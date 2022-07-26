Бастрыкин грезит о трибунале

Доброе утро!
Военные власти Мьянмы привели в исполнение смертный приговор четырем оппозиционным активистам. Эта смертная казнь стала первой в стране с конца 1980-х годов. Прошлое стремительно возвращается и в других частях света:
- Утром в понедельник обстрелам подвергся Чугуев близ Харькова и города Днепропетровской области; утром во вторник – Николаев и снова Харьков.
- В ночь на вторник донецкие телеграм-каналы публиковали видео большого пожара – предположительно на нефтебазе.
- Преподавателя из Барнаула оштрафовали на 30 тысяч рублей за сочувственные эмодзи под чужими