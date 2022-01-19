Доброе утро!

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выиграл в ЕСПЧ дело против Армении – суд признал незаконным его уголовное преследование за участие в акциях протеста после президентских выборов 2008 года. Это была иллюстрация поговорки “хороша ложка к обеду”, а новости такие:

Встреча главы российского МИД с госсекретарем США состоится 21 января в Женеве.

Проект Gulagu.net опубликовал первую часть видеоархива с издевательствами над заключенными в колониях Омской области.

“Ветераны России” обвиняют Виктора Шендеровича в “реабилитации нацизма”.

Назарбаев выступил с видеообращением к народу: “Нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана”.

… бомбили, нам объявили…

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки сказала в ходе ежедневного брифинга, что Россия может напасть на Украину с минуты на минуту (или “в любой момент”, как чаще всего переводят anytime). Кроме того, она подтвердила сообщение газеты The New York Times об эвакуации семей российских дипломатов из Украины.

Исследовательская группа Conflict Intelligence Team продолжает рассказывать о переброске российских войск из Сибири на запад – теперь уже ясно, что они направляются в Беларусь, где, как утверждают официальные Москва и Минск, будут участвовать в совместных учениях войск Союзного государства. У внешних наблюдателей заявленная цель вызывает сомнения: эти передвижения могут быть реализацией военного плана по массированному наступлению на Украину с разных сторон – по оценкам экспертов, именно при таком развитии событий украинская армия окажется бессильной. Общая оценка боеспособности украинских вооруженных сил дается здесь (спойлер: украинская армия значительно модернизировалась с 2014 года, но Россия при любом раскладе будет сохранять господство в воздухе и на море).

Во вторник угроза российской агрессии в отношении Украины обсуждалась на переговорах между главой российского МИД Сергеем Лавровым и его немецкой коллегой Анналеной Бербок: Бербок сказала, как по учебнику, все правильные слова об “общем европейском доме” и получила в ответ заявление Лаврова о том, что Москва “может быть вынуждена ограничить работу немецких СМИ” из-за того, что YouTube заблокировал каналы немецкоязычной редакции RT (как YouTube связан с правительством Германии, Лавров не объяснил). Сразу по окончании этих переговоров стало известно, что в пятницу Лавров встретится в Женеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном (сегодня тот прибывает с официальным визитом в Украину).

На этом фоне российский фондовый рынок упал до уровня марта прошлого года, и эксперты не видят этому никаких других причин, кроме предчувствия войны.

Весь мир гадает, как понимать действия Путина, и в хоре разных мнений (например: Дмитрий Орешкин, Григорий Юдин) весомо звучат слова финского политолога Маркку Кангаспуро о том, что происходящее сегодня – просто продолжение распада советской империи, для окончательного исчезновения которой тридцати лет мало: “Осознание этого факта вряд ли как-то поможет украинцам, но это, как мне кажется, естественный ход истории”. Рудиментарные имперские попытки зафиксировать сферу влияния можно увидеть и в активной деятельности России по развалу Боснии и Герцеговины – хотя, казалось бы, где Москва и где Республика Сербская в составе БиГ?

Тем временем в России

Госдума . Принят закон о пожизненном наказании за сексуальное насилие над несовершеннолетними. О том, как думские фракции пытаются реформировать закон об “иностранных агентах”, читайте здесь (лучше даже посмотреть видео, чтобы представлять, как говорят и выглядят российские депутаты).

. Принят закон о пожизненном наказании за сексуальное насилие над несовершеннолетними. О том, как думские фракции пытаются реформировать закон об “иностранных агентах”, читайте здесь (лучше даже посмотреть видео, чтобы представлять, как говорят и выглядят российские депутаты). Пытки. Gulagu.net опубликовал первую часть видеоархива о пытках в колониях Омской области – основатель проекта характеризует происходящее там как “гигантский эксперимент по отработке модели тоталитарного подавления воли”. В Оренбурге суд отпустил из-под домашнего ареста троих полицейских, обвиняемых в пытках 18-летнего юноши, жертва пыток при этом остается в СИЗО.

