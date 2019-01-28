Чья Ай-Петри?

Доброе утро!

Минфин США снял санкции с компаний, связанных с Дерипаской, теперь заживем. В остальном так:

В Петербурге в годовщину снятия блокады прошел военный парад на Дворцовой. Германия выделила 12 млн евро на помощь блокадникам.

США грозят “серьезными мерами” в случае угрозы Хуану Гуайдо, который 23 января провозгласил себя президентом Венесуэлы. Песков утверждает, что российских наемников в Венесуэлу не отправляли.

Из Третьяковки на глазах у посетителей выставки украли картину Куинджи “Ай-Петри. Крым”, в Париже вместе с дверью похитили работу Бэнкси, посвященную жертвам теракта в “Батаклане”.

Парад и память

27 января исполнилось 75 лет прорыву блокады Ленинграда. По каковому поводу на Дворцовой прошел парад – с военной техникой, полетом “Стрижей” и проносом штандартов фронтов, участвовавших в прорыве. Вот здесь фотографии с официальных мероприятий, в том числе с посещения Путиным патриотического объединения “Ленрезерв”. Здесь – рассказ о многочисленных акциях, организованных горожанами, которые не согласны с тем, что годовщину прорыва блокады надо отмечать парадами.

Правительство Германии выделило к годовщине 12 миллионов евро в качестве добровольной помощи пережившим блокаду. Здесь можно почитать пересказ “дискуссии” между немецкой газетой Süddeutsche Zeitung, критиковавшей идею парада, и российскими чиновниками.

А здесь – фотографии советских военных корреспондентов, снимавших блокаду.

27 января отмечали и день памяти жертв Холокоста.

“Да нет, конечно”

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом 23 января, рассказал в интервью Washington Post (англ.) о переговорах, которые он и его соратники ведут с военными и представителями гражданских структур. Военный атташе Венесуэлы в США полковник Хосе Луис Силва признал Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. (Израиль и Австралия тоже признали).

Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон пообещал в твиттере “серьезные ответные меры” в случае угрозы безопасности американских дипломатов и самого Гуайдо, а госсекретарь Майк Помпео раскритиковал Россию в Совете безопасности ООН за поддержку президента Мадуро, низложенного главой Национальной ассамблеи.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос, отправляла ли Россия в Венесуэлу наемников для охраны Мадуро, ответил: “Да нет, конечно”.

(Тот же Песков, тоже по телевизору, сказал, что подписанию мирного договора с Японией мешает то, что Япония поддерживает введенные в отношении России санкции. По данным ВЦИОМ, против передачи Японии Южных Курил выступают 77% россиян. Но это так, для сведения).

Украина: Береза и Савченко

Намечается дуэль между депутатом Верховной Рады Украины Бориславом Березой и российским сенатором Игорем Морозовым. Повод: в кулуарах сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Береза отодвинул корреспондентку “России–1”, чтобы она не мешала члену украинской делегации Ирине Геращенко давать интервью. Теперь выбирают оружие.

Партия "Гражданско-политическая платформа Надежды Савченко" выдвинула Надежду Савченко в президенты Украины. Савченко сидит в СИЗО по обвинению подготовке госпереворота.

Культурные утраты

Из Третьяковской галереи в Москве на глазах у посетителей неизвестный в черном похитил картину Архипа Куинджи “Ай-Петри. Крым”. Возбуждено уголовное дело.

В Париже вместе с дверью, на которой он был нарисован, украли рисунок Бэнкси в память о погибших в терактах в "Батаклане".

Умер композитор Мишель Легран, ему было 86 лет. Вот здесь Борис Барабанов объясняет, что исключительно как автора музыки к “Шербургским зонтикам” Леграна воспринимали только в России.

Все прочее списком

В Саратовской области в кафе взорвался газовый котел, один человек умер, около 30 ранены. В Гааге от взрыва газа обрушился трехэтажный дом.

В Австрии к 14 годам тюрьмы приговорена глава ультраправой группировки, призывавшая Путина ввести войска. Ее соратники тоже получили серьезные сроки.

Во Франции прошли акции “красных платков”, протестующих против насилия со стороны “желтых жилетов”.

С письмом европейских интеллектуалов, призывающих к борьбе за идею Европы и против популистов, можно ознакомиться тут (англ.).

Шесть ссылок

Блокада. Книга воспоминаний "На дне блокады и войны" Бориса Борисовича Михайлова. В 1941 году ему было 16 лет. Он выжил в первую блокадную зиму, попал в военное училище, успел послужить, а после войны окончил университет и стал доктором геолого-минералогических наук. Поэтому его книжку выпустил ВСЕГЕИ. История жительницы Красноярска Эсфири Колосовой – сироты, эвакуированной из блокадного Ленинграда в 1942 году и усыновленной в Красноярске. И блокадная география – бани, парикмахерская, госпиталь, “витаминная аптека”.

История. Рассказ о том, как писатель Георгий Владимов писал доносы сам на себя и что из этого вышло.

Кино. Фильм “Воспоминания” Сунила Датта вошел в Книгу рекордов Гиннесса как “картина с наименьшим количеством актеров” – единственную роль исполнил сам Датт, индийская кинозвезда. О картине рассказывает киновед Алексей Гусев.

Наука. Для любителей Стивена Хокинга – еще одна глава из его книги “Краткие ответы на большие вопросы” о том, сохранится ли жизнь на Земле.

Искренне Ваши,

Семь Сорок