Эра милосердия

Доброе утро!

Путин опять облагодетельствовал россиян – объявил нынешнее 31 декабря выходным днем, а врачам, которые будут дежурить в праздники в ковидных больницах, приказал удвоить ковидные доплаты. Но на этом милости иссякли:

Московский муниципальный депутат и преподаватель ВШЭ Юлия Галямина получила два года условно и восемь лет поражения в правах по “дадинской статье”.

Российская Госдума приняла еще одну пачку запретительных законов. Теперь можно сажать за лозунг “Единая Россия – партия жуликов и воров”.

Журнал Lancet опубликовал статью врачей берлинской клиники Charité о лечении Навального: его спасли введенный в скорой атропин и крепкое здоровье.

Каждый сотый житель Земли заразился коронавирусом.

Дадинская статья

Суд в Москве приговорил муниципального депутата и преподавателя ВШЭ, лингвиста Юлию Галямину к двум годам условно и восьми годам поражения в правах (прокурор требовал три года реального срока). Это означает, что Галямина в колонию не поедет, но она не сможет никуда избираться в течение ближайших десяти лет, а также потеряет свой депутатский мандат и возможность преподавать. Решение суда будет обжаловано. Здесь – подробнее о процессе, который Юлия смогла превратить в настоящий перформанс.

Галямину обвиняли по “дадинской статье” в “неоднократном нарушении порядка проведения митингов”, хотя даже российский Конституционный суд признал эту статью противоречащей основному закону. Вот разговор с активистом из Коломны Вячеславом Егоровым, которого скоро тоже будут судить по этой статье. Все участники и наблюдающие за такими процессами связывают активизацию преследований с предстоящими в сентябре 2021 года выборами в Госдуму.

Еще о подготовке к выборам

Готовится Госдума: в великой спешке она доприняла пакет репрессивных законов:

Окончательно одобрен закон о блокировке YouTube и Facebook за "цензуру" российских СМИ. Блокировку будет инициировать Генпрокуратура по согласованию с МИД России.

Соцсети теперь обязаны блокировать контент с матом, а также "явным неуважением к государству". Иначе крупный штраф.

Окончательно разрешено признавать “иностранными агентами” обычных людей, которые “занимаются политикой” (сюда входит даже написание жалобы) и при этом получают доходы из-за рубежа. Тех, кто откажется признавать себя таковым или не справится с громоздкой отчетностью, которую предполагает этот статус, можно штрафовать и сажать на срок до пяти лет.

Введено уголовное наказание (до пяти лет) за клевету о совершении преступления сексуального характера. То есть теперь женщину, обратившуюся в полицию с заявлением об изнасиловании, легко можно будет посадить. Чтоб не клеветала. Кроме того, клевета, высказанная публично, в СМИ или интернете, даже относящаяся к лицам "индивидуально неопределенным", может привести к лишению свободы на срок до двух лет. В ходе обсуждения этого закона депутат от КПРФ спросила, значит ли это, что теперь будут сажать тех, кто называют "Единую Россию" "партией жуликов и воров". "А у нас тюрем-то хватит?" – поинтересовалась она. Но автор закона, депутат Вяткин, отвечать не стал. Журналистку, попросившую его прокомментировать принятый закон, Вяткин послал в жопу (аудио).

Формулировки во всех этих законах крайне неопределенные и многие из них, скорее всего, будут применяться избирательно – к лицам, деятельность которых нужно затруднить или прекратить по политическим или иным причинам.

К выборам готовятся и правоприменительные органы:

Генпрокуратура признала французскую неправительственную организацию "Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы" нежелательной.

Минюст включил в список СМИ, "выполняющих функции иностранного агента", чешское медиаагентство MEDIUM-ORIEN (у них есть проект, освещающий нарушение прав человека на Кавказе).

Суды и следователи к выборам тоже готовятся:

В Грозном задержали 71-летнего адвоката – его обвиняют в хранении марихуаны (по тому же обвинению посадили правозащитника Оюба Титиева).

