных русскоязычных городах.

В декабре 1918 года, потерпев поражение в войне с повстанцами УНР, гетман Павел Скоропадский попытался объявить о будущей федерации с Россией, но не преуспел. 14 декабря он отрекся от власти и выехал с отступающими немецкими войсками в Германию. К 20 декабря 1918 года на всей территории гетманской Украины, за исключением Одессы и части Екатеринославской губернии, повстанцами была восстановлена власть Украинской Народной Республики во главе с Симоном Петлюрой. Директорией (правительством) УНР уже 1 января 1919 года украинский язык был объявлен обязательным для употребления во всех учреждениях. Осуществить это решение было невозможно: началось наступление большевиков с севера и с востока, объявивших о том, что власть переходит к Украинской советской социалистической республике.

Борьбисты, боротьбисты и коренизаторы

5 февраля 1919 года в Киев вступили красные. По решению Наркомпроса с марта 1919 года украинизация в обязательном виде была фактически остановлена. Власти УССР объявили лингвистическое равноправие, дав населению на местах право определять язык обучения при условии, что обязательными предметами в школе будут история Украины и один из местных языков. Во время наступления армии Деникина белые делали официальным языком для публикации своих приказов русский язык. Силы УНР во главе с Симоном Петлюрой, вытесненные на территорию, находившуюся под контролем Польши, заключили с ней договор о сотрудничестве, пожертвовав Галичиной. Они выступали против языковой политики и белых, и красных. После Рижского мира Польши и Советской России (1921) им пришлось в эмиграции наблюдать за процессами в Украине со стороны и протестовать против полонизации части украиноязычных земель, доставшейся Польше.

С 1920 года, силой оружия укрепившись на украинских территориях, большевики стали искать опору в массах. Курс на украинизацию был частью программных установок политиков партий Украинских левых эсеров (борьбистов) и Украинской коммунистической партии (боротьбистов) – названия идут от газет "Борьба" и "Боротьба". Лидеры этих союзных большевикам партий в 1919–20 годах выступали с собственными теориями "украинской революции" и "украинского коммунизма". На первый план выдвигалось решение национальных проблем: организация украинской армии, самостоятельного управления украинским народным хозяйством, форсирование украинизации. Вопрос о конкуренции среди коммунистов был решен путем самороспуска обеих партий в 1920 году и индивидуального вступления их членов в компартию Украины с предоставлением некоторым бывшим лидерам партий (Григорий Гринько, Панас Любченко и другие) заметных постов. Еще в 1919 году по совету из Москвы боротьбистам были выделены три поста республиканских наркомов из 16.

21 сентября 1920 года было принято Постановление Совнаркома УССР, предусматривавшее обязательное изучение украинского языка во всех "учебно-воспитательных учреждениях с украинским языком преподавания", вменявшее в обязанность Государственного издательства "озаботиться изданием… достаточного количества учебных пособий на украинском языке, равно как художественной литературы и всех прочих изданий", популярной и пропагандистской литературы. Исполкомам было поручено в обязательном порядке издавать в каждом губернском городе "не менее одной украинской газеты". Во всех губернских и уездных городах надлежало создать вечерние школы для обучения украинскому языку советских служащих. В Киеве был создан Институт украинского научного языка. Тем не менее, в 1920-22 годах количество издаваемых газет на украинском языке сократилось. В 1920 году их выходило 87, в 1922-м – только 30. Но снизилось и число русских газет, почти что вдвое. Видимо, это было связано с цензурными ограничениями и кризисом при переходе к нэпу.

В 1920 году нарком РСФСР по делам национальностей Иосиф Сталин в статье "Политика советской власти по национальному вопросу в России" предлагал на "окраинах" "поставить школу, суд, администрацию, органы власти на родном языке" и тем самым поднять популярность власти, повторив украинский пример. В 1921 году на Х съезде компартии Сталин объявил, что "если в городах Украины до сих пор еще преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы".

Опыт Украины, названный "коренизацией", был поддержан центром. Видный большевик Лев Каменев еще в декабре 1920 года призывал "завоевать доверие угнетенных наций". Но осенью 1922-го возник известный спор о том, каким быть союзу советских республик. Сталин выступал за "автономизацию", то есть вступление республик в состав РСФСР на правах автономий. Ленин – за союз государств, с правом выхода из него. Одним из сторонников конфедерации суверенных государств был председатель Совнаркома (1919–23) и нарком иностранных дел Украины Христиан Раковский. Возобладала позиция Ленина, который исходил "из интересов мировой революции". Страны, где победят коммунисты, смогут войти в состав Союза советских республик Европы и Азии, а не вступать в РСФСР.

В апреле 1923 года XII съезд РКП(б) объявил "коренизацию" официальным курсом компартии в национальном вопросе. Но в сталинской речи на XII съезде партии был выдвинут и тезис о двоякой опасности: со стороны великодержавного шовинизма и местного национализма. Партийные вожди должны были осторожно прокладывать "центристский" курс. На съезде Христиан Раковский требовал "отнять от союзных комиссариатов девять десятых их прав и передать их национальным республикам". Желание ряда республиканских лидеров расширить полномочия своих органов власти натолкнулось на жесткую позицию центра и Сталина, желавшего "не преувеличивать значение национального вопроса". Оппоненты Сталина, Христиан Раковский и Буду Мдивани, в итоге были отправлены на дипломатическую работу. Раковский успел еще выступить на совещании национальных кадров в защиту своей линии расширения прав республик и отчитался об успешном ходе украинизации.

