Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
В России

Сергей Чапнин: "Церковь придется переучредить и провести люстрацию"

РПЦ во всем поддерживает Путина, а священники, выступающие против войны, подвергаются безжалостным гонениям. Что будет с православной церковью, если нынешняя власть в России потерпит поражение?

На этот и другие вопросы отвечает религиовед и публицист Сергей Чапнин, специалист по православию и церковной культуре. Он был главным редактором "Журнала Московской Патриархии", газеты "Церковный вестник" и других изданий, с 2022 года живет в США.

Как человек, ищущий духовной жизни, чувствует себя в эмиграции?

– Позвольте мне начать издалека. В христианской иконографии есть очень любопытный сюжет, который помогает глубже понять тип современной массовой религиозности. Как пример можно привести фреску начала XIV века "Сошествие во ад" в монастыре Хора в Стамбуле. Что на этой фреске изображено? Иисус после Своей Крестной смерти спустился в царство мертвых и вывел оттуда праведников. Что здесь важно? Посмотрите на руки Адама и Евы – как энергично они протянуты к Спасителю. И в какой энергичной позе стоит Сам Господь – Он держит Адама и Еву за запястья. Почему? Потому что так удобнее выдергивать их из ада. И вся эта потрясающая сцена – она про сотрудничество Бога и человека. Когда человек жаждет спасения, он непременно должен совершить поступок, буквально протянуть руку Богу, и в ответ Христос протягивает человеку Свою руку помощи. Увы, такую веру нечасто встретишь в нынешней жизни.

Руки-то заняты – нет возможности протянуть их к Богу

Сейчас происходит фундаментальный сдвиг в восприятии Церкви современным миром. Одна из тенденций – рост религиозного национализма буквально повсюду, и православные страны не исключение. Скажу больше – в Америке на трибуны Республиканской партии выходят православные священники, и их проповеди – не что иное, как новый православный фундаментализм. Многие в Православной церкви, вместо того, чтобы протянуть руки к Богу, предпочитают роль стороннего зрителя, им важнее поднять мобильный телефон и сделать фотографию. И руки-то получаются заняты – нет возможности протянуть их к Богу.

По моему глубокому убеждению, новая русская эмиграция призвана вновь открыть для себя Бога. И это не будет тот Бог, Который знаком многим из нас со времен спокойной и благополучной жизни. Это будет Бог, Который открывает смысл жизни человеку, находящемуся на грани отчаяния.

Четвертый год церковная власть помогает государственной отправлять россиян на войну против украинцев. Как это стало возможно и что означает?

– Проповеди патриарха Кирилла военного времени находятся, на мой взгляд, за гранью ереси. Это означает, что нечто нехристианское внутри церкви победило евангельскую веру. В каком-то смысле нам повезло – из эмиграции мы можем посмотреть на это со стороны. Мы видим этот тупик, и теперь важно, чтобы появились силы из него выбраться. Новая религиозно-культурная реальность конструировалась в России постепенно. Игриво используя церковный лексикон, примеряя его к вещам церкви чуждым, как, например, это делал идеолог "Пятой империи" Александр Проханов, российское общество незаметно пришло к тому, что церковные формы остались, а содержание изменилось радикально. Самый яркий тому пример – Главный храм Вооруженных сил. Выглядит он как православная церковь в стиле ар-деко, а на самом деле – это храм бога войны.

Для описания этой новой реальности нужны какие-то новые понятия, и я использую для обозначения произошедшей подмены термин "официальная церковь" – оба слова в кавычках и с маленькой буквы.

С другой стороны, есть значимое сообщество довольно одиноких и немногочисленных с точки зрения "официальной церкви" людей, которые остаются образом веры – есть такое церковное понятие. Речь идет о том, что это не только и даже не столько внешний образ, сколько образ внутренний. Это про подлинную христианскую культуру, образ мыслей и образ действия. Это сообщество пока еще не определило себя и, может быть, еще долго не сможет себя назвать, так как вынуждено буквально уйти в новое подполье в современной России. Но я вижу, как люди глубокой искренней веры собираются вместе и эти небольшие сообщества становятся центрами притяжения для ищущих утешения.

Вокруг священников в Европе, Америке, Армении, Грузии идет процесс самоорганизации православного сообщества

Чтобы не ставить под удар тех, кто остался, среди значимых фигур другой Церкви я могу назвать прежде всего тех, кто уехал. Назову протоиерея Алексия Уминского, ранее он много лет был настоятелем московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах. Запрещенный в январе 2024 года лично патриархом Кириллом в служении, отец Алексий уже в конце февраля был восстановлен в священном сане, принят в клир Константинопольского патриархата. Я с удивлением обнаружил, что многие мои знакомые, которых раскидало по миру, стремятся хотя бы раз в год приехать к нему в храм иконы Божьей Матери "Знамение" в Париже. И это говорит о том, что вокруг конкретных священников в Европе, Америке, Армении, Грузии идет процесс самоорганизации православного сообщества.

