Привычны руки к топорам

Доброе утро!
Суд в Саратовской области постановил заблокировать пять ссылок на инструкции по изготовлению топоров, чтобы граждане самодельно не вооружались. На очереди – вилы. А новости такие:
- В России зафиксирован новый максимум суточной смертности от COVID-19 с начала пандемии – 1106 человек.
- Роскомнадзор внес Telegram и LiveJournal в реестр соцсетей – теперь они должны будут сами блокировать запрещенный контент.
- В Гомеле около 30 человек задержаны за подписку на телеграм-каналы, признанные в Беларуси “экстремистскими”.
- Апелляционный суд в Амстердаме постановил вернуть скифское золото Украине.
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 36 446. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 8 миллионов 316 тысяч; официальное число жертв достигло к утру понедельника 232 775 человек (+1106 за сутки). Это очередной максимум с начала пандемии. По словам врача-иммунолога Николая Крючкова, реальное число жертв следует оценивать в три тысячи в сутки, а основной проблемой лечения COVID-19 в России он называет плохую координацию между амбулаторным и стационарным этапом.
Хакасия стала первым российским регионом, где введен комендантский час и ограничена работа транспорта. В Приморье за подделку прививочных сертификатов уволен главврач одной из больниц, возбуждено уголовное дело.
В Севастополе закончились места в ковидных больницах, губернатор ограничил въезд и выезд из города на период “нерабочих дней”: через блокпосты будут пропускать только по сертификату о вакцинации, отрицательному тесту или справке о перенесенной болезни.
Запрещенный контент
- Роскомнадзор внес в реестр соцсетей мессенджер Telegram и платформу LiveJournal, теперь они обязаны самостоятельно блокировать запрещенную в России информацию.
- Роскомнадзор выступил с предложением запретить мат на кабельных каналах и в онлайн-кинотеатрах.
- Представители Google провели (в формате телемоста) переговоры с комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Глава комитета Василий Пискарев сказал, что российская сторона потребовала от Google провести "работу над ошибками": восстановить аккаунты двух немецких YouTube-каналов RT и включить Россию в перечень стран, в которых нельзя ставить под сомнение итоги выборов в видео на YouTube. Эксперты говорят, что Google, скорее всего, пойдет на уступки.
- Пресс-секретарь Путина Песков раскритиковал рэпера Моргенштерна за сомнения в целесообразности ежегодных пышных празднований Дня Победы, Моргенштерн публично извинился, как будто он в Чечне, но Следственный комитет все равно начал проверку его заявлений на предмет содержащихся в них “нарушений действующего законодательства”.
Пытки
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова похвалила за смелость Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видеозаписи пыток в российской тюремной системе – и тут же добавила, что Савельев нужен для расследования как главный свидетель (отсюда, видимо, и розыск). Меж тем о применении к ним насилия в ИК-13 в Саратовской области заявили еще 185 заключенных: их избили уже после визита правозащитников в учреждение. Чтобы убедиться, что Саратовская область – не уникальный для России “пыточный регион”, достаточно изучить спецпроект “Тайги” о насилии в иркутских колониях и СИЗО.
Здесь адвокат и правозащитник Алексей Федяров рассказывает, почему внимание общества привлекают именно видеозаписи истязаний, и напоминает, что величайшее истязание для заключенного – сам внутренний распорядок колонии, выполнять который просто невозможно.
Польша отказала России в экстрадиции правозащитника Евгения Хасоева – руководителя бурятского отделения правозащитной организации "Сибирь без пыток". В России в отношении Хасоева возбуждено уголовное дело, которое суд в Польше счел сфабрикованным.
Прочее российское
- В Москве убиты бывший топ-менеджер "Смоленского банка" и члены его семьи, а также отставной полковник МВД, расследовавший громкие дела в 1990-х и начале 2000-х годов.
- Россия депортировала уроженца Таджикистана Бахтиера Усмонова, несмотря на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего восстановить ему российское гражданство и выплатить компенсацию в размере 11 тысяч евро.
- Два поучительных разговора: с бежавшим в Грузию ростовским журналистом, которого местные власти преследуют уже много лет, и с бежавшим в Армению жителем Грозного, которого чеченские правоохранители пытались использовать в качестве “наживки” для ловли геев.
Вокруг света
- По данным правозащитников, в Гомеле за подписку на телеграм-каналы, объявленные в Беларуси “экстремистскими”, задержаны около 30 человек.
- В Париже за оправдание терроризма и угрозы директору частного лицея арестован этнический чеченец, ранее исключенный из этого лицея. Он написал в фейсбуке, что хочет "зарезать директора, как зарезали Самюэля Пати".
- В Германии опознан предполагаемый убийца гражданина Грузии, этнического чеченца Зелимхана Хангошвили. Опознание произвел украинский родственник жены арестованного – он назвал то же имя, что ранее независимые журналисты-расследователи: это связанный со структурами ФСБ Вадим Красиков. В конце июля тот же свидетель отказался от опознания в суде, опасаясь за собственную безопасность.
- Апелляционный суд в Амстердаме постановил вернуть "скифское золото" Украине. Россия намерена обжаловать и этот вердикт, поэтому экспонаты останутся в Нидерландах еще по меньшей мере на три месяца. Экспонаты выставки "Крым: золото и тайны Черного моря" во время аннексии Крыма Россией находились за пределами полуострова и не смогли вернуться в крымские музеи.
- Украинская армия впервые применила на Донбассе турецкий беспилотник "Байрактар".
Шесть ссылок
- Социальные теории. Отрывок из книги антрополога Хадаса Вайса “Мы никогда не были средним классом. Как социальная мобильность вводит нас в заблуждение” (издательский дом ВШЭ) – о том, почему среднего класса не существует, а само понятие является чисто идеологическим конструктом. Или фрагмент из книги Энди Мерифилда “Магический марксизм. Субверсивная политика и воображение” (изд-во Ad Marginem), в котором он рассказывает о мутациях марксизма в XX веке и проводит различие между марксизмом “реальным” и “выдуманным”.
- Расстрелы и погромы. Беседа с румынским документалистом Флорином Иепаном о его кинопублицистическом проекте “Одесса”, посвященном расстрелу 22 тысяч одесских евреев румынскими оккупационными войсками 22–24 октября 1941 года. Или отрывок из воспоминаний журналистики и переводчицы Людмилы Черной (р. 1917) “Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего” (изд-во “НЛО”) – об антисемитских кампаниях периода позднего сталинизма.
- Моряки. История радиста рыболовецкого траулера "Советская Литва" Симаса Кудирки, который в 1970 году перепрыгнул на борт американского корабля – но не совсем удачно. Или рассказ о жизни Анны Щетининой (1908–1999), первой в мире женщине – капитане дальнего плавания.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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