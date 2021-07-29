Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на 3 млн рублей компанию Google за отказ локализовать данные своих пользователей в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Google впервые оштрафовали за нарушение российского законодательства в области хранения персональных данных, отмечает РИА "Новости".
Ранее Роскомнадзор обязал крупные компании локализовать базы данных на территории страны до 1 июля. Согласно российскому законодательству, с 2015 года вся информация о российских пользователях интернет-сервисов должна размещаться на серверах, физически расположенных внутри страны. В августе прошлого года Роскомнадзор заявил, что хочет получить возможность удалять персональные данные россиян с иностранных сайтов.
- В мае мировой судья оштрафовал Google на 4 млн рублей за неудаление противоправного контента: протоколы были составили из-за ссылок на посты с "противоправным контентом" и "призывами" к участию в митингах.
- В марте компании также назначали штраф в размере трех миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию из поисковой выдачи.
- В 2019 году компанию оштрафовали на 700 тысяч рублей, в 2020 году – на полтора миллиона рублей. Оба штрафа были оплачены.
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