В Шереметьево погиб 41 человек

Доброе утро!

В Мурманской области объявлен трехдневный траур по погибшим пассажирам рейса Москва – Мурманск. Вот список главных новостей:

Sukhoi Superjet 100 компании “Аэрофлот” загорелся при экстренной посадке в Шереметьево. Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41.

Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека.

Число жертв ракетных обстрелов в Израиле достигло четырех.

Россия и США продолжают призывать друг друга “уйти из Венесуэлы”.

Сгорел при посадке

Самолет “Аэрофлота” Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, взлетел в 17:57 по московскому времени. В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут самолет вернулся в Шереметьево и загорелся при посадке. По предварительным данным, после попадания молнии самолет потерял радиосвязь с землей, посадка совершалась с полными топливными баками, пожар был вызван ударом о полосу при приземлении. Из находившихся на борту 78 человек погиб 41. Хвостовая часть самолета почти полностью сгорела.

Заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Представитель “Аэрофлота” сказал, что пассажиров эвакуировали за 55 секунд при нормативе в 90 секунд. SSJ 100 считается проблемным самолетом из-за частых неисправностей.

Задержали, оштрафовали, сорвали

В Петербурге задержаны пятеро участников одиночных пикетов в поддержку арестованных на первомайской демонстрации. Один из арестованных, координатор штаба Навального в СПб Александр Шуршев, обратился в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, избивших его при задержании.

Задержанная на монстрации в Махачкале интерсекс-человек Ольга Москвитина рассказала, что в полиции ей угрожали убийством (потому что она интерсекс-человек), а теперь давят на хозяина квартиры, которую она снимает, требуя, чтобы тот ее выселил. Москвитину, как и других участников несостоявшейся монстрации, оштрафовали на 10 тысяч рублей.

В Дубне многодетную мать оштрафовали на 22 тысячи рублей за призыв к соседям в соцсетях собраться и обсудить свалку.

ФСБ сорвала мероприятие “Открытой России” в Новосибирске. По словам организаторов, владелец помещения, где оно проходило, был готов к давлению полиции, но не ФСБ.

Прошел год после созванной Навальным акции “Он нам не царь”, неожиданно жестоко разогнанной полицией. Здесь рассказы задержанных и оштрафованных.

Многие участники таких акций обращаются в Европейский суд по правам человека и получают компенсации – скоро этой практике может прийти конец, потому что Россия рассматривает возможность выхода из Европейской конвенции по правам человека.

В России вступило в силу постановление правительства, обязывающее мессенджеры идентифицировать пользователей по номеру телефона в течение 20 минут.

Израиль под обстрелом

Израильская полиция сообщила о гибели четвертого за последние три дня жителя страны – он стал жертвой ракетного обстрела города Ашдод. Число погибших палестинцев, по разным данным, от 16 до 22, ранены более ста, среди них есть и мирные жители.

Всего за последние три дня из сектора Газа, контролируемого радикальной группировкой ХАМАС, по Израилю было выпущено более 600 ракет. Часть была перехвачена системой "Железный купол", но несколько попали в жилые дома. В ответ Израиль совершает авианалеты на Газу. Поражены около 300 целей ХАМАС, убит один из лидеров боевого подразделения группировки Хамед Ахмед аль-Ходари. Палестинцы утверждают, что удары наносятся и по жилым строениям.

Поводом для эскалации стала перестрелка на границе, в ходе которой были ранены двое израильских военнослужащих. Теперь боевики грозятся сорвать “Евровидение”.

Уйти из Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал провал операции по свержению президента Николаса Мадуро. Ему не хватило поддержки со стороны военных.

Сегодня госсекретарь США Майк Помпео должен встретиться в Финляндии с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Накануне они обменялись резкими заявлениями: Лавров осудил “безответственные” попытки США свергнуть “законную власть” в Венесуэле, Помпео сказал, России, как и другим странам, следует “уйти” из Венесуэлы и прекратить вмешиваться в ее дела. При этом Помпео не исключает военного вмешательства США.

Шесть ссылок

Кое-что о состоянии архитектурных памятников в России. Рассказ о подмосковном имении Голицыных Петрово-Дальнее и о людях, которые “временно” застряли в бывшей людской этой усадьбы без возможности ее реконструировать. Второй сюжет – о том, как разрушается музей Штиглица в Петербурге.

Песни и пляски. Разговор с авторами книги А War of Songs – "Война песен" – первой попытки осмыслить отражение революции 2014 года и конфликта между Россией и Украиной в популярной музыке. Или интервью с Борисом Фридманом – коллекционером, бизнесменом и по совместительству куратором – по случаю выставки “Ильязд и Пикассо” в Малаге.

Фрагменты. Отрывок из книги Михаила Велижева “Цивилизация, или Война миров” (серия “Азбука понятий”, изд-во ЕУ в СПб). Или фрагменты из книги шведской поэтессы Осе Берг “Темная материя” в переводе Надежды Воиновой и Андрея Сен-Сенькова.

Искренне Ваши,

Семь Сорок