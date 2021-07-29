Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на 3 млн рублей компанию Google за отказ локализовать данные своих пользователей в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Google впервые оштрафовали за нарушение российского законодательства в области хранения персональных данных, отмечает РИА "Новости".

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Ранее Роскомнадзор обязал крупные компании локализовать базы данных на территории страны до 1 июля. Согласно российскому законодательству, с 2015 года вся информация о российских пользователях интернет-сервисов должна размещаться на серверах, физически расположенных внутри страны. В августе прошлого года Роскомнадзор заявил, что хочет получить возможность удалять персональные данные россиян с иностранных сайтов.