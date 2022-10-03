Назад, на более выгодные рубежи

Доброе утро!

В Петербурге под домашним арестом умер 81-летний ученый-гидрофизик Валерий Митько, обвиненный в госизмене весной 2021 года. Адвокаты из “Первого отдела”, защищавшие Митько, назвали его "очередным ученым, замученным российской репрессивной системой". У живых так:

Украинская армия взяла под свой контроль Лиман Донецкой области. Российские “патриоты” винят в сдаче города генералов, главу генштаба и даже Шойгу.

Российские военные похитили гендиректора Запорожской АЭС.

Главы семи государств поддержали членство Украины в НАТО. Для США заявка Киева стала неожиданностью.

Конституционный суд России признал законной аннексию четырех украинских областей. Сегодня ее одобрит Госдума, а завтра – Совет Федерации.

Монголия подтвердила готовность принимать россиян, бегущих от мобилизации.

Военные сводки

В субботу украинская армия вошла в Лиман Донецкой области. Российское Минобороны объявило об отводе своих войск “на более выгодные рубежи”. В воскресенье днем президент Украины рассказал об установлении полного контроля над Лиманом – по его словам, от российского псевдореферендума там не осталось и следа, зато украинские военные обнаружили там обломки российского Су-34. По мнению аналитиков американского Института изучения войны, поражение под Лиманом указывает на то, что Путин исключает из числа приоритетов оборону Луганской области в пользу удержания оккупированных территорий на юге Украины. После объявления об отводе российских войск из Лимана глава Чечни Рамзан Кадыров обрушился с критикой на командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина, руководившего обороной на лиманском направлении. Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин поддержал Кадырова словами “Рамзан, красавчик, жги”, после чего “патриоты” принялись критиковать главу генштаба Герасимова и министра обороны Шойгу. Но дальше почему-то не пошли.

В субботу вечером на военном аэродроме Бельбек в Севастополе произошел крупный пожар, слышались взрывы. По версии российского главы города Михаила Развожаева, самолет при посадке вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, произошел частичный подрыв боекомплекта, пилот якобы не пострадал, аэродром – тоже.

В субботу глава Харьковской обладминистрации сообщил, что под Купянском обнаружена расстрелянная автоколонна гражданских автомобилей. По последним данным, колонна мирных жителей, пытавшихся выехать из оккупированного Сватово на подконтрольные Украине территории на старых “Ладах”, была расстреляна утром 25 сентября: убиты 24 человека, в том числе беременная женщина и 13 детей. Число жертв ракетных ударов по гуманитарной колонне в Запорожье выросло до 31.

Глава “Энергоатома” Украины Петр Котин сообщил, что российские военные похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова: российский патруль остановил его машину, когда он ехал в Энергодар со станции. С тех пор известий о Мурашове нет.

В ночь на воскресенье российским обстрелам подверглись Харьковская, Луганская и Донецкая области вдоль линии фронта, Николаев обстреляли из С–300 (семь человек ранены), а Николаевскую область атаковали семью иранскими дронами-камикадзе, из которых пять были сбиты украинскими силами ПВО. Кроме того, обстрелы были в Херсонской, Запорожской, Сумской и Днепропетровской областях.

Президент Украины отложил демобилизацию срочников и отменил осенний призыв. В России из-за текущей мобилизации осенний призыв начнется на месяц позже.

По данным издания Politico, заявление Зеленского о том, что после псевдореферендумов на оккупированных территориях Киев будет добиваться вступления в НАТО по ускоренной процедуре, стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена. Вступление Украины в НАТО поддержали президенты девяти европейских стран. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью телеканалу NBC, что Украина способна отвоевать захваченные Россией территории, но для этого ей надо помогать. Франция поставит Украине еще 12 гаубиц Caesar, изначально заказанных Данией; Дания, Норвегия и Германия профинансируют изготовление в Словакии 16 самоходных гаубиц Zuzana-2 для Украины. В Одессу приезжала с визитом министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. В Стамбуле в воскресенье торжественно спустили на воду первый из заказанных Украиной корветов – "Гетман Иван Мазепа".

О былом. По данным The Washington Post, российская ФСБ была против обмена "азовцев" на “кума Путина” Медведчука, но Путин по каким-то причинам настоял. Воспоминания о жизни в оккупированной деревне под Черниговом читайте тут: разворованные магазины, стрельба из автоматов над головой ради развлечения и слухи об исчезающих женщинах.

Тем временем в России

Конституционный суд признал законными договоры об аннексии четырех украинских областей. Вот “обоснование”, которое он выдвинул, а вот объяснение прочих деталей, связанных с этой аннексией (как они видятся из России). Путин внес в Госдуму законопроект об аннексии, сегодня депутаты его одобрят, а завтра одобрят сенаторы.