Его поддержал один из крупных политиков УССР Николай Скрыпник: "Для того, чтобы понять украинское крестьянство, нам необходимо подойти к пролетариату и сказать: передовые отряды рабочего класса, научитесь украинскому языку для того, чтобы вести украинское крестьянство к социализму". При этом Скрыпник сообщил, что по данному вопросу ему пришлось "вести усиленную борьбу в партии", а другой украинский деятель Григорий Гринько признал: "До сих пор еще мы имеем очень сложное и сильное давление великорусских тенденций и уклонов". На совещании подчеркивалась необходимость "особо наблюдать за проявлениями великодержавного национализма и местного шовинизма, принимая своевременные меры к их предупреждению и изживанию".

"Коренизация" Украины была выгодна большевикам: она создавала притягательный образ Союза для западных украинцев, утративших надежду на создание в Восточной Галиции своего государства, отвергались наветы политических противников, обвинявших большевиков в притеснении украинской национальной культуры, создавался имидж коммунистов как борцов не только за социальную, но и национальную справедливость. Новый курс должен был показать идеальное решение национального вопроса в СССР и создать позитивный образ страны в глазах европейского пролетариата и народов колоний, способствовать поднятию их революционного духа и в конечном итоге послужить интересам мировой революции, которая оставалась целью большевиков.

"Национальные отряды рабочего класса"

В ходе дискуссий руководства УССР, РСФСР и БССР происходил процесс корректировки границ трех республик с учетом как этнографии, так и производственных нужд. 16 октября 1925 года после нескольких лет споров ЦИК СССР издал постановление об урегулировании границ УССР с РСФСР и БССР. Советская Белоруссия получала часть Волынской губернии, РСФСР – часть территории Донецкой губернии, УССР – небольшую часть Мозырского округа БССР, часть Гомельской, Брянской, Воронежской и Курской губерний. Лидеры Украины были не удовлетворены разделом. В 1927–28 годах они сетовали на то, что на примыкающей к УССР территории РСФСР оставалось около 2 миллионов украинцев, расселенных компактно в Курской, Воронежской губерниях и Северо-Кавказском крае. ЦК КП(б)У предлагал передать Украине часть районов Курской и Воронежской губерний, вернуть УССР Шахтинский и Таганрогский округа. Жаловались в центр, что там не проводится украинизация. Заявки эти были безуспешны.

В 1929 году на встрече с писателями Иосиф Сталин объяснил, что, что "этот вопрос несколько раз обсуждался у нас", и решено было ничего не менять: "Слишком часто меняем границы – это производит плохое впечатление и внутри страны, и вне страны". К тому же изменение границ у "некоторых русских" "вызывает большой отпор", и с этим "надо считаться". Хотя с точки зрения генсека ВКП(б), "не имеет сколько-нибудь серьезного значения, куда входит один из уездов Украины и РСФСР".

Подчинив и разграничив Украину, большевики стали осуществлять план создания украиноязычной номенклатуры. Власти признали недостаточным простое равенство русского и украинского языков. В июле-августе 1923 года в УССР вышли два новых постановления по коренизации, одно из которых предусматривало, что поступающие на государственную службу должны изучить украинский язык в течение шести месяцев, а те, кто уже находится на госслужбе, – в течение одного года под угрозой увольнения. Делопроизводство предполагалось также перевести на украинский язык, ввести украинский в партийных школах, реорганизовать госиздательство. Надзирать за осуществлением этого плана должна была комиссия при ЦК, а затем – комиссия политбюро ЦК КП(б)У, но через два года стало понятно, что цели не достигнуты.

В апреле 1925 года появилось новое постановление ЦИК и СНК УССР, предписывавшее всем государственным учреждениям и предприятиям перейти на украинское делопроизводство не позднее 1 января 1926-го. И опять понадобились коррективы. В июле 1928 года появились правила работы в государственных учреждениях СССР, действовавших на территории УССР. Для этих учреждений допускалось временное ведение делопроизводства на русском и украинском. В целях обеспечения учреждений квалифицированными кадрами разрешили принимать на работу специалистов, не владевших украинским языком, но с условием, чтобы они в течение года язык выучили.

К середине 1920-х годов было унифицировано правописание, украинский язык применялся в ликбезах при обучении грамоте. Была создана система обучения на украинском от начальной школы до вузов. В 1927 году среди институтов было 14 украинских, 2 русскоязычных и 23 двуязычных. Но кадров не хватало. После 1923 года стали искать украинских специалистов вне Украины, в 1925 году Политбюро ЦК КП(б)У просило Москву прислать выпускников комвузов, владеющих украинским языком. Имелась нехватка преподавателей, знающих украинский, и учебников на нем. Чтобы восполнить дефицит украинских кадров, в республику привлекались украинские ученые, работавшие за границей, прежде всего в ныне польской Галиции. Одним из первых результатов коренизации стало изменение социального состава учащихся: в вузы приоритетно принимали рабочую и крестьянскую молодежь, изменялся и национальный состав студенчества. Проявлялась тенденция увеличения численности украинцев среди студентов за счет уменьшения количества евреев и русских. К 1928 году число украинцев среди студентов вузов УССР достигло 54%, в 1929 году – 62,8%, в 1930 – свыше 70%.

