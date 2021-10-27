Привычны руки к топорам

Доброе утро!

Суд в Саратовской области постановил заблокировать пять ссылок на инструкции по изготовлению топоров, чтобы граждане самодельно не вооружались. На очереди – вилы. А новости такие:

В России зафиксирован новый максимум суточной смертности от COVID-19 с начала пандемии – 1106 человек.

Роскомнадзор внес Telegram и LiveJournal в реестр соцсетей – теперь они должны будут сами блокировать запрещенный контент.

В Гомеле около 30 человек задержаны за подписку на телеграм-каналы, признанные в Беларуси “экстремистскими”.

Апелляционный суд в Амстердаме постановил вернуть скифское золото Украине.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 36 446. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 8 миллионов 316 тысяч; официальное число жертв достигло к утру понедельника 232 775 человек (+1106 за сутки). Это очередной максимум с начала пандемии. По словам врача-иммунолога Николая Крючкова, реальное число жертв следует оценивать в три тысячи в сутки, а основной проблемой лечения COVID-19 в России он называет плохую координацию между амбулаторным и стационарным этапом.

Хакасия стала первым российским регионом, где введен комендантский час и ограничена работа транспорта. В Приморье за подделку прививочных сертификатов уволен главврач одной из больниц, возбуждено уголовное дело.

В Севастополе закончились места в ковидных больницах, губернатор ограничил въезд и выезд из города на период “нерабочих дней”: через блокпосты будут пропускать только по сертификату о вакцинации, отрицательному тесту или справке о перенесенной болезни.

Запрещенный контент

Роскомнадзор внес в реестр соцсетей мессенджер Telegram и платформу LiveJournal, теперь они обязаны самостоятельно блокировать запрещенную в России информацию.

Роскомнадзор выступил с предложением запретить мат на кабельных каналах и в онлайн-кинотеатрах.

Представители Google провели (в формате телемоста) переговоры с комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Глава комитета Василий Пискарев сказал, что российская сторона потребовала от Google провести "работу над ошибками": восстановить аккаунты двух немецких YouTube-каналов RT и включить Россию в перечень стран, в которых нельзя ставить под сомнение итоги выборов в видео на YouTube. Эксперты говорят, что Google, скорее всего, пойдет на уступки.

Пресс-секретарь Путина Песков раскритиковал рэпера Моргенштерна за сомнения в целесообразности ежегодных пышных празднований Дня Победы, Моргенштерн публично извинился, как будто он в Чечне, но Следственный комитет все равно начал проверку его заявлений на предмет содержащихся в них “нарушений действующего законодательства”.

Пытки

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова похвалила за смелость Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видеозаписи пыток в российской тюремной системе – и тут же добавила, что Савельев нужен для расследования как главный свидетель (отсюда, видимо, и розыск). Меж тем о применении к ним насилия в ИК-13 в Саратовской области заявили еще 185 заключенных: их избили уже после визита правозащитников в учреждение. Чтобы убедиться, что Саратовская область – не уникальный для России “пыточный регион”, достаточно изучить спецпроект “Тайги” о насилии в иркутских колониях и СИЗО.

Здесь адвокат и правозащитник Алексей Федяров рассказывает, почему внимание общества привлекают именно видеозаписи истязаний, и напоминает, что величайшее истязание для заключенного – сам внутренний распорядок колонии, выполнять который просто невозможно.

Польша отказала России в экстрадиции правозащитника Евгения Хасоева – руководителя бурятского отделения правозащитной организации "Сибирь без пыток". В России в отношении Хасоева возбуждено уголовное дело, которое суд в Польше счел сфабрикованным.

Прочее российское

В Москве убиты бывший топ-менеджер "Смоленского банка" и члены его семьи, а также отставной полковник МВД, расследовавший громкие дела в 1990-х и начале 2000-х годов.