Gulagu.net опубликовал первую часть видеоархива о пытках в колониях Омской области – основатель проекта характеризует происходящее там как “гигантский эксперимент по отработке модели тоталитарного подавления воли”. В Оренбурге суд отпустил из-под домашнего ареста троих полицейских, обвиняемых в пытках 18-летнего юноши, жертва пыток при этом остается в СИЗО. ЕСПЧ. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 12 400 евро чувашскому нацболу Дмитрию Каруеву, которого в 2012 году арестовали на 15 суток за то, что он плюнул в портрет Путина, и 20 тысяч евро матери солдата-срочника из Забайкалья, который покончил с собой из-за дедовщины. Дело об убийстве в Чечне правозащитницы Натальи Эстемировой ЕСПЧ закрыл: за неэффективное расследование убийства сестре Эстемировой ранее была определена компенсация в 20 тысяч евро, а причастность российских властей к этому преступлению ЕСПЧ счел недоказанной.

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 12 400 евро чувашскому нацболу Дмитрию Каруеву, которого в 2012 году арестовали на 15 суток за то, что он плюнул в портрет Путина, и 20 тысяч евро матери солдата-срочника из Забайкалья, который покончил с собой из-за дедовщины. Дело об убийстве в Чечне правозащитницы Натальи Эстемировой ЕСПЧ закрыл: за неэффективное расследование убийства сестре Эстемировой ранее была определена компенсация в 20 тысяч евро, а причастность российских властей к этому преступлению ЕСПЧ счел недоказанной. Дружбы народов надежный оплот. Дагестанец, заявивший в ходе конфликта в московском автобусе, что “придет время, и русских будут бить”, арестован на два месяца по делу о возбуждении ненависти и вражды. Жители деревни Караваево в Ленобласти грозят бунтом из-за того, что у них поселили мигрантов из Узбекистана, которые работают на предприятии “Газпрома” под Усть-Лугой. Жители Карачаево-Черкесии возмущены тем, что, приезжая на Домбай, некоторые российские туристки фотографируются в купальниках на фоне заснеженных гор Кавказа.

Дагестанец, заявивший в ходе конфликта в московском автобусе, что “придет время, и русских будут бить”, арестован на два месяца по делу о возбуждении ненависти и вражды. Жители деревни Караваево в Ленобласти грозят бунтом из-за того, что у них поселили мигрантов из Узбекистана, которые работают на предприятии “Газпрома” под Усть-Лугой. Жители Карачаево-Черкесии возмущены тем, что, приезжая на Домбай, некоторые российские туристки фотографируются в купальниках на фоне заснеженных гор Кавказа. Новости культуры. Петербургская полиция отпустила под обязательство о явке московского художника Ивана Волкова (его обвиняют в надругательстве над местами захоронения посредством создания большой снежной какашки на Марсовом поле). Постановлением правительства Ростовской области при заключении брака в ЗАГСе запрещено смеяться и пить шампанское (такие же нормы действуют в Самарской и Нижегородской областях, и вот здесь начальница управления ЗАГС Ростовской области Ольга Исаенко убедительно обосновывает этот запрет – обхохочешься).

Петербургская полиция отпустила под обязательство о явке московского художника Ивана Волкова (его обвиняют в надругательстве над местами захоронения посредством создания большой снежной какашки на Марсовом поле). Постановлением правительства Ростовской области при заключении брака в ЗАГСе запрещено смеяться и пить шампанское (такие же нормы действуют в Самарской и Нижегородской областях, и вот здесь начальница управления ЗАГС Ростовской области Ольга Исаенко убедительно обосновывает этот запрет – обхохочешься). Аресты, штрафы, приговоры. Кассационный суд в Петербурге отменил условный приговор Кириллу Богданову, осужденному за “два удара полицейскому в область туловища” на акции в поддержку Навального 31 января, дело отправлено на новое рассмотрение (“мягкие” приговоры петербургских судов в отношении участников этих акций давно вызывают гнев городских властей). Адвокаты журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, подали две жалобы на следователя ФСБ Чабана, который не дает им знакомиться с материалами дела (Чабан открыто угрожает защите – именно с его подачи было возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Ивана Павлова). “Ветераны России” требуют от СК и Генпрокуратуры возбудить уголовное дело об “оправдании нацизма” против сатирика Виктора Шендеровича. “Новая газета” и ее главред, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов оштрафованы на 44 тысячи рублей за отсутствие маркировки запрещенной организации (какой – неизвестно). Кубанского экоактивиста арестовали на пять суток за распространение “экстремистской песни” (он создал петицию с требованием защитить Кавказский заповедник от застройки, которая набрала более 50 тысяч подписей).

