Суета вокруг дивана

Добрый день!

Госпогранслужба Украины жалуется, что по вечерам береговая охрана ФСБ слепит зеленым лучом катера украинской морской охраны. По сведениям главы МВД Украины Арсена Авакова, это “лазерное оружие, которое поражает сетчатку”, а по данным депутата Госдумы Юрия Швыткина, это “бред сумасшедшего”. Оба правы. Вот главные события:

Сегодня в Москве пройдет несогласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Накануне против них завели административное дело за призывы выйти на этот митинг, назвали клопами и обвинили в порче звуковой аппаратуры в МГИКе.

ЦИК Украины обнародовал окончательные результаты выборов в Верховную Раду. Партия Зеленского получила 130 из 199 мандатов, избираемых по одномандатным округам.

Арестован подозреваемый в убийстве петербургской ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Друзья убитой называют его “назначенным” подозреваемым.

CIT обнаружила на выставке используемого в Сирии российского оружия в парке “Патриот” кассетные бомбы, применение которых Москва всегда отрицала.

“Вытряхнуть паразитов”

Сегодня в Москве должен пройти несогласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. У активистов есть сведения, что самих кандидатов повяжут прямо на выходе из дома, а собравшихся будут жестко задерживать (но это все слухи).

Факты же таковы: против 15 независимых кандидатов в МГД начали административное расследование за призывы прийти на сегодняшний митинг, в рамках уголовного дела о воспрепятствовании деятельности избиркомов в пятницу продолжались допросы, и это дело представляет для кандидатов реальную опасность (почему, здесь объясняет Павел Чиков из “Агоры”). К этому делу подключилась Вторая служба ФСБ – она будет искать связь кандидатов с враждебным Западом. В Мосгорсуд поступило 29 исков, оспаривающие отказ Мосгоризбиркома в регистрации.

Отдельно о страшном звере Соболь. Утром в пятницу член Московской городской избирательной комиссии прокомментировал торжественный вынос Любови Соболь на диване из здания МГИК: “Наша охрана выносила не Соболь, она вынесла диван, чтобы паразитов вытряхнуть, клопов и прочих”, – сказал Дмитрий Реут. Глава “Агоры” Павел Чиков направил в Роспотребнадзор заявление с требованием провести проверку в здании Мосгоризбиркома на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям в связи с возможным наличием там паразитов. (вообще все эти сделанные как бы невзначай отсылки к паразитам могут быть очень опасными). Во второй половине дня начальник Мосгоризбиркома Горбунов обнаружил, что там не работает звуковая аппаратура, и обвинил в выводе этой аппаратуры из строя Любовь Соболь и остававшихся при ней “представителей зарубежных СМИ” (то есть еще и ложечки украли).

К вечеру МГИК отклонил жалобу Любови Соболь на отказ от регистрации, а оперативники СК пришли с обысками в Фонд борьбы с коррупцией, где работают независимые кандидаты Соболь и Жданов (Навальный при этом отдыхает в изоляторе 30 суток). В предвыборный штаб Ильи Яшина и к родителям кандидата Константина Янкаускаса тоже пришли с обысками. Пикетчиков у московских станций метро задерживали.

Теперь многочисленные интерпретации происходящего.

Раздумья политолога-оптимиста Екатерины Шульман и социолога-реалиста Георгия Юдина о том, что будет дальше.

Реконструкция происходящего от лучших журналистов “Би-би-си”.

Роскошный текст спецкора “Медузы” Андрея Перцева о том, что происходит внутри Кремля, московской мэрии и пр. Шум и ярость (шепчут анонимные источники).

А вот в Петербурге как раз все типа цивильно: там отменили в общей сложности 244 отказа в регистрации кандидатов на муниципальных выборах.

Свободная пресса

Отличный репортаж Ильи Барабанова из Тулы: теперь там осталась одна оппозиционная газета (печатный орган КПРФ), и она издается подпольно. Кроме того, “Коммерсант”, “Московский комсомолец” и сайт Российского общественного телевидения замечены в удалении материалов о тульской оппозиции. Бывший телохранитель Путина, а ныне тульский губернатор Алексей Дюмин не дремлет.

Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский государственный телеканал RT на 200 тысяч фунтов за семь небеспристрастных материалов. В российском МИДе в ответ сказали, что британские СМИ в России (то есть одинокий сайт русской службы “Би-би-си”) “должны быть готовы к последствиям этого штрафа”.

В Госдуму внесен закон, ограничивающий контроль иностранцев над "значимыми" российскими сайтами долей в 20% акций.

Российский независимый телеканал “Дождь” отменил плату за прямой эфир в интернете, ссылаясь на общественную значимость своего вещания в связи с событиями вокруг выборов в Мосгордуму. Вместо подписки теперь собирают пожертвования.

В качестве вишенки на торте – интервью с американским автором Ювалем Харари, в котором тот объясняет, почему он разрешил убрать пассажи об аннексии Крыма из русского издания своей книги про пост-правду. Читаешь и глазам своим не веришь: теперь он сам – лучшая иллюстрация того, что мы живем в эпоху пост-правды.

Российская уголовщина

В Петербурге арестован подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Следствие настаивает на бытовом характере конфликта, друзья убитой называют арестованного “назначенным подозреваемым” – они убеждены, что убийство связано с общественной деятельностью Григорьевой.

Житель Тольятти получил год колонии (реальный год!) за твит о взрыве в приемной ФСБ в Архангельске (“призывы к терроризму”).

В Брянске продолжаются танцы: на местного жителя Егора Фирсова составлен протокол о “неуважении к власти” за видео со скакалкой на фоне Кургана бессмертия, которое он снял в поддержку Алены Червяковой, оштрафованной за “неуважение к власти” за видео с танцами на фоне Кургана бессмертия.

Слуга народа

В Украине пока за “неуважение к власти” не штрафуют: мэр Киева Виталий Кличко в большом интервью говорит, что они с президентом Зеленским “в разных весовых категориях” – и ничего. Хотя у Зеленского в руках вся полнота власти в Украине: ЦИК Украины обработала все протоколы с выборов Верховной Рады: у “Слуги народа” 130 из 199 мандатов из мажоритарных округов и 43,16% по партийным спискам. Дальше может произойти все что угодно.

Военторг

По данным ООН, на севере Сирии в результате авиаударов по гражданским объектам за последние десять дней погибли сто человек. Эти удары наносит российская авиация, вот здесь хорошо изложены все подробности.

В экспозиции "военно-патриотического парка культуры и отдыха" "Патриот" в Одинцовском районе Подмосковья на выставке "вооружения и военной техники, применяемой в ходе ведения военных действий в Сирийской Арабской Республике" обнаружены кассетные бомбы. Их использование запрещено международной конвенцией, Россия всегда отрицала их применение где бы то ни было. В общем, получилось как с “их там нет”, подробности здесь.

Ссылки для чтения

Искренне Ваши,

Семь Сорок