И я бы сказал, что этот процесс идет в направлении, противоположном тому, что на протяжении десятилетий культивировалось в России как "правильная церковность", когда обряды выходили на первый план. Такое соблюдение внешнего при полном небрежении к внутреннему привело к катастрофе – и воевать тоже оказалось "хорошо", а многие твердящие о соблюдении постов и посещении храма в день воскресный ныне молчат о соблюдении заповедей "не убий", "не пожелай имущества ближнего твоего". И в то же время меня не покидает ощущение, что русское православие в своей уничиженной и даже униженной форме остается некоторой надеждой для христианского мира.

Владимир Кара-Мурза, Сергей Чапнин, Валериан Дунин-Барковский, Андрей Кордочник, в Атлантическом совете разговор о соучастии Московского Патриархата в войне в Украине. Вашингтон, 18 сентября 2025
Владимир Кара-Мурза, Сергей Чапнин, Валериан Дунин-Барковский, Андрей Кордочник, в Атлантическом совете разговор о соучастии Московского Патриархата в войне в Украине. Вашингтон, 18 сентября 2025

– Может ли христианин противиться злу силою, когда священник преступает свой долг умиротворителя?

Сопротивление злу должно исходить из любви и духовного долга, а не из ненависти или мести

– Об этом был большой разговор, в том числе и богословский, на протяжении всего ХХ века. Иван Ильин, которого в прежние годы якобы внимательно читали в Кремле, в эссе "О сопротивлении злу силою" отмечал, что современное зло проявляется открыто, уверенно и организованно, поэтому вопрос о его преодолении силой становится актуальным. Главное поле борьбы – душа человека, где зарождаются и зло, и добро; внешние действия лишь проявляют внутреннее состояние. Сопротивление злу должно исходить из любви и духовного долга, а не из ненависти или мести: "Сопротивление злу силою есть дело любви… ибо кто любит добро, тот должен ненавидеть зло и бороться с ним". Ильин различает насилие и заставление: первое разрушает душу, второе пробуждает её к добру. Отказ от внешнего противодействия – потворство злу, а активное сопротивление становится обязанностью человека: "Кто не сопротивляется злу, тот содействует ему". Истинное сопротивление совмещает внутреннюю чистоту и внешнюю силу, превращая борьбу во имя спасения, а не разрушения: "Истинное сопротивление злу – есть сопротивление любовью и силою вместе". Таким образом, сила и любовь должны идти рука об руку, иначе первое превращается в жестокость, а второе – в бессилие. Борьба со злом – духовное служение и проявление ответственности человека перед собой и обществом. Кстати, несколько раз в этой книге Ильин возвращается к теме молитвы и становится очевидно, что он умеет молиться, и понимает, что такое молитва. Для него – и здесь я с ним согласен, ключевое слово – это творчество, сама молитва есть творческое делание. И его современники в русской эмиграции это очень хорошо понимали. Я надеюсь, что и новая русская эмиграция тоже придет к этому пониманию.

– О Царстве Божием, как состоянии мира, упоминает в конце своей книги "Патриот" и Алексей Навальный.

Да, совершенно неожиданно, что последние страницы книги Навального про Царствие Божие, ни про что-нибудь иное. И это ви́дение находится в той же самой парадигме христианского творчества. Кстати, накануне нового 2025 года мы вместе с отцом Алексием Уминским и еще пятью священниками опубликовали "Рождественское обращение к друзьям". Итоговые предложения мне кажутся особенно важными. Мы обратились к тем, кто ушел из Церкви, разочаровавшись в ней, и к тем, кто, может быть, почувствовал как-то зов, но не понял, куда именно прийти, все эти люди находятся в пространстве нашей любви и молитвы. И с этим связана наша надежда. Даже те, кто в эмиграции находится в изолированном, секулярном состоянии, для нас, православных христиан за пределами России, это родные, близкие, единоверные люди.

– Большевики после Октябрьской революции устроили на территории бывшей Российской империи социальный геноцид, в том числе убивали священников, активных православных. Согласно отчету International Centre for Defence and Security, с 1917 по 1935 год репрессировали 130 000 представителей духовенства, ещё 168 000 – в 1937-1938 годах, многие были расстреляны или погибли в лагерях. РПЦ идет по крови своих мучеников?