На фоне хаотической мобилизации бывший заместитель командующего войсками Южного военного округа, а ныне депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулёв заявил об исчезновении со складов полутора миллионов комплектов военной формы. Он сказал, что ему "до сих пор непонятно, куда они делись". Вот рассказ о ходе мобилизации в Ростовской области: обмундирование родственники мобилизованных покупают сами, а в военкоматы гребут всех – вплоть до не видящего на один глаз человека, которому сразу же после призыва присвоили позывной “Пенсия”.

Продолжается исход не желающих служить россиян за границу – вот монолог бывшего военного, бежавшего в Бишкек. Власти Монголии подтвердили, что не закроют границу и будут выдавать виды на жительство гражданам России, скрывающимся от войны. Границы со странами ЕС на северо-западе России для россиян с туристическими шенгенскими визами уже закрыты, но там образовались многодневные очереди из украинских беженцев, желающих уехать в Европу. Волонтеры бьют тревогу и собирают помощь.

Протесты против мобилизации теперь подавляются превентивно: в Якутске площадь, где планировалась акция, заранее перекрыли, а в ее окрестностях задержали больше 20 человек; в Махачкале студентам-медикам жестко, но очень доходчиво запретили идти на митинг против мобилизации. В Петербурге полиция пыталась вручить повестку депутату муниципального образования “Смольнинское” (он подписал обращение к Госдуме с требованием обвинить Путина в госизмене), в Москве на выходе из спецприемника повестку вручили поэту Борису Булгакову, принимавшему участие в “Маяковских чтениях”. В аннексированном Крыму полиция проводит проверку в связи с появившимся в сети видео, на котором "Миссис Крым – 2022" Ольга Валеева поет украинскую песню "Червона калина".

Роскомнадзор по требованию прокуратуры заблокировал сервис SoundCloud, потому что там размещает свои подкасты и передачи русская служба Радио Свобода. ФСБ отчиталась об убийстве двух человек, якобы пытавшихся установить взрывчатку на железнодорожных путях в Кабардино‑Балкарии. Бывший муж бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой заявил, что она сбежала из-под домашнего ареста, под который ее заключили в рамках уголовного дела о “фейках” про российскую армию (как дела обстоят на самом деле, пока не понятно). Зато теперь понятно, как из шестерых антифашистов, задержанных в Тюмени, Екатеринбурге и Сургуте, под током выбивали показания в подготовке к “свержению власти” – вот рассказы родственников и адвокатов.

Исполнилось два года со дня самосожжения нижегородской журналистки Ирины Славиной. В России об этом, кажется, совсем забыли – вот интервью с дочерью погибшей журналистки Маргаритой Мурахтаевой.

Вокруг света

Российское правительство ограничило грузовые автоперевозки по своей территории для компаний из стран ЕС, Украины, Норвегии и Великобритании. Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью.

Армения обвинила Азербайджан в казнях и пытках военнопленных и анонсировала обращение в Европейский суд и Международный суд ООН.

В “Северных потоках”, подорванных в результате загадочной диверсии в ночь на 26 сентября, газа больше не осталось. В окружающую среду ушло 800 млн кубометров газа, что равноценно потреблению Дании за три месяца. В субботу был официально запущен в эксплуатацию газопровод из Греции в Болгарию: по нему в Болгарию будет поступать газ из Азербайджана и сжиженный газ из Греции. Глава Еврокомиссии назвала это событие “освобождением от российской зависимости”.

По итогам досрочных парламентских выборов в Болгарии к власти вернется партия "Гражданское движение за развитие Болгарии" Бойко Борисова. Проевропейская партия "Продолжаем изменения" Кирилла Петкова, возглавлявшего предыдущее правительство, оказалась на втором месте. На выборах в сейм Латвии победила партия действующего премьера Кришьяниса Кариньша “Новое единство”. Кто победит на президентских выборах в Бразилии, пока не ясно, но предвыборная борьба была жесткой и еще не факт, что Болсонару в случае проигрыша легко с ним согласится.

В Буркина-Фасо произошел второй за год военный переворот, а в Индонезии – одна из крупнейших трагедий в истории мирового футбола: в давке на стадионе после матча погибли по меньшей мере 125 человек.

Шесть ссылок

Хорошее русское. История русского пацифизма от Толстого до Галанскова. Или беседа с Александром Подрабинеком о том, как опыт диссидентского движения может пригодиться сегодня.

История русского пацифизма от Толстого до Галанскова. Или беседа с Александром Подрабинеком о том, как опыт диссидентского движения может пригодиться сегодня. Советское. Рассказ о том, как в СССР возник кризис маскулинности. Или интервью с архитекторами, реставрирующими советские дома культуры.

Рассказ о том, как в СССР возник кризис маскулинности. Или интервью с архитекторами, реставрирующими советские дома культуры. Нижегородское. Культурно-исторический гид по Нижнему Новгороду. Или истории традиционных нижегородских промыслов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок