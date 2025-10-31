"Неизвестная война". Кровавая резня в Судане

Резня в городе Эль-Фашер в Судане, где в родильном доме повстанцами были убиты 460 человек, и реакция мирового сообщества

Российская армия продолжает бить по энергетической инфраструктуре Украины. ВСУ отвечают ударами по энергообъектам в Орле, Владимире и Ярославле

Кремль отрицает, что собирается нарушить мораторий на проведение ядерных испытаний

Литва, закрывшая границу с Беларусью, объявила, что закрытие пограничных КПП может продлиться и дольше

Шатдаун в США – как долго он еще может продлиться?

В Сербии проходят митинги протеста против коррупции в правительстве, приуроченные к годовщине трагедии в Нови Саде, когда при обрушении козырька железнодорожного вокзала погибли 16 человек

Король Великобритании Карл III начал процедуру лишения титула принца своего младшего брата Эндрю

Рубрика «Книга недели». Книгу литературоведа Глеба Морева «Иосиф Бродский. Годы в СССР. Литературная биография» представляет Иван Толстой