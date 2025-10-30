Про российскую нефть не вспоминали. Итоги встречи Трампа и Си Цзиньпина

Бои за Покровск и Купянск продолжаются, несмотря на заявления Владимира Путина об окружении там большой группировки ВСУ

В ответ на объявление Путиным об успешном испытании подводного дрона «Посейдон» Дональд Трамп отдал распоряжение Пентагону возобновить ядерные испытания

Итоги переговоров Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина

Бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову предъявлено подозрение по делу о служебной халатности, связанному с гибелью людей при наводнении в конце сентября этого года

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» добивается запрета деятельности трех оппозиционных партий, в том числе партии «Единое национальное движение», основанной Михаилом Саакашвили

Акция «Возвращение имен» и День памяти жертв политических репрессий