С 1923 года Красная армия перешла на территориальную систему комплектования. В связи с эти глава Реввоенсовета Лев Троцкий выступил за создание национальных армий, объединенных в общесоюзную. Его преемник с 1925 года Михаил Фрунзе не был сторонником этого плана. Его заявка была скромнее: предполагалось украинизировать 4 дивизии, размещенные и пополняющиеся на территории Украины. В 1927 году к ним за пять лет хотели добавить еще две национальные территориальные дивизии. Но командных и политических кадров для них не хватало, украинским языком владели 30–40% командиров, происходили и конфликты на служебном и бытовом уровне между русскими и украинскими кадрами территориальных воинских частей. В 1938 году от территориальной системы отказались.

Коммунисты воспринимали равенство наций как прежде всего экономическое. Сталин предлагал, чтобы "в этих республиках были устроены очаги промышленности". Таким образом, составной частью политики коренизации стала линия на выравнивание экономического уровня республик, развитие промышленности, строительство заводов и фабрик. Решалась эта задача через объявленную в 1928 году Сталиным форсированную индустриализацию и создание "национальных отрядов рабочего класса". Наряду с единой партийной системой общесоюзное пространство, где доминировали предприятия тяжелой индустрии и ВПК, должно было объединять СССР.

По сравнению с дореволюционным периодом промышленное производство в Украине выросло в 7 раз. В 1932 году УССР производила 70% угля, железной руды и чугуна и 63% стали в СССР. Из 35 крупных промышленных объектов первых пятилеток 12 приходится на Украину. Были построены три крупнейших металлургических завода (Запорожсталь, Криворожсталь, Азовсталь), Днепрогэс, Днепровский алюминиевый комбинат, Краматорский завод тяжелого машиностроения, Харьковский тракторный завод. Были модернизированы Луганский паровозостроительный завод и четыре металлургических завода (в Макеевке, Днепродзержинске, Днепропетровске, Коммунарске). Помимо Днепрогэса, было построено не менее 10 крупных электростанций. При этом Украина оставалась важной базой сельскохозяйственного производства. Силовыми методами коллективизации, доводя село до голода, увеличивались на землях Украины государственные заготовки зерновых.

Политика большого скачка приводила к ускоренной урбанизации, бегству крестьян из села и найму на новые заводы кадров из деревни. К 1939 году численность украинцев среди рабочих достигала 66%, служащих – 56%, тогда как в 1926 году она находилась на уровне 11%. Спрос на владеющие национальным языком кадры специалистов вновь приводил к приглашению их из Западной Украины, даже из числа эмигрантов. Украинизация убедила многих украинских деятелей в том, что советская Украина является последней надеждой создать истинную государственность, поэтому им казалась вредной прежняя оппозиция к ней, особенно когда крестьянские волнения начали затухать. В 1924 году украинское руководство позволило возвратиться на родину академику Михаилу Грушевскому. В 1925 году комиссия Политбюро КП(б)У приняла решение о том, чтобы использовать все способные к работе в СССР силы Восточной Галиции. В 1926–27 годах переехали в Харьков видные ученые – географ Степан Рудницкий и юрист Михаил Лозинский. В Украину отправились сотни инженеров, педагогов, артистов. Заметную роль играл Союз революционных писателей "Западная Украина", объединивший около 50 литераторов и художников, выходцев из Галичины. В труппе Государственного драматического театра "Березиль" служили многие актеры – уроженцы западноукраинских земель.

Среди работников культуры и просвещения украинцы уже в 1926 году составили 69%, доля же русских ни в одной категории не достигала половины от общей численности интеллигенции. Больше всего русских было среди технических специалистов (35%) и художников (30%). В то же время среди руководителей промышленности места среди русских, украинцев и евреев распределились почти поровну и составляли соответственно: 31,5%, 30,7% и 25,8%.

Выросло и молодое поколение украинской творческой интеллигенции Видные коммунисты Григорий Гринько, Александр Шумский, выходцы из небольшевистских партий, поддерживали доминирование прогрессивной интеллигенции, творчество таких новаторов, как Мыкола Хвылевой, Лесь Курбас.

Продолжалось формирование слоя национальной партноменклатуры. Накануне официального принятия курса на коренизацию доля украинцев среди служащих составляла лишь 35%, а госаппарат работал на русском языке. Но уже в 1925 году украинцами были 50% государственных служащих, в 1926 году – 54%. Если в 1920 году доля украинцев среди коммунистов достигала всего 20,1%, то в 1927-м их было 52%, а в 1933 году – 60%. Национальная принадлежность стала одним из условий успешной карьеры. Для продвижения по службе следовало знать украинский язык, быть украинцем по происхождению. Процедура выдвижения с учетом знания языка укрепляла слой республиканской правящей бюрократии. Можно отметить, что процесс создавал проблемы для союзной коммунистической элиты, так как "новый класс" УССР желал бóльших прав для республики и ставил вопрос о расширении ее территории. Положение украинской элиты, имеющиеся у нее привилегии раздражали как носителей русской культуры, так и большевиков – сторонников мировой революции. В ответ звучали обвинения в великодержавном шовинизме.

"Украина или Малороссия?"

С 1924 года украинизация сочеталась с образованием на территории Украинской ССР (как и целом по СССР) национальных районов и сельсоветов для нацменьшинств. В 1930 году в УССР существовали 26 национальных районов и 1121 национальный сельсовет. 6 июля 1927 года ВУЦИК и СНК УССР издали постановление "Об обеспечении равноправия языков и о содействии развитию украинской культуры", которым в учебных учреждениях в качестве обязательных предметов были введены русский и украинский языки, а также украиноведение. В результате реализации новой программы к 1938 году из 21 тысячи школ около 18 тысяч были украиноязычными. Их число выросло за счет закрытых в конце 30-х польских и немецких школ для нацменьшинств. Украинизации подвергся кадровый состав науки: доля украинцев среди научных сотрудников выросла в УССР с 28 % в 1925 году до 45,9 % в 1929-м.

Сторонники национальной идеи считали коренизацию реальным средством воплощения в жизнь своих убеждений, о чем свидетельствует, к примеру, развернувшаяся в 1925–28 году дискуссия о развитии литературы, соединения пролетарского и национального подходов. Писатель Микола Хвылевой в своем памфлете "Украина или Малороссия?" предупреждал об опасности чрезмерного влияния русской культуры на украинскую. Исходя из "логики национального возрождения", необходимо создать материальные условия для "выявления культурных возможностей молодой нации". Публицист опасался, что "украинская интеллигенция в массе своей не способна побороть в себе рабскую природу, которая северную культуру всегда обожествляла и тем не давала возможности Украине проявить свой национальный гений". Из всего этого был сделан следующий вывод: "Украина несколько иначе будет идти к социализму, хотя и в одном советском политическом союзе с Россией".

Выдвинутый Хвылевым лозунг "Геть вiд Москви! (Прочь от Москвы!)" стал основанием для обвинения его в национализме, хотя писатель и его сторонники считали, что он предупреждает об опасности некритического копирования культурных достижений других народов и необходимости в творчестве показывать национальные мотивы. Часто звучал и тезис о необходимости европеизации культуры.

В украинском обществе звучали призывы покончить не только с культурной, но и с экономической колонизацией. Особенно ярко подобные взгляды выражены в работах украинского экономиста Михаила Волобуева, выступавшего за равноправие украинской экономики в рамках Союза. Он считал несправедливым распределение союзного бюджета, поскольку прибыль от украинской экономики больше шла на союзные нужды, а не на развитие Украины. В статье, напечатанной в журнале "Большевик Украины" в 1928 году, Волобуев указывал, что руководство народным хозяйством УССР должно принадлежать украинским экономическим центрам, а за союзным Госпланом следует оставить общие директивные функции. Последней инстанцией в утверждении украинского бюджета должен стать ВУЦИК. Волобуев подчеркивал, что доходы от украинской экономики должны использоваться на нужды республики. Он считал необходимым установить контроль над деятельностью союзных органов со стороны республиканских органов власти. С точки зрения центра и лично Сталина это были крамольные идеи, получавшие поддержку в молодежной среде. Не случайно Михаил Волобуев в 1935 году был репрессирован, хотя, к счастью, выжил в лагере.

В письме президиуму ХIII Всеукраинского съезда Советов (февраль 1931 года) группа делегатов съезда ставила вопрос о статусе Украины в СССР, "чтобы УССР действительно была суверенной республикой в Союзе Советских Республик, а не выглядела как культурно-национальная автономия". Авторов одернули по партийной линии.

У коренизации были не только сторонники, но и противники, которых выявляли и критиковали власти. Это городское чиновничество и интеллигенция, а также большевики – сторонники мировой революции. В юго-восточных районах повальный переход на украинский школ, печатных изданий и делопроизводства не встречал одобрения. Регулярными были жалобы, что публикуются декреты на языке, "непонятном для народа". Рабочие юго-восточных промышленных областей УССР к необходимости изучения украинского языка относились явно негативно.

Еще в 1923 году второй секретарь ЦК КП(б)У Дмитрий Лебедь писал о неизбежности борьбы двух культур и нежелательности поддержки только одной из них, так как язык является лишь "средством проведения советского, пролетарского, коммунистического влияния", поэтому Лебедь предостерегал от "украинизации во имя украинизации". По его мнению, промышленная "культура города", которая имеет больше элементов социалистических, пролетарских, должна подчинить себе мелкое крестьянское производство. Лебедь делал вывод об опасности "раздувать вопросы национальной политики на Украине", поскольку это вызывает "усиление украинопляски в среде петлюровски настроенной общественности", а "в глубоких рабочих и крестьянских массах такое раздувание вызовет только лишнюю настороженность, а иногда и враждебность".

