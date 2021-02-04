Шесть тысяч триста дней ареста

Доброе утро!

Россия и США на пять лет продлили договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, ЕС и НАТО приветствовали этот шаг. На этом позитивные новости заканчиваются:



Задержанные на акции после приговора Навальному рассказывают о пытках в полиции.



Главреда “Медиазоны” Сергея Смирнова арестовали на 25 суток за ретвит шутки.



Сегодня начинается визит в Москву главы европейской дипломатии Жозефа Борреля. Речь пойдет в том числе и о Навальном, митингах и дубинках.



Президент Украины ввел санкции против соратника Медведчука Тараса Козака и отключил три принадлежащих ему телеканала.

Пакет из “Пятерочки”

Во вторник по всей стране на акциях в поддержку Алексея Навального были задержаны по меньшей мере 1463 человека, из них 1188 в Москве. Люди, попавшие в ОВД “Тверское”, успели рассказать о пытках в этом отделении до того, как суд назначил им административный арест. Первой о том, что ей надевали на голову пакет из “Пятерочки” и грозили электрошокером, сообщила волонтер штаба Соболь Алена Китаева. Ей дали 12 суток. Подтвердившего ее рассказ Никиту Гирина посадили на 14 суток, но о том же самом рассказывают и другие люди из этого ОВД. Полицейские требовали сказать им пароль от телефона. Открыв его, они изучали переписку в разных мессенджерах – в Беларуси силовики делали то же самое.

У московского журналиста Федора Худокормова, которого два раза ударил дубинкой по голове росгвардеец, зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, в Росгвардии сказали, что начали проверку.

Тимирязевский суд Москвы дал 7 суток ареста одиннадцатикласснику (ему уже исполнилось 18 лет). По данным “ОВД-инфо”, 3 февраля суды назначили 96 административных арестов, с начала протестов такое наказание получили около 750 человек – в сумме на 6 300 дней, общая сумма штрафов превышает шесть миллионов рублей.

В Петербурге били только при задержании, а в отделениях унижали и запугивали, вот пять историй. В обоих городах к задержанным не пускали адвокатов, не давали им еды и воды. В Казани придумали несколько девиантное ноу-хау – там девушек заставляют раздеваться, здесь об этом рассказывает правозащитница Эльза Нисанбекова.

Что происходит с арестованными в Москве, рассказано тут (везут в дальнюю даль, а потом подолгу держат в автобусах), ситуация в Петербурге описана здесь (журналистов бьют, спецприемники переполнены, в судах беспредел), и вот обзор по городам Сибири и Дальнего Востока.

Уголовные дела и “профилактика”

Идут аресты и задержания по уже заведенным уголовным делам: в Москве задержаны подозреваемый в поджоге машины Росгвардии 31 января и молодой человек, распыливший в росгвардейца баллончик, в Петербурге отправлен в СИЗО обвиняемый в нападении на полицейского 31 января (причинил “физическую боль и моральный вред”), в Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело о вандализме за надпись “Путин, уходи!”.

Быстро развивается московское “санитарное дело”: троим сидящим под домашним арестом уже предъявили обвинения. Главреда “Медиазоны” Сергея Смирнова арестовали на 25 суток за ретвит шутки о нем самом (в котором якобы содержался призыв выйти на митинг 23 января).

В Ростове-на-Дону за участие в митинге уволили школьного учителя, из Московской филармонии вынудили уйти художника по свету, который спроецировал на стену рекламу сайта филармонии с подписью “Свободу политзаключенным”. Полицейский из Иваново Сергей Римский уволился сам, записав видеообращение в поддержку политзаключенных, вот разговор с ним.

Активно идет и воспитательно-дезинформационная работа. В пермском техникуме студентке доходчиво объяснили, что на митинги ходить не надо: “Хочешь сидеть в каталажке, хочешь жить в дерьме – живи в дерьме, ходи с этими радужными колоннами. Но я, как руководитель воспитательного центра, не позволю срать в свое государство” (полная расшифровка). Следственный комитет – видимо, впечатлившись киноуспехами Навального – снял свой фильм о протестах: закадровый голос говорит о "гормональной перезагрузке" подростков, которая сопровождается ментальной перестройкой личности; "осознание того, что ты оказался защитником циников и кукловодов, приходит порой слишком поздно", – предупреждают в ролике. О механизме распространения постановочных видео “с протестов” здесь рассказывает журналист “Открытых медиа” Вячеслав Яковлев.

Песков, Кадыров, Боррель и другие официальные лица

Пресс-секретарь Путина, отвечая на вопросы о перекрытом метро, наводненной силовиками Москве, избитых журналистах и участниках акций, 13 раз употребил слово “провокаторы”: это они вносят “дискомфорт” в жизнь города, это им надо противодействовать, это распространенная мировая практика, протест обязательно должен быть санкционирован тем, против кого этот протест.

Глава Чечни объявил, что в Чечне "никто не поддерживает" Навального, поскольку "он приветствует однополые браки". Кадыров отметил, что указывать национальность в новостях о задержанном после московского митинга чеченце недопустимо, а потом назвал этого самого чеченца "козлом", "трусливым шакалом" и обратился к нему в женском роде.