Патриарх Кирилл считает насилие не только допустимым, но и необходимым

Сложная тема, кратко ответить не получится, но попробую. Главная проблема это полное равнодушие "официальной церкви" к насилию. Патриарх Кирилл считает насилие не только допустимым, но и необходимым. Он и сам готов не задумываясь проявить насилие по отношению к тем, кто его не устраивает не только административно, но и идеологически. Если в советское время государство подавляло Церковь, репрессировало духовенство и мирян за веру, то теперь репрессивный аппарат создан внутри "официальной церкви". И мало кого волнует, что основан этот репрессивный аппарат на беззаконии. На сегодняшний день к лику святых поименно причислены более полутора тысяч новомучеников. Но их почитания так и не сложилось. Они были другими, и на самом деле, "официальной церкви", которой дороже всего близость к государству, эти новомученики не нужны. Они обуза, живой укор.

– Путин религиозен?

О да, в этом нет никаких сомнений. Проблема в том, что он не христианин. При этом образ Путина – человека веры конструируется с завидным усердием. Он регулярно появляется на публике и в медийном пространстве вместе с патриархом (например 4 ноября в День народного единства), посещает церковные службы, крестится. Патриарх Кирилл усердно участвует в создании этого мифа, прямо называя Путина чуть ли ни "чудом Божиим", при первой возможности подчёркивает важную роль церковно‑государственного единства. Риторика Путина хорошо известна: "традиционные ценности", "особая духовной миссии России", борьба "с коллективным Западом" как силами тьмы. Оправдывая свои политические решения, он использует религиозную мотивацию, но обманываться не стоит. Это другая религиозность языческая. Ее центр, главное содержание это земная власть, ее сохранение любой ценой.

– В феврале 2012 года панк-рок-группа Pussy Riot провела акцию в Богоявленском соборе в Елохове и через два дня в храме Спасителя, которую назвала панк-молебном "Богородица, Путина прогони!" Что это означало для власти?

Судя по всему, Путин пережил шок

– Для Путина это был шок. Он привык к тому, что за него молятся во всех без исключения храмах России как за верховного правителя – о его здравии, о его благополучии. Он и представить себе не мог, что кто-то осмелится молиться против – прямо против него и прямо на амвоне Храма Христа Спасителя – главного храма страны. Это был символический жест невероятной силы. Судя по всему, Путин пережил шок. И я полагаю, что в России и не было слышно серьезных голосов в защиту Pussy Riot именно поэтому – молва о том, что Путин в шоке разошлась довольно широко. Суровое наказание было не за акцию как таковую, а за содержание молитвы: "Богородица, Путина прогони!" Надо сказать, что эта молитва вошла в историю. Я тоже – и не я один – теперь так молюсь.

Какое направление по отношению к войне России против Украины занимает Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции?

– И Архиепископия, и ее глава – митрополит Дубнинский Иоанн вызывают у меня большое уважение. Они хранят лучшие традиции русской эмиграции. Митрополит Иоанн уверенно и твердо занимает антивоенную позицию сам и защищает своих клириков, которые открыто заявляют об антивоенных воззрениях. Среди них – священник Валериан Дунин-Барковский. Он не только публично заявил антивоенную позицию, но и стал соучредителем фонда "Мир Всем". Это практически единственный фонд, который финансово и организационно помогает православным священнослужителям, которые подверглись различным гонениям из-за своих антивоенных проповедей или отказа читать "молитву о победе Святой Руси". Буквально месяц назад фонд "Мир Всем" признан в России "нежелательной организацией". В России руководителям фонда, в том числе и отцу Валериану, грозит лишение свободы на срок до шести лет. Возможно, патриарх Кирилл хотел бы и по церковной линии священников наказать. Но дотянуться не может – они под охраной митрополита Иоанна.

– В 2023 году "Верстка" привела цифры преследований клириков на оккупированных российскими войсками украинских территориях: 18 человек вынуждены были бежать или прекратить служение, 12 выслали, 8 взяли в плен и 5 убили. Сколько сейчас священников преследуют в РФ из-за антивоенной позиции?

В списке репрессированных более ста человек

– По просьбе Марианны Кацаровой, специального докладчика ООН по правам человека в России, я написал доклад о гонениях против религиозных лидеров в России в годы войны. В списке репрессированных более ста человек, из них более 80 – православные, как священники, так и миряне. И речь здесь идет только о самой России, без учета оккупированных территорий. Работа над докладом, безусловно, будет продолжена.

– Если нынешняя власть в России потерпит поражение, что будет с РПЦ?

– Это будет возможность переучредить государство в России и, я не сомневаюсь, что Церковь придется переучредить тоже. РеФормировать этого монстра невозможно.

– Понадобится ли в будущем люстрация?

– Да, и государство, и Церковь должны будут провести люстрацию. Из почти 40 000 священников РПЦ как минимум 2000 регулярно ездят в "зону СВО" – это тот минимум, который необходим, чтобы Церковь могла вздохнуть свободно. Не исключено, что и значительная часть епископата, проявившего полную и безоговорочную лояльность власти, подвергнется люстрации. Без этого у Церкви просто не будет шанса на подлинное возрождение.

Материалы по теме

Рекомендованое

XS
SM
MD
LG