Россия депортировала уроженца Таджикистана Бахтиера Усмонова, несмотря на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего восстановить ему российское гражданство и выплатить компенсацию в размере 11 тысяч евро.

Два поучительных разговора: с бежавшим в Грузию ростовским журналистом, которого местные власти преследуют уже много лет, и с бежавшим в Армению жителем Грозного, которого чеченские правоохранители пытались использовать в качестве “наживки” для ловли геев.

Вокруг света

По данным правозащитников, в Гомеле за подписку на телеграм-каналы, объявленные в Беларуси “экстремистскими”, задержаны около 30 человек.

В Париже за оправдание терроризма и угрозы директору частного лицея арестован этнический чеченец, ранее исключенный из этого лицея. Он написал в фейсбуке, что хочет "зарезать директора, как зарезали Самюэля Пати".

В Германии опознан предполагаемый убийца гражданина Грузии, этнического чеченца Зелимхана Хангошвили. Опознание произвел украинский родственник жены арестованного – он назвал то же имя, что ранее независимые журналисты-расследователи: это связанный со структурами ФСБ Вадим Красиков. В конце июля тот же свидетель отказался от опознания в суде, опасаясь за собственную безопасность.

Апелляционный суд в Амстердаме постановил вернуть "скифское золото" Украине. Россия намерена обжаловать и этот вердикт, поэтому экспонаты останутся в Нидерландах еще по меньшей мере на три месяца. Экспонаты выставки "Крым: золото и тайны Черного моря" во время аннексии Крыма Россией находились за пределами полуострова и не смогли вернуться в крымские музеи.

Украинская армия впервые применила на Донбассе турецкий беспилотник "Байрактар".

Шесть ссылок

Социальные теории. Отрывок из книги антрополога Хадаса Вайса “Мы никогда не были средним классом. Как социальная мобильность вводит нас в заблуждение” (издательский дом ВШЭ) – о том, почему среднего класса не существует, а само понятие является чисто идеологическим конструктом. Или фрагмент из книги Энди Мерифилда “Магический марксизм. Субверсивная политика и воображение” (изд-во Ad Marginem), в котором он рассказывает о мутациях марксизма в XX веке и проводит различие между марксизмом “реальным” и “выдуманным”.

Отрывок из книги антрополога Хадаса Вайса “Мы никогда не были средним классом. Как социальная мобильность вводит нас в заблуждение” (издательский дом ВШЭ) – о том, почему среднего класса не существует, а само понятие является чисто идеологическим конструктом. Или фрагмент из книги Энди Мерифилда “Магический марксизм. Субверсивная политика и воображение” (изд-во Ad Marginem), в котором он рассказывает о мутациях марксизма в XX веке и проводит различие между марксизмом “реальным” и “выдуманным”. Расстрелы и погромы. Беседа с румынским документалистом Флорином Иепаном о его кинопублицистическом проекте “Одесса”, посвященном расстрелу 22 тысяч одесских евреев румынскими оккупационными войсками 22–24 октября 1941 года. Или отрывок из воспоминаний журналистики и переводчицы Людмилы Черной (р. 1917) “Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего” (изд-во “НЛО”) – об антисемитских кампаниях периода позднего сталинизма.

Беседа с румынским документалистом Флорином Иепаном о его кинопублицистическом проекте “Одесса”, посвященном расстрелу 22 тысяч одесских евреев румынскими оккупационными войсками 22–24 октября 1941 года. Или отрывок из воспоминаний журналистики и переводчицы Людмилы Черной (р. 1917) “Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего” (изд-во “НЛО”) – об антисемитских кампаниях периода позднего сталинизма. Моряки. История радиста рыболовецкого траулера "Советская Литва" Симаса Кудирки, который в 1970 году перепрыгнул на борт американского корабля – но не совсем удачно. Или рассказ о жизни Анны Щетининой (1908–1999), первой в мире женщине – капитане дальнего плавания.

Искренне Ваши,

Семь Сорок