Обзор доносящихся с разных концов Земли призывов освободить Навального и всех задержанных на митингах читайте здесь, вот заявление Совета Европы, вот разговор с депутатом Европарламента от Германии, уроженцем Астрахани Сергеем Лагодинским о перспективе введения точечных санкций ЕС в отношении России, а вот интервью бывшего посла США в России Майкла Макфола – он тоже ждет от демократической администрации введения санкций. Один законопроект о санкциях в отношении России в Конгресс США уже внесли.

Сегодня начинается визит в Россию главы верховного представителя ЕС Жозефа Борреля – вопрос о посадке Навального и массовых задержаниях на митингах включен в повестку дня.

Вот подборка прогнозов ученых о ближайшем будущем России, здесь свои предсказания дает социолог Сергей Белановский.

Прочее российское



Верховный суд решил не пересматривать решение трех нижестоящих судов, постановивших взыскать с Навального, Соболь и ФБК около 88 миллионов рублей по иску компании "Московский школьник". Долг был выкуплен в августе “поваром Путина” Евгением Пригожиным. Теперь он, видимо, будет отбирать у Навального все то, что тот заработает в колонии.



Следственный комитет предъявил бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу обвинение в окончательной редакции. Фургал вину не признает.



По данным аналитического центра “Сова”, в России вновь выросло число нападений на ЛГБТ-людей.



Минэкономразвития придумало, как уберечь от санкций российский бизнес в Крыму: через создание специальных анонимных компаний, которые будут действовать в “особых административных районах”.



Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предлагает перестать считать данные о геолокации тайной связи (хотя эта тайна и так широко продается).

Вокруг света



Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Козак – соратник “кума Путина” Медведчука, а принадлежащие ему телеканалы украинский министр культуры назвал "иностранной пропагандистской машиной, опосредованно профинансированной Москвой". Оппозиция в Верховной Раде инициирует импичмент Зеленскому (но это бесполезно – у него большинство).

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Козак – соратник “кума Путина” Медведчука, а принадлежащие ему телеканалы украинский министр культуры назвал "иностранной пропагандистской машиной, опосредованно профинансированной Москвой". Оппозиция в Верховной Раде инициирует импичмент Зеленскому (но это бесполезно – у него большинство).

В Беларуси пятеро минчан получили сроки от двух до шести лет за поврежденную машину жены сотрудника МВД. Машину они повредили в отместку за пытки (задокументированные), примененные после задержания к одному из ныне осужденных.

пятеро минчан получили сроки от двух до шести лет за поврежденную машину жены сотрудника МВД. Машину они повредили в отместку за пытки (задокументированные), примененные после задержания к одному из ныне осужденных.

Премьером Кыргызстана утвержден Улугбек Марипов.

утвержден Улугбек Марипов.

Узницы китайских “лагерей перевоспитания” рассказали о систематических изнасилованиях.

“лагерей перевоспитания” рассказали о систематических изнасилованиях.

Детали спора между Евросоюзом и Великобританией из-за таможенного контроля на границе Северной Ирландии изложены здесь.

из-за таможенного контроля на границе Северной Ирландии изложены здесь.

Президент США подписал три указа об изменении иммиграционной политики, в том числе по процедуре предоставления убежища на границе США и Мексики.

подписал три указа об изменении иммиграционной политики, в том числе по процедуре предоставления убежища на границе США и Мексики.

Что происходит в Мьянме после свержения правительства во главе с Аун Сан Су Чжи, читайте тут.

Хроники пандемии

По данным на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России опять упал – до 16 474. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 3 миллиона 901 тысяча. Официальное число жертв достигло к утру среды 74 684 человек (+526 за сутки). Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Беларусью и полеты в Армению и Азербайджан.

В Казахстане началась массовая вакцинация “Спутником V”, хотя препарат еще не зарегистрирован в стране. Завод по производству вакцины принадлежит семье Назарбаева.

В Великобритании обнаружены мутации коронавируса, снижающие эффективность вакцины Pfizer в десять раз, но разработка новой вакцины, которая сохраняла бы эффективность и в случае этих мутаций, уже началась. Европа продолжает сидеть по домам, и только в Норвегии слегка ослабили ограничения.

Шесть ссылок



Быль и небыль. Историк Борис Соколов рассказывает о бароне Унгерне – к столетию взятия Урги его войсками. Лев Оборин беседует с литературоведом Александром Соболевым о его романе “Грифоны охраняют лиру”, альтернативной истории России и несуществующих произведениях.

Историк Борис Соколов рассказывает о бароне Унгерне – к столетию взятия Урги его войсками. Лев Оборин беседует с литературоведом Александром Соболевым о его романе “Грифоны охраняют лиру”, альтернативной истории России и несуществующих произведениях.

Кофе. Рассуждения о будапештских кофейнях в рецензии Ольги Балла на книгу “Сладкий, сладкий Будапешт”. Или рассказ Игоря Белова о польских писателях-кофеманах.

Рассуждения о будапештских кофейнях в рецензии Ольги Балла на книгу “Сладкий, сладкий Будапешт”. Или рассказ Игоря Белова о польских писателях-кофеманах.

Цифры. Фрагмент из книги британского статистика Дэвида Шпигельхалтера “Искусство статистики. Как находить ответы в данных” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”). Или разговор с антропологом Александрой Архиповой о результатах мини-опросов участников московских митингов 23 и 31 января.

Фрагмент из книги британского статистика Дэвида Шпигельхалтера “Искусство статистики. Как находить ответы в данных” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”). Или разговор с антропологом Александрой Архиповой о результатах мини-опросов участников московских митингов 23 и 31 января.

Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок