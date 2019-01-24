480 – это вам не 500

Доброе утро!

“Надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 2030 году”, – сказал российский премьер Медведев на совещании о финансовом состоянии Роскосмоса. Ну хорошо, вот последняя порция прожектерства, а именно анализ космических планов России, США и Китая на текущий год, – и после этого сразу заканчиваем. А происходит вот что:

Глава парламента Венесуэлы в ходе крупного массового митинга объявил себя и.о. президента, и Трамп его сразу же признал.

В России впервые за десять лет сократилась численность населения.

Суд в Ростове-на-Дону отправил под домашний арест до 20 марта члена федерального совета “Открытой России” – это первое уголовное дело о деятельности “нежелательной организации”.

BuzzFeed показал архитектурную визуализацию “Трамп-Тауэр” в Москве. Трамп и его окружение отрицают существование этого проекта.

Умер режиссер Йонас Мекас.

Двупрезидентская Венесуэла

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы, находящейся под контролем оппозиции, в ходе крупного митинга в Каракасе объявил себя исполняющим обязанности президента. По словам 35-летнего Хуана Гуайдо, конституция страны дает ему такое право – там предусмотрено, что в случае оставления поста главой государства, функции президента начинает исполнять глава парламента. Мадуро свой пост не оставил, но многие считают, что он занимает его незаконно.

Президент США моментально признал Гуайдо президентом Венесуэлы, то же самое сделали ряд стран Южной и Латинской Америки. Президент Венесуэлы Николас Мадуро (избранный на второй срок на выборах, в которых не участвовала оппозиция) обвинил США в попытке установить “марионеточное правительство” и объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

Противостояние парламента Венесуэлы с президентом Мадуро продолжается с 2015 года. Национальная ассамблея отстранила Мадуро от власти, но Верховный суд объявил это решение незаконным. Мадуро созвал учредительное собрание, которое объявило парламентом само себя.

За время президентства Николаса Мадуро Венесуэла погрузилась в жесткий экономический кризис, страну покинули около трех миллионов человек. С 2006 года правительство России и “Роснефть” выдали Каракасу не менее $17 млрд кредитов, а недавно даже подготовили для Мадуро план по выходу из кризиса.

​

Голодные обмороки и распределение собственности

Росстат рапортует, что в 2018 году в России впервые за десять лет сократилась численность населения. Сократившемуся населению живется нелегко: уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын сказал на заседании облсовета, что школьники падают в голодные обмороки, потому что у родителей нет денег, чтобы заплатить за обеды.

Так это или не так, будут теперь проверять, но крайне неравномерное распределение богатства в России – установленный факт, треть всего национального богатства контролируют миллионеры.

О богатстве одного такого миллионера, первого заместителя главы администрации президента Алексея Громова, рассказало издание “Проект”. Громов курирует все российские телеканалы, по четвергам проводит летучки, где рассказывается, что и как освещать. У Громова – огромный дом в Подмосковье и три немаленькие квартиры в Москве. Он всю жизнь был госчиновником.

Но богатые тоже плачут. Братья Ротенберги лишились частного самолета Bombardier (из-за санкций), а основатель Yota Сергей Адоньев – болгарского гражданства (после того, как Евросоюз всерьез озаботился проблемой продажи гражданства странами ЕС).

Российское официальное

Минобороны показало ракету, из-за которой США вышли из договора по РСМД. Военные настаивают, что она не нарушает договора: по договору запрещены ракеты дальностью 500 км, а эта может летать только на 480.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила присутствие российских наемников в Судане, отдельно отметив, что они не наемники, а “сотрудники частных охранных фирм”.

Путин обсудил с президентом Турции ситуацию в Сирии – в частности, создание обширной буферной зоной на сирийско-турецкой границе, посредством которой Турция стремится отдалить от себя сирийских курдов.

Сегодня Госдума будет рассматривать поправки сенатора Клишаса о наказании за оскорбление власти. Депутаты обратились к нему с просьбой лично представить поправки, но Клишас отказался и спешно уехал в Красноярск.

Патриарху Московскому и всея Руси пока не будут присуждать звание почетного профессора Российской академии наук. “Ошибка вышла”, – сказали в РАН.

Суды

Подозреваемого в угоне самолета Сургут–Москва арестовали на два месяца. Вину в угоне он не признал. Попутно выяснилось, что и пьяным он не был.

Суд в Ростове-на-Дону отправил под домашний арест до 20 марта члена федерального совета “Открытой России” Анастасию Шевченко – это первое уголовное дело о деятельности “нежелательной организации”, до этого заводили только административные дела. Пропавший в Пскове активист “Открытой России”, как выяснилось, арестован на четверо суток – за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Близкие арестованного говорят, что его били.

Репортаж из суда по делу “Седьмой студии” читайте здесь. Там вовсю дают показания свидетели обвинения, якобы обналичивавшие средства.

BUILD А WALL & CRIME WILL FALL

“Построй стену, и преступность сократится”, – написал в твиттере (два раза) президент США. По его словам, этот стишок должен стать главным лозунгом республиканцев на оставшиеся два года его первого срока президентства. Отчет об “исторических достижениях” первых двух лет его президентства появился на сайте Белого дома (англ.). Можно смело утверждать, что предвыборная гонка в США началась.

Сенат США сегодня будет голосовать по двум законопроектам, позволяющим возобновить работу правительства, Палата представителей запретила Трампу выходить из НАТО и официально отказала ему в приглашении выступить с традиционной ежегодной речью о положении дел в стране, а издание Buzzfeed опубликовало архитектурную визуализацию Trump Tower в Москве, наличие которой Трамп и его окружение до сих пор отрицали.

Утрата

В Нью-Йорке умер литовский режиссер Йонас Мекас – одна из важнейших фигур экспериментального кино и отец американского киноавангарда. Мекасу было 96 лет. Вот здесь можно прочитать его старинное эссе, а здесь – хороший разговор с ним (но интервью становится читабельным только после регистрации на сайте).

Шесть ссылок

Театр и музыка. Очень занимательный рассказ театроведа Вадима Гаевского о жизни, театроведении, 26-часовом допросе, встречах с легендарными людьми (одна фотография Феллини с Валентиной Терешковой дорогого стоит). Или разговор с дирижером Василием Петренко, который через пару лет станет музыкальным руководителем Королевского симфонического оркестра в Лондоне.

Околонаучное. Интервью с создателем журнала-мутанта о науке “Батрахоспермум” Виктором Ковылиным, очень забавное. Или рассказ о физике Льве Ландау как фольклорном герое Физтеха.

Главы из книжек. Для тех, кому понравились размышления Майка Шермера об идентичности в контексте понимания бессмертия – еще одна глава из его книги, на этот раз про околосмертный опыт и реинкарнацию. Или глава из книжки Ольги Вальковой о русских женщинах-ученых, посвященная первой российской женщине-политэконому Марии Николаевне Вернадской (1831–1860).

Искренне Ваши,

Семь Сорок