В ответ на коренизацию русскоязычные большевики жаловались в Москву и выдвигали тезис о том, что благодаря ей развивается не пролетарская, социалистическая культура, а культура городского мещанства на украинском языке. В этих условиях большевистское руководство вынуждено было лавировать, то упрекая чиновников в "великодержавном шовинизме", то наказывая "буржуазных националистов", постоянно ужесточая контроль за деятельностью интеллигенции.

Украинизация существенно изменила облик Украины и в социальном, и в культурном, и в экономическом планах. Противопоставляя политику украинизации политике царского режима в отношении Украины, большевики создавали прочную базу для развития украинской культуры, но исключительно в советских рамках. Тем не менее этот процесс вел к вытеснению культуры русской и русскоязычной и изменял жизнь особенно городской Украины. Этот путь не исключал роста числа конфликтов.

"Льет воду на мельницу петлюровцев"

Коренизация была фоном борьбы Сталина за единовластие. В победе над Троцким ему вместе с Зиновьевым и Каменевым помог первый секретарь КП КП(б)У Эммануил Квиринг, сменивший Христиана Раковского на посту украинского лидера. Но в 1925 году Квиринг принял участие в совещании с Зиновьевым, где обсуждался вопрос об отставке Сталина. Об этом он вовремя не сообщил коллегам и был смещен с должности в апреле 1925 года. На его место Политбюро ВКП(б), согласовав с решение с верхушкой КП(б)У, выдвинуло 32-летнего Лазаря Кагановича, который заявил, что "согласен поехать на Украину", тем более что "вырос как большевик и работал в подполье на Украине". В ответ на сомнения ему пообещали полную поддержку.

Задачей избранного генеральным секретарем КП(б)У Кагановича была борьба с оппозицией и сплочение сталинских сторонников. Этого ему удалось добиться за полгода. На IХ съезде КП(б)У в декабре 1925 года в составе ЦК появились новые члены, "выдающиеся рабочие большевики". Для такого рода выдвиженцев украинизация вместе с чисткой партии от оппонентов Сталина открывала широкие возможности. Сам уроженец деревни Кабаны Киевской губернии Каганович в своих речах показал себя сторонником украинизации. Но были и недовольные "недостаточным темпом" коренизации. Так, нарком просвещения Украины Александр Шумский отстаивал необходимость украинизации пролетариата: "Имея полную возможность обеспечивать свои культурные запросы по-русски, русские рабочие должны в то же время принимать активное участие и в украинском общественно-культурном строительстве, дабы добиться смычки его с крестьянскими массами и нейтрализации воздействия на эти массы буржуазной интеллигенции". Ради этого Шумский предлагал сменить Кагановича, а на пост генсека ЦК КП(б)У выдвинуть Власа Чубаря.

Сталин ответил Шумскому письмом, сообщив членам Политбюро ЦК КП(б)У, что увлекаться украинизацией нельзя и что она должна носить прежде всего большевистский, советский характер. А Шумский "ошибается в темпе", "забывает, что чисто украинских кадров не хватает". Политбюро ЦК КП(б)У отмежевалось от наркома, который обвинял коллег в защите русификации во время дискуссии в апреле 1926 года: "В партии господствует русский коммунист, с подозрительностью и недружелюбием, чтобы не сказать крепче, относящийся к коммунисту-украинцу". Это выступление вызвало возмущение в партийной верхушке. Шумский настаивал: "Наша партия должна стать украинской по языку и по культуре". Он указывал на факты недоверия к бывшим борьбистам и боротьбистам. Тут даже Каганович признал, что есть случаи "затирания бывших" из левых небольшевистских партий. Несмотря на критику, Шумский продолжал отстаивать украинизацию пролетариата и защищал Миколу Хвылевого.

Письмо Сталина послужило толчком к развертыванию Кагановичем кампании против "национал-уклонизма", а Шумский был представлен как глава целой "опасной группы". В это время в вопросе украинизации Каганович придерживался осторожной позиции, постоянно противопоставляя великорусскому шовинисту украинского националиста, а русскому коммунисту, не понимающему необходимости украинизации, – радикала Хвылевого. Генсек КП(б)У в кадровом вопросе призывал не противопоставлять молодые кадры и старых большевиков. На июньском пленуме КП(б)У в 1926 году Шумского подвергли жесткой критике, заставили признать свои ошибки и снять предложение об отставке Кагановича, выказав ему доверие.

Каганович вел осторожную политику поддержки украинизации, поскольку на уровне союзного руководства она подвергалась критике за перегибы левой оппозицией, Юрием Лариным, Григорием Зиновьевым, который заявил о том, что украинизация "льет воду на мельницу петлюровцев", что вызвало возмущение национально ориентированных большевиков Украины и одобрение русскоязычного большинства в партии. Каганович для того, чтобы не дать опоры оппонентам, подверг суровой критике работу Наркомпроса, обвинив Шумского в ущемлении нацменьшинств, лишении детей прав обучаться на своем языке. Кроме того, генсек подверг критике учебники, "лишенные классового подхода", и обвинил оппонента в развале работы наркомата. Так он дал сигнал о снижении темпов коренизации и погасил "украинизаторское" рвение бывших боротьбистов, сыграв на перехват лозунгов оппозиции.

На место Шумского главой Наркомпроса УССР назначили Николая Скрыпника. В начале 1927 года Шумский был откомандирован с Украины на работу в Ленинград, был там ректором Политехнического института. В 1933–35 году был заключен в Соловецкий концлагерь, затем сослан в Красноярск, а в 1946 году убит агентами НКВД по решению Сталина, предложенному Кагановичем и Хрущевым.

С другой стороны, позиция Шумского по "украинизации пролетариата" и ускорению украинизации в республике получила поддержку лидеров Компартии Западной Украины, критиковавших Кагановича за торможение темпов украинизации и кампании против бывших членов союзных левых партий. Критика западноукраинскими коммунистами хода коллективизации и сворачивания украинизации приведет в 1938 году к роспуску КПЗУ по решению Коминтерна и репрессиям в отношении ее лидеров.

Каганович, подражая Сталину, и далее стремился в партии вести борьбу на двух фронтах: и против "великодержавного шовинизма" Зиновьева, и против "украинского национализма" Шумского. Тем самым он привлекал к себе своего рода центристское большинство и изолировал критиков. Между тем реально при новом генсеке КП(б)У происходила чистка и украинизация партаппарата, пополнение его свежими кадрами. В 1926 году среди секретарей окружкомов было только 26% украинцев, в 1927 году – уже 46%, а в 1928-м – 55%. Среди секретарей райкомов в 1927 г. было 48% украинцев, а через год – уже 60%. Так создавался слой национальной партноменклатуры, лояльной Сталину.

К 1928 году Лазарь Каганович сумел обеспечить Сталину необходимую поддержку одной из крупных республиканских партийных организаций. Каганович покинул Харьков, тогдашнюю столицу УССР, пойдя на повышение в Москву в качестве секретаря ЦК ВКП(б), проводящего сталинскую линию борьбы с оппозициями справа и слева. А курс умеренной украинизации продолжил во главе Наркомпроса УССР Николай Скрыпник, призывавший не противопоставлять интересы СССР и УССР: достижения русской и украинской культуры, полученные на основе сотрудничества, "послужат созданию новой международной пролетарской культуры на территории всего Союза". Скрыпник активно развивал научные и культурные контакты с украинцами польской Западной Украины, визиты ученых и гастроли музыкантов на рубеже 30-х годов были постоянными. В 1927 году в Харькове прошла совместная конференция специалистов по правописанию. В сентябре 1928 года правила украинского правописания были официально утверждены постановлением Совнаркома УССР.

При Скрыпнике украинизация вышла на пик. Число учебных заведений росло: в 1922 году было 6105 украинских школ, в 1930 году – 14 307. Украинизация прессы достигла в 1930 году 70%, а в 1932-м поднялась до 88%. К 1930 году остались только три крупные газеты на русском языке: в Одессе, Донецке и Мариуполе. В 1927–29 годах в Киеве была построена крупная киностудия, в 1931 году в УССР было 66 украинских, 12 еврейских и 9 русских стационарных театров. Казалось бы, успехи налицо.

"Похоронить тов. Скрыпника без почестей"

Но большевики идут иным путем. В ответ на отнюдь не катастрофический кризис хлебозаготовок 1928 года следует череда административных мер по изъятию у деревни хлеба и победа Сталина над теми, кто пытался спасти нэп и тормозил чрезвычайщину, – Бухариным, Рыковым и другими "правыми". Сталин и большинство большевистской номенклатуры, включая украинскую, идет на решение проблем экономики через сверхмобилизацию. Начинается раскулачивание в деревне и создание колхозов ради срочной индустриализации и строительства предприятий ВПК и тяжелой индустрии за счет экспортируемого хлеба, изъятого у крестьян.

Рушится социальное благосостояние, достигнутое в эпоху нэпа. В городах вводится карточная система распределения продуктов и товаров. В 1930 году только за январь-март состоялось не менее 2200 массовых крестьянских выступлений с участием почти 800 тысяч человек. Все это сопровождается разоблачением "классового врага": ставятся, как в дурном театре, для запугивания интеллигенции фальшивые судебные процессы: Шахтинский, Промпартии, Трудовой крестьянской партии, Союзного бюро РСДРП (меньшевиков), идут расстрелы и посадки "контрреволюционеров" и "вредителей" во всех сферах хозяйства. Конечно, вся эта вакханалия насилия не может не захватить Украину, где действует и национальный фактор. Кто виноват в проблемах? Власть УССР отвечала: открытые и затаившиеся враги, "петлюровцы".

ОГПУ арестовывает галичан и "националистов", начинает фабриковать дело старого офицерства "Весна", бывших членов небольшевистских партий. От репрессий ОГПУ пострадали тысячи представителей национальной интеллигенции. А на украинскую деревню обрушился Голодомор, когда зерно выгребали подчистую, чтобы обеспечить экспорт и покрыть затраты на индустриализацию ценой миллионов смертей селян.