Обвинение запросило для аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова 6 лет колонии (по фабуле, он организовал нападение на офис “Единой России” в Химках – офис, правда, не пострадал). Мифтахов сидит в СИЗО уже почти два года.

Жительницу Челябинска оштрафовали за видеообращение к Байдену (“нарушении правил организации публичного мероприятия” – в интернете, разумеется). Она жаловалась на сильное загрязнение воздуха в городе.

Любовь Соболь оштрафовали на тысячу рублей за то, что она сидела в машине у дома фсбшника Кудрявцева – разговорчивого собеседника Навального.

Готовится ЦИК и возглавляющая ее Элла Памфилова: внедряет интернет-голосование, хорошо показавшее свои возможности на всенародном одобрении поправок к Конституции. Памфилова даже обещает, что в 2024 году Путина выберут президентом уже в онлайн-режиме.

И только Ходорковский с Чубайсом не готовятся к выборам – они обсуждают переизбрание Ельцина в 1996 году. Выборы, сказал Ходорковский в интервью, собирались отменить, опасаясь победы Зюганова, но олигархам это не понравилось, и они обратились к Чубайсу с просьбой убедить президента этого не делать. Чубайс якобы взял за услугу три миллиона долларов. Чубайс, со своей стороны, сказал, что Ходорковский лжет, но то, что выборы действительно собирались отменить и что три миллиона долларов были выплачены, не отрицает (просто платили не ему лично, а предвыборному штабу, который он возглавлял). Такие дела.

Вокруг Навального

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов, похищенный год назад в армию, отслужил свой срок и вернулся в Москву. Навальный написал в фб: “Позвонил Шаведдинову, он взял трубку, и я сказал: "Руслан, это Устинов Максим Сергеевич вас беспокоит, помощник Николая Платоновича Патрушева". И Руслан даже не понял шутки. Вот что значит, человек прилетел с Новой Земли”. (Члены Общественного совета при ФСБ тоже как будто прилетели с Новой Земли, вот подборка их комментариев в связи с расследованием об отравлении Навального).

Врачи берлинской клиники Charité опубликовали в медицинском журнале Lancet статью о лечении Навального после отравления. По их мнению, решающее значение для спасения его жизни имели мероприятия, проведенные в первые часы после отравления – инъекция атропина, интубация и подключение к аппарату ИВЛ. Здесь текст немецких врачей комментирует научный журналист Ирина Якутенко.

Общественную реакцию на откровения, содержащиеся в журналистском расследовании об этом отравлении, особо активной не назовешь. Режиссер Виталий Манский сетует, что он был почти один “в проявлении горечи, растерянности и ужаса”. Вот хорошая подборка интервью с активистами, выходившими на одиночные пикеты в разных городах России: они считают, что история еще не закончена, и общественная реакция обязательно будет.

И есть еще полезный разбор: Путин и его пресс-секретарь признали, что ФСБ следила за Навальным, но на каком основании и законно ли это вообще?

Свое слово, наконец, сказал и Госдеп, обвинив Россию в создании теорий заговора об отравлении политика. В заявлении ведомства говорится, что Навального отравили “Новичком”, занималась этим ФСБ, причем с ведома и при участии высшего руководства России.

Хроники пандемии

По данным на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 27 250 (это падение). Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 2 миллиона 934 тысячи. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру вторника 52 461 человека (+549 за сутки). За день в Москве скончались еще 76 человек. Коронавирусом уже заразился каждый сотый житель Земли.

В России провален третий этап испытаний вакцины “Спутник V”: после начала массовой вакцинации в Москве участники исследования самостоятельно выясняли по анализам на антитела, что им вкололи плацебо, после чего шли делать прививку. Контрольной группы больше нет. Но это не помешало Аргентине зарегистрировать “Спутник”, они в него верят.

Новый штамм коронавируса обнаружен в Малайзии. В Великобритании нашли новый штамм, ранее идентифицированный в ЮАР.

Родственники итальянцев, умерших от Covid-19, подали иск на 100 млн евро к правительству страны. В России в связи с пандемией вырос спрос на психологическую помощь.

Пресс-клуб на Окрестина

Из шести журналистов, пропавших после обысков в минском Пресс-клубе, двое обнаружились в изоляторе на Окрестина. В чем их обвиняют, не известно.

Зато стало понятно, в чем обвиняют бывшего посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко – в присвоении денег, на которые он купил обратный билет в Беларусь. Вот любопытный разговор с ним.

Наталья Глазкова, оштрафованная за фотосессию с игрушкой-Ждуном, чем-то напоминающим Лукашенко, уехала из Беларуси после того, как ей неофициально сообщили, что против нее возбуждено уголовное дело (у Натальи пятеро детей).

США ввели санкции против замглавы МВД Беларуси Казакевича, ЦИК и минского ОМОНа. Под визовые ограничения подпали 39 человек.

Вокруг света

Сегодня в должность вступает избранный президент Молдовы Майя Санду. Накануне в отставку ушло правительство страны – этого в последнее время добивалась Санду в надежде провести досрочные парламентские выборы. Пророссийский президент Молдовы Игорь Додон сегодня прилетит в Москву (уже в статусе экс-президента).

В Армении задержан лидер оппозиционной партии, опубликовавший видео под заголовком “Тому, кто пристрелит Никола, нужно присвоить звание национального героя или выдать 1 млн долларов премии” (публичные призывы к насилию).

В Узбекистане задержан влиятельный помощник Каримова – якобы за коррупцию.

Президент США Дональд Трамп наложил вето на принятый обеими палатами Конгресса оборонный бюджет. Тем самым он вошел в историю: закон об оборонных расходах принимается ежегодно с 1960-х годов, и глава государства никогда его не блокировал. Но вето, скорее всего, можно будет преодолеть двумя третями голосов.

Посол США в России, не дожидаясь заявлений Трампа, обвинил российские спецслужбы в причастности к кибератакам на американские правительственные структуры.

Дональд Трамп, полномочия которого истекают меньше чем через месяц, продолжает миловать своих соратников. Помилованы еще 26 человек, в том числе Роджер Стоун, Пол Манафорт, Чарльз Кушнер (отец зятя Трампа) и даже жена бывшего конгрессмена от Калифорнии, признавшая вину в том, что тратила деньги избирательной кампании на личные нужды. Неделя милосердия.

Шесть ссылок

Неочевидные книги. Разговор с латинистом и писателем Романом Шмараковым о латинской литературе XII века в связи с выходом в “Литпамятниках” книги Вальтера Мапа “Забавы придворных” в его переводе. Или рассказ о судьбе эмигрантского писателя Ивана Болдырева-Шкотта – к выходу собрания его текстов в издательстве Common Place.

Разговор с латинистом и писателем Романом Шмараковым о латинской литературе XII века в связи с выходом в “Литпамятниках” книги Вальтера Мапа “Забавы придворных” в его переводе. Или рассказ о судьбе эмигрантского писателя Ивана Болдырева-Шкотта – к выходу собрания его текстов в издательстве Common Place. Архитектура. Отрывок из книги Деяна Суджича “Язык городов” (изд-во Strelka Press) – о толпах в современных городах (пока никаких толп в городах нет, можно о них почитать). Или разговор с архитектором Даниилом Веретенниковым и урбанистом Гавриилом Малышевым об архитектуре российских 90-х (они называют ее “капиталистическим романтизмом”) и поводах ее полюбить.

Отрывок из книги Деяна Суджича “Язык городов” (изд-во Strelka Press) – о толпах в современных городах (пока никаких толп в городах нет, можно о них почитать). Или разговор с архитектором Даниилом Веретенниковым и урбанистом Гавриилом Малышевым об архитектуре российских 90-х (они называют ее “капиталистическим романтизмом”) и поводах ее полюбить. Дело темное. Отрывок из классической книги Роберта Дарнтона “Месмеризм и конец эпохи Просвещения во Франции” (изд-во НЛО). Или краткая история наготы и причин ее неприемлемости в обществе.

Отрывок из классической книги Роберта Дарнтона “Месмеризм и конец эпохи Просвещения во Франции” (изд-во НЛО). Или краткая история наготы и причин ее неприемлемости в обществе. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок