Турция примирила курдов с Асадом, теперь воюют все

Доброе утро!

Президент Израиля попросил Путина помиловать израильтянку, осужденную в России на 7,5 лет за контрабанду 9,6 грамма гашиша – почитайте ее историю, и настроение для прочих новостей у вас будет соответствующее:

Сирийская правительственная армия выдвинулась в зону турецкой операции на помощь курдам. Ранее Турция объявила о взятии города Рас-эль-Айн.

Сегодня Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на четырехлетний приговор Константину Котову – он осужден за многократные задержания на пикетах. Накануне в Москве прошли акции в его поддержку.

Руководство ФСИН обещает уволить начальника ИК-9 в Петрозаводске – после публикации видео избиения заключенного с его участием.

На парламентских выборах в Польше правящая партия “Право и справедливость”, по данным экзит-поллов побеждает и даже усиливает свои позиции в Сейме.

Странное сирийское единство

Продолжается военная операция Турции на севере Сирии. В субботу Турция заявила о захвате города Рас-эль-Айн – он был одной из двух ключевых целей ее наступления, наряду с Телль-Абьядом. Есть жертвы, но сведения о них разнятся.

В воскресенье, по данным Reuters, представители курдских “Сирийских демократических сил” и официальных властей Сирии провели переговоры на российской военной базе Хмеймим. После этого сирийская правительственная армия выдвинулась на север, навстречу турецким войскам. Ранее один из курдских генералов сообщил США, что если они не будут участвовать в защите своих союзников-курдов, то курдам придется заключить соглашение с Асадом и Россией. В гражданской войне они были противниками.

Кроме того, курды утверждают, что из лагеря Айн-Исса, который они охраняли, сбежали нескольких сотен человек, связанных с террористической группировкой "Исламское государство". Они предупреждают о возможном возрождении ИГ. Президент Турции назвал эти сообщения “дезинформацией” (в его глазах “террористы” – это курды).

Германия и Франция прекратили поставки оружия Турции. США и Евросоюз предупреждают Турцию о возможных санкциях. Вот здесь вся история вопроса с картой.

На этом фоне New York Times опубликовала расследование, в котором утверждается, что 5 и 6 мая 2019 года разбомбила четыре госпиталя в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, которая тогда контролировалась антиасадовскими силами. МИД России все отрицает, но если это правда – то это военное преступление.

Пикеты, митинги, вопросы

Сегодня Мосгорсуд рассмотрит апелляцию Константина Котова, которого в рамках “московского дела” приговорили к четырем годам колонии за неоднократные задержания на пикетах. Накануне в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку Котова и даже марш нескольких десятков смелых по Красной площади (были задержания, но всех отпустили).

В Элисте несколько тысяч человек вышли на митинг против назначения мэром выходца из так называемой “ДНР” Дмитрия Трапезникова. Участника предыдущего митинга с тем же требованием оштрафовали на 20 тысяч рублей.

В МГУ на дне открытых дверей полиция задержала активистов, которые спросили у ректора Садовничего, почему он не интересуется судьбой аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова. (Мифтахова, анархиста по убеждениям, задержали в феврале. Сначала его обвиняли в изготовлении взрывного устройства, а когда это обвинение развалилось – в поджоге офиса "Единой России"). Активистов за вопрос ректору сажать не стали, через некоторое время отпустили из полиции.

Члена федерального совета "Открытой России" Анастасию Шевченко обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией, она сидит под домашним арестом с конца января. За это время в интернате умерла ее старшая дочь. Почитайте разговор со средней дочерью Шевченко, которая теперь поддерживает связь матери с миром.

Будни российской ФСИН

Руководство ФСИН обещает уволить начальника ИК-9 в Карелии после публикации видео избиений.

75-летний ученый Виктор Кудрявцев больше года провел в “Лефортово” по обвинению в госизмене. Его отпустили из СИЗО, только когда стало ясно, что у него рак легких. Теперь он готовится к химиотерапии, вот печальный сюжет, снятый у него дома.

Выборы

По данным экзит-поллов, на парламентских выборах в Польше опять побеждает правая партия Ярослава Качиньского “Право и справедливость”. Судя по всему, она даже немного усилит свои позиции в Сейме. Результаты выборов в Сенат, которые проходят по одномандатным округам, будут известны позже.

В Косове, где выборы в парламент прошли 6 октября, приостановлен подсчет голосов после того, как несколько сотрудников ЦИК сообщили об острой аллергической реакции после открытия пяти коробок с бюллетенями из Сербии.

На президентских выборах в Тунисе побеждает независимый кандидат Кайс Саид. Во втором туре он обошел местного медиа-магната, которого для участия в выборах выпустили из тюрьмы. В первом туре было 26 кандидатов.

В Екатеринбурге тоже голосуют – за место для строительства церкви, которую никто не хотел видеть в центре города.

Вокруг света

В Саратове похоронили 9-летниюю Лизу Киселеву, которая была убита по дороге в школу. На похороны пришли около ста человек. Подозреваемый в убийстве арестован. Вот репортаж из города. Это убийство привело к возобновлению дискуссий о возвращении смертной казни в России.

Греческая православная церковь стала первой автокефалией, признавшей Православную церковь Украины.

В США начато расследование против личного адвоката Трампа и экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, его подозревают в нарушении законов о лоббизме (предыдущий личный адвокат Трампа уже сидит). Задержан третий выходец из СССР, связанный с Джулиани. Это бизнесмен из Сан-Франциско Андрей Кукушкин. Его обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

Павел Дуров может отложить запуск своей криптовалюты из-за запрета размещать токены Gram на территории США, которого добилась американская Комиссия по ценным бумагам и биржам.

Жертвами тайфуна в Японии стали не менее 30 человек.

Калифорния стала первым американским штатом, в котором запретили продавать меховые изделия (только новые, подержанные можно).

Ссылки для чтения

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