Отнять и продать. Кремль готовит национализацию западных активов

Владимир Путин подписал указ об ускоренном порядке приватизации государственного имущества в целях обеспечения обороноспособности. Это стало ответом (и в указе про это говорится) на планы европейцев использовать замороженные суверенные активы Российской федерации для помощи Украине. Так что перед ускоренной приватизацией следует ждать еще более ускоренной национализации имущества европейских компаний, продолжающих работать в России.

В том, что подписанный на минувшей неделе Владимиром Путиным указ "О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности" нацелен на имущество иностранных компаний, продолжающих работать в России и пока никоим образом к федеральной собственности не имеющих отношения, не возникает никаких сомнений. Достаточно прочитать первые строки документа: "В связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленных на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации…" и далее по тексту.

"Особенности", о которых говорится в указе, – ускоренный порядок оценки, на который отводится не более 10 дней, особый порядок регистрации такого рода сделок, а также Банк ПСБ (бывший "Промсвязьбанк") в качестве единственного организатора продажи имущества.

Тут уместно вспомнить о том, что, собственно, вызвало появление на свет причудливого документа. После того, как президент США Дональд Трамп переложил на плечи европейцев всю ответственность за финансовую помощь Украине, в ЕС вспомнили, что у них мертвым грузом лежат замороженные активы Банка России. Они, к слову, до сих пор числятся российскими золотовалютными резервами. Доход от управления этими активами Украина уже получает, но этого явно недостаточно. Предлагается такая схема их монетизации: cами активы никто трогать не будет, но они будут использоваться в качестве обеспечения при выпуске облигаций. А уже доход от размещения облигаций пойдет на восстановление Украины в виде репарационного кредита.

При этом Россия сможет получить все свои деньги обратно, но для этого она сначала должна компенсировать Украине нанесенный войной ущерб, как того требует принятая резолюция Генеральной ассамблеи ООН. Украина вернет Европе репарационный кредит, облигации будут погашены, активы разморожены. Если эта схема будет реализована, Украина может получить примерно 170-180 миллиардов евро, хотя и не сразу, а траншами.

Кремль все это по понятным причинам не устраивает. В детали там предпочитают не углубляться, называют европейскую инициативу конфискацией и грозят "симметричным ответом". Под ним подразумевается конфискация активов европейских компаний, продолжающих работать в России, и их немедленная приватизация.

В "симметричности" такого рода ответа есть сомнения. И дело не только в том, что европейцы, по крайней мере формально, ничего национализировать не планируют. Разница еще и в том, что там речь идет о суверенных активах, то есть собственности государства, совершившего акт агрессии и нанесшего другому государству ущерб, который скрупулезно фиксируется и оценивается более чем авторитетными международными организациями. Путин же собирается национализировать собственность частных компаний. Упоминаются и продолжающая работать в российская "дочка" австрийского "Райффайзен банк интернешнл", и итальянский Юникредит, и немецкий производитель шоколадок "Риттер спорт". Всего на начало нынешнего, 2025 года в России работало примерно 800 западноевропейских компаний.

Решения о продолжении своей деятельности в стране, со всех сторон обложенной санкциями, принимали акционеры и руководство этих компаний, прекрасно понимая все сопряженные с этим риски. Тот же "Райффайзен" европейские регуляторы торопят с выходом с российского рынка с 2022 года. Но банк все никак не решится ни отказаться от сверхприбыли, которую обеспечивало ему до недавнего времени практически монопольное положение финансового института, способного отправлять платежи из России в Европу, ни списать в убытки российскую "дочку". Поскольку продать ее невозможно даже с 50-процентной скидкой и 10-процентным добровольно-принудительным взносом в российский бюджет. Именно на таких условиях иностранцы сейчас могут избавляться от своих российских активов в соответствии с другим путинским указом.

Что до перспектив поправить за счет ускоренной приватизации конфискованных активов иностранных компаний пошатнувшиеся финансы, то они вовсе не радужны. Даже если на минуту забыть об "особом порядке регистрации" продажи, который делает юридически сомнительной всю затею, конфискованные активы по определению будут "токсичными", и прежние владельцы затаскают по судам новых собственников. Так что желающих ввязываться во всю эту крайне мутную историю, даже если активы будут распродаваться совсем за бесценок, придется еще поискать. И после этого, даже когда закончится война, желающих инвестировать в Россию найдется немного.