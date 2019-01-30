Всё для Мадуро! Всё для “Победы”!

Доброе утро!

Парламент Великобритании не смог найти никакого свежего решения проблемы "брексита" и предписал премьер-министру Терезе Мэй провести в Брюсселе дополнительные переговоры по договору о выходе, хотя ЕС не раз называл его окончательным. Очередное “значимое голосование” в парламенте пройдет через две недели. Новости же такие:

Россия обещает сделать все возможное для поддержки Мадуро в Венесуэле. В Каракасе начато расследование в отношении Хуана Гуайдо, объявившего себя президентом. Вашингтон предоставил Гуайдо доступ к активам Венесуэлы в банках США.

The Bell выпустил расследование о создании ЧВК “Вагнера” (идея родилась в Генштабе); расследование прокомментировал сам Пригожин.

В Москве арестован предполагаемый похититель “Ай-Петри” Куинджи и создан телеканал “Победа”, на котором будут показывать только фильмы о войне.

Петр Порошенко выдвинулся в президенты Украины.

Венесуэла, центр мира

Москва резко осудила санкции, введенные США в отношении венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. Лавров сказал, что Россия “сделает все” ради поддержки президента Мадуро, легитимность которого не признает венесуэльский парламент, а также многие страны мира. Замминистра финансов РФ Сторчак объяснил, что после введения санкций у Венесуэлы появятся проблемы с обслуживанием суверенного долга перед Россией.

Власти США тем временем передали Хуану Гуайдо, провозгласившему себя президентом, контроль над частью активов Венесуэлы в американских банках. В ответ подконтрольные Мадуро правоохранительные органы Венесуэлы начали расследование в отношении Гуайдо. Его активы в банках заморожены, ему запрещено покидать страну. США это расследование осудили. Что значит запись в блокноте советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, гласившая “Пятитысячные войска – в Колумбию”, американские официальные лица объяснять не стали.

Национальная ассамблея Венесуэлы, главой которой является Гуайдо, обвинила Мадуро и его сторонников в вывозе золота в Россию. Вот здесь – интервью Гуайдо “Би-би-си” (он за мир), а тут – рассуждения о венесуэльской нефти.

Россия, коррупция

В новом индексе восприятия коррупции, который составляет Transparency International, Россия оказалась на 138 месте из 180 стран. Это хуже, чем в большинстве постсоветских стран.

Минюст РФ объяснил, что понимается под “обстоятельствами непреодолимой силы”, позволяющими не считать коррупцию правонарушением – вы будете смеяться, но это проживание в моногородах или на Крайнем Севере.

Ленобласть к Крайнему Северу не относится, поэтому ее вице-губернатор задержан. Как организуются тайные “общественные слушания” по строительству мусорного полигона в Архангельской области (тоже не Крайний Север), рассказано здесь. А замглавы госкорпорации “Росгеология” уволили как бы и не за коррупцию, а за трансляцию в Twitch – сюрреалистичная история.

Россия, права человеков

Права ЛГБТ. Российская ЛГБТ-сеть обратилась в Следственный комитет с требованием проверить сообщения о новых задержаниях и пытках гомосексуалов в Чечне. Главе организации Игорю Кочеткову стали поступать угрозы из Грозного.

Права Дерипаски. Настя Рыбка отказалась отвечать на вопросы CNN о Дерипаске. Сказала, что ей “четко объяснили, что надо говорить, а что нет”.

Права кыргызстанца. Прокуратура Челябинской области утверждает, что гражданин Кыргызстана, жаловавшийся, что его пытали после задержания (якобы в связи с причастностью к взрыву жилого дома), отказался от своих слов (но родственники говорят, что это не так).

Россия, культура

Театр. Суд по делу “Седьмой студии” продолжается, допрашивали бухгалтера Войкину, якобы державшую “черную кассу”. Репортаж о серых зарплатах и сожженной отчетности тут.

Кино. Запускается телеканал “Победа”, который будет показывать только фильмы и программы о войне. Потому что память о ней обеспечивает россиянам “причастность к нации”, сказал глава компании “Первый канал. Всемирная сеть”.

Живопись. Суд арестовал обвиняемого в краже Куинджи из Третьяковки, он уже во всем признался, картина получила незначительные повреждения.

Россия, расследования

The Bell выпустил большой материал о ЧВК “Вагнера”. Там говорится, что идею создания частной военной компании придумали в Генштабе, вдохновившись примером создателя легальной южноафриканской ЧВК Executive Outcomes Эбена Барлоу (который был гостем на ПЭФе в 2010 году и потом отдельно прочитал лекцию для российских военачальников). Реализовать эту идею поручили Евгению Пригожину – как человеку, знакомому с Путиным, но не слишком близко знакомому. Финансирование велось через госконтракты для связанных с Пригожиным компаний (часть денег расходовалась по назначению, часть – на ЧВК). Главным успехом ЧВК “Вагнера” было освобождение Пальмиры, главным провалом – попытка захвата контролируемых курдами нефтяных месторождений, разгромленная авиацией США. Пригожин прокомментировал расследование в письменном интервью.

“Дождь” утверждает, что структуры Пригожина будут заниматься предвыборной кампанией и.о. губернатора Петербурга Беглова. В расследовании The Bell говорится, что с Путиным Пригожин мог познакомиться именно через Беглова.

Настоящее Время рассказывает, кто писал доносы на рэперов, какие организации представляют эти люди, кто их финансирует и в чем их интерес.

Украина (и находящаяся рядом Польша)

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что идет на второй срок. Заявление он сделал на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", а что это за Круты, от которых до Брюсселя в нынешней украинской историографии проложена прямая дорога, хорошо рассказано здесь.

В Польше – скандал вокруг правящей партии “Право и справедливость”. Gazeta Wyborcza обнародовала аудиозаписи, из которых следует, что глава партии Ярослав Качиньский контролирует девелоперскую компанию Srebrna, строящую небоскреб на кредит госбанка. Это все запрещено законом о политических партиях, но может иметь и судебное продолжение, потому что Srebrna умудрилась не заплатить за проектирование здания австрийскому бизнесмену и тот обратился в прокуратуру.

Шесть ссылок и бонус

История. "О трупах заботились дикие животные" – материал к семидесятилетию постановления о строительстве заполярной железной дороги Салехард – Игарка. И рассказ Константина Львова о документальном романе Николая В. Кононова “Восстание” и его герое Сергее Соловьеве (1916–2009), одном из организаторов восстания в Норлаге в 1953 году.

Либерализм и демократия – не одно и то же. Эта мысль хорошо разъясняется в интервью Фрэнсиса Фукуямы (обсуждается в основном его последняя книга об идентичности) и еще лучше – в очень внятном интервью Бенджамина Шупманна, исследователя политической философии Карла Шмитта.

Зримые формы. Отрывок из книги “Изображение” теоретика культуры Михаила Ямпольского – о наготе, стыде и греческой скульптуре; занимательные рассуждения Андрея Левкина о японском художнике Ногучи, нарисовавшем самурая с котом, которого наверняка многие видели в фейсбуке. А бонусом для читающих по-английски – объяснение невероятной любви прерафаэлитов к вомбатам.

Искренне Ваши,

Семь Сорок