Состоявшийся в июне 1930 года ХI съезд КП(б)У снова, уже радикально осудил "шумскизм", "хвылевизм" и "волобуевщину", досталось и "национальным уклонам". Вал репрессий обрушился тогда на интеллигенцию внепартийную. Крупнейшим было сфабрикованное дело Союза освобождения Украины (СВУ), по которому в 1929-30 годах было репрессировано 45 украинских интеллектуалов, среди которых академики ВУАН Сергей Ефремов и Михаил Слабченко. По делу липового "Украинского национального центра" в 1931 году арестовывался академик Михаил Грушевский, но его предпочли все же оставить на воле как символ взаимодействия с Западной Украиной. УНЦ был объявлен блоком "украинских антисоветских партий, отдельных групп и бывших членов контрреволюционной Центральной Рады".

Началась кампания по разоблачению политических и исторических взглядов Грушевского. 4 мая 1931 года историческая концепция Грушевского была раскритикована на объединенном пленуме циклов философии и истории. Пленум ЦК КП(б)У в ноябре 1932 года отнес Грушевского к числу "контрреволюционеров-националистов". Под ударом оказались национально ориентированные представители старой интеллигенции, историки и филологи, проводившие украинизацию, многие из которых пошли по этапу. Инакомыслящих большевиков, ранее состоявших в иных партиях, как Волобуев, пока лишь заставляли каяться в прошлых грехах, но не арестовывали. За них возьмутся с середины 30-х.

Сталин, видя недостаточную эффективность хлебозаготовительного ограбления украинской деревни, в 1932 году усилил давление на генерального секретаря ЦК КП(б)У Станислава Косиора и главу Совнаркома УССР Власа Чубаря. Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 14 декабря 1932 года "О хлебозаготовках на Украине, Северном Кавказе и в западных областях" выявило виновных в "срыве хлебозаготовки". Оказывается, это снова контрреволюционные элементы – кулаки, бывшие офицеры, петлюровцы, которые проникли в партийные и советские органы вследствие "механического проведения украинизации". Поэтому ЦК ВКП(б), то есть Сталин, предлагает украинскому руководству "обратить серьезное внимание на правильное проведение украинизации, устранить механическое проведение ее, изгнать петлюровские и другие буржуазно-националистические элементы из партийных и советских организаций, тщательно подбирать и воспитывать украинские большевистские кадры, обеспечить систематическое партийное руководство и контроль за проведением украинизации". Проводить чистку организации КП(б)У были срочно направлены Лазарь Каганович и Павел Постышев.

В письме ЦК КП(б)У было приказано местным органам власти "вывезти все без исключения наличные колхозные фонды, в том числе и семенной" в счет выполнения плана хлебозаготовок в тех колхозах, где не выполнен был план сдачи хлеба, а "всех, оказывающих этому делу сопротивление, в том числе и коммунистов, арестовывать и предавать суду". На пленуме ЦК КП(б)У в феврале 1933 года главной мишенью был объявлен "классовый враг", после этого расправа над крестьянством и сочувствующими селу интеллигентами достигла пика. После февральского пленума ЦК КП(б)У 1933 года начинает разворачиваться массовая кампания против "националистических элементов", якобы проникших в партийные и государственные органы, научные и культурные учреждения вследствие недостатков украинизации. Покончил с собой в обстановке травли в мае 1933 года писатель Микола Хвылевой. В декабре 1933 года был схвачен и отправлен на Соловки, а потом, в 1937 году, убит на расстрельном полигоне Сандармох в Карелии режиссер Лесь Курбас.

Виновного в "националистическом уклоне" при проведении украинизации нашли в лице наркома просвещения Украины Николая Скрыпника. В июне 1933 года на пленуме ЦК КП(б)У Скрыпник вынужден был признать свои "отдельные ошибки", но это не помогло. Второй секретарь ЦК КП(б)У Павел Постышев обрушился на него, утверждая, что Наркомпрос "оказался наиболее засоренным вредительскими, контрреволюционными, националистическими элементами… Дело украинизации в ряде случаев оказывалось в руках разной сволочи петлюровской". Политбюро ЦК КП(б)У потребовало от Николая Скрыпника официального письма с признанием ошибок. Вопрос об этом не раз обсуждался Политбюро в июне-июле 1933 года. Первоначальный текст не устроил гонителей. Две недели подряд они требовали от Скрыпника покаяния, назначив предоставление документа на 7 июля.

Заседание политбюро ЦК КП(б)У 7 июля 1933 года проходило в обстановке травли. Скрыпник в начале обсуждения своего "вопроса" ушел, так что решение о выводе его из состава Политбюро ЦК КП(б)У принималось в его отсутствие. Было указано, что "тов. Скрыпник не выполнил взятого на себя обязательства подать в ЦК короткое письмо с признанием своих ошибок и решительной полной их критикой для опубликования в прессе", а "поданный им документ не отвечает требованиям ЦК и игнорирует ряд данных тов. Скрыпнику ЦК указаний". В это время Николай Скрыпник застрелился у себя в кабинете.

Товарищи из Политбюро ЦК КП(б)У сообщили народу, что "за последние годы тов. Скрыпник, запутавшись в своих связях с украинскими буржуазно-националистическими элементами, имевшими партбилет в кармане, и, не имея сил выбраться из этой паутины, стал жертвой этих контрреволюционных элементов и пошел на самоубийство... Похоронить тов. Скрыпника без почестей, принятых для членов ЦК". Так и поступили.