Кассационный суд в Петербурге отменил условный приговор Кириллу Богданову, осужденному за “два удара полицейскому в область туловища” на акции в поддержку Навального 31 января, дело отправлено на новое рассмотрение (“мягкие” приговоры петербургских судов в отношении участников этих акций давно вызывают гнев городских властей). Адвокаты журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, подали две жалобы на следователя ФСБ Чабана, который не дает им знакомиться с материалами дела (Чабан открыто угрожает защите – именно с его подачи было возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Ивана Павлова). “Ветераны России” требуют от СК и Генпрокуратуры возбудить уголовное дело об “оправдании нацизма” против сатирика Виктора Шендеровича. “Новая газета” и ее главред, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов оштрафованы на 44 тысячи рублей за отсутствие маркировки запрещенной организации (какой – неизвестно). Кубанского экоактивиста арестовали на пять суток за распространение “экстремистской песни” (он создал петицию с требованием защитить Кавказский заповедник от застройки, которая набрала более 50 тысяч подписей). Интернет. TikTok начал выполнять требования российского закона о локализации, Spotify – тоже.

Елбасы на заслуженном отдыхе

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением к согражданам, в котором сообщил, что находится “на заслуженном отдыхе в столице страны”. По мнению политолога Казбека Бейсебаева, это выступление знаменует конец эпохи “лидера нации” в казахстанской политике, вся власть отныне – в руках Токаева. По данным кыргызской службы Радио Свобода, младший брат Назарбаева вместе с семьей улетел за границу через Кыргызстан.

Генпрокуратура Казахстана отчиталась о возбуждении 695 уголовных дел в связи с протестами (44 из них – об “актах терроризма”), по ним задержаны почти 800 человек. Больше тысячи участников протеста отбывают административный арест. Дела о превышении полномочий военными в связи с убийствами мирных граждан пока не возбуждают, хотя таких историй появляется всё больше: вот три трагических случая из Талдыкоргана.

Вокруг света

Международная организация гражданской авиации опубликовала отчет о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске. В нем говорится, что белорусские авианачальники начали пытаться посадить самолет раньше, чем получили электронное письмо о бомбе, а посадив самолет, действовали не по протоколу: не высадили пассажиров и экипаж, не ввели режим антитеррористической операции. 31 января состоится заседании организации, на котором будет обсуждаться, какие действия следует предпринять в свете этого доклада.

Крупнейшие американские авиакомпании объявили, что готовящийся к внедрению стандарт связи 5G может нарушить работу навигационных систем.

Новым председателем Европарламента – после смерти предыдущего спикера, итальянца Давида Сассоли – избрана представительница Мальты, консервативный политик Роберта Метсола.

Хроники пандемии

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в России достиг 31 252 (в Москве этот показатель вырос почти вдвое), по всей стране зарегистрировано 688 смертей за сутки. Российские власти пока не планируют вводить новые ограничения (здесь их за это критикует иммунолог Николай Крючков), а коронавирусный карантин сократят до семи дней.

Что нового наука узнала за последнее время об омикроне, здесь рассказывает молекулярный биолог Ольга Матвеева (раньше она работала в Новосибирске, а теперь – в США).

Шесть ссылок

Философическое. Эссе Сергея Зенкина о французском мыслителе Рене Жераре (1923–2015) и его миметической теории. Или фрагмент из книги Валерия Подороги “Возвышенное. После падения. Краткая история общего чувства”, которая выходит посмертно в изд-ве “НЛО”.

Эссе Сергея Зенкина о французском мыслителе Рене Жераре (1923–2015) и его миметической теории. Или фрагмент из книги Валерия Подороги “Возвышенное. После падения. Краткая история общего чувства”, которая выходит посмертно в изд-ве “НЛО”. История искусства. Отрывок из книги итальянского историка Марчелло Симонетты “Загадка Монтефельтро. Династия Медичи. Ренессанс в Италии” (изд-во “Слово”) – о Ботичелли. Или искусствоведческий ликбез по сюрреализму.

Отрывок из книги итальянского историка Марчелло Симонетты “Загадка Монтефельтро. Династия Медичи. Ренессанс в Италии” (изд-во “Слово”) – о Ботичелли. Или искусствоведческий ликбез по сюрреализму. Кино. Беседа Антона Долина с Софи Марсо – к выходу фильма Франсуа Озона об эвтаназии “Все прошло хорошо”, где она играет главную роль. Или большое интервью режиссера Николая Хомерики – о творческой биографии, уроках Филиппа Гарреля и сложностях работы в российском кино.

Искренне Ваши,

Семь Сорок