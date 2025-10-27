Дональд Трамп ответил на заявления Владимира Путина, похваставшегося удачным, по его словам, запуском российской межконтинентальной баллистической ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой: "Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, самая большая в мире, прямо у их берегов".

26 октября Путин провел совещание с главой генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым по поводу испытания крылатой ракеты "Буревестник". Путин заявил, что испытания "в очередной раз подтвердили надежность ядерного щита России". Президент России считает, что эта ракета – "уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет". Впервые о разработке этой ракеты Путин заявил в 2018 году в послании Федеральному собранию.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в испытаниях "Буревестника" "нет ничего такого, что может и должно "напрячь" отношения между Москвой и Вашингтоном, тем более что отношения эти находятся на минимальном уровне".

Американский аналитический центр Nuclear Threat Initiative со ссылкой на данные разведки сообщал, что с 2017 по 2019 годы Россия провела не менее 13 испытаний "Буревестника", но только два из них оказались "частично успешными". В августе 2019 года на полигоне под Северодвинском произошел взрыв, во время которого погибли семь сотрудников "Росатома" и Минобороны. Аналитики не исключили, что там взорвалась именно ракета "Буревестник".

У Путина оказался и другой повод для хвастовства: объявленное Герасимовым окружение нескольких тысяч солдат ВСУ в районе Купянска и Покровска. Однако украинский президент Владимир Зеленский поспешил опровергнуть эти сообщения.

Тем временем спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отчитался о поездке в США. Он заявил, что "донёс" до американских властей, что "решение конфликта в Украине возможно только при искоренении его первопричин" – в Москве называют ими прежде всего расширение НАТО и стремление Украины вступить в этот союз, а также якобы жестокие притеснения русскоязычных жителей Украины. Дмитриев также "донёс" до представителей США мнение о том, что российская экономика находится в хорошем состоянии.

Судьба Покровска, возможности "Буревестника" и сигналы, которые Путин посылает Украине и её союзникам обсуждаем в программе "Лицом к событию" с военным экспертом Юрием Фёдоровым.