"Остатки разгромленного классового врага"

Так была открыта еще одна возможность для гонений на проводников украинизации. Ноябрьский пленум ЦК КП(б)У 1933 года положил официальное начало новой кампании Косиора и Постышева уже против украинизации: "КП(б)У проглядела и своевременно не вскрыла усиленного проникновения украинских националистических элементов, остатков разгромленного классового врага в руководящие органы колхозов, МТС, в различные советские, земельные, культурные органы и даже в партийные организации для вредительства и контрреволюционного саботажа мероприятий партии и советской власти. Контрреволюционные элементы..., пользуясь флагом украинизации, осуществляли буржуазно-националистические методы взаимного отчуждения трудящихся различных наций и разжигания национальной вражды", – утверждал Станислав Косиор. Виновным был для удобства обличителей объявлен погибший Скрыпник. Был взят курс на усиление централизма и сворачивание украинизации.

Иосиф Сталин в 1934 году на XVII съезде партии объявил, что "на Украине еще совсем недавно уклон к украинскому национализму не представлял главной опасности, но, когда перестали с ним бороться и дали ему разрастись до того, что он сомкнулся с интервенционистами, этот уклон стал главной опасностью". Павел Постышев и другие делегаты из Украины истово разоблачали "националистический уклон во главе со Скрыпником". Последний обвинялся как в теоретических, так и тактических ошибках. К первым следовало отнести "толкование национального вопроса... как самостоятельного, самодовлеющего", "подмену задачи борьбы за воспитание классового пролетарского самосознания задачей развития национального сознания". По мнению Постышева, задачу борьбы на два фронта в национальном вопросе Скрыпник подменял борьбой "только лишь против великорусского шовинизма", насаждал "принудительную украинизацию школ", мешал укреплению "братского союза трудящихся народов", "был прямым продолжением уклона Шумского" 1927 года.

С гордостью сообщалось, что из партии было изгнано более 100 тысяч человек. Особенно активно зачищали под лозунгом борьбы с национализмом научные и учебные заведения: Академию наук, Институт красной профессуры, Харьковский университет, издательство Украинской энциклопедии. Руководителя театра "Березиль" Леся Курбаса заочно попрекали тем, что он якобы проводил политику изоляции театра от "нашей советской социалистической действительности". В ход пошел тезис о "принудительной украинизации", якобы приведшей к насильственному вытеснению русского языка из школьного образования.

Досталось и национальным школам. В 1933–34 из школ были уволены около 4 тысяч учителей-"националистов", причем кампания затронула в первую очередь польские и немецкие учебные заведения. К 1938 году немецкие, чешские, болгарские школы массово переводили на украинский либо русский языки обучения, ликвидировали Мархлевский польский и Пулинский немецкий национальные районы, в марте 1939 года постановлением ЦК КП(б)У упразднили национальные районы и сельсоветы в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сталинской (Донецкой) областях.

Формально задачу украинизации не снимали, Косиор говорил о ней на ХIII съезде КП(б)У, проходившем в мае-июне 1937 года обещая "продолжение линии на дальнейшую украинизацию по тем же направлениям, что и десять лет назад, – школа, вузы, печать, культура…" Но постоянные обличения национализма прежнего энтузиазма у кадров не вызывали.

С 1 сентября 1938 года русский язык как учебный предмет вводился во всех нерусскоязычных школах Украины. Главные газеты республики, украиноязычный "Коммунист" и русскоязычная "Советская Украина", тогда же были уравнены в статусе. Эти перемены в национальной политике большевиков Украины стали важной вехой в процессе сворачивания украинизации. Видимо, следует подчеркнуть, что речь не шла лишь о попытке новой русификации образования и СМИ. Скорее, тоталитарный коммунистический режим Сталина исходил из необходимости централизации, том числе и в этой сфере. Москва стремилась поставить под контроль всесоюзной партийной бюрократии коллективизированное крестьянство, пережившее Голодомор, лишив всякого на нее влияния "буржуазную" национальную интеллигенцию. Она была приговорена к уничтожению и окончательно перебита в ходе Большого террора.

Украинским большевикам за полтора десятилетия удалось создать свою украиноязычную коммунистическую элиту для государства, входящего в СССР, чьи интересы были сосредоточены на отведенной ей территории. Просматривались проявления противоречий между централистской союзной и республиканской элитами, связанные с желанием последней расширить свои права и уменьшить степень подчиненности и контроля со стороны Кремля. В этой борьбе Сталин жестокими репрессиями полностью подчинил себе управленцев Украины, независимо от их ориентации в национальной политике. Попали под удар репрессий и были уничтожены не только энтузиасты украинизации, но и авторы ее свертывания и виновники Голодомора – Станислав Косиор и Павел Постышев. Конструкция СССР, скованного страхом, казалась устойчивой до поры ослабления московской узды.

В послесталинском Союзе отдаленные последствия коренизации и украинизации вновь заработали, создав предпосылки для увеличения полномочий республик, а затем, через несколько кризисов, – для ставшего неизбежным после августовского путча роспуска СССР в 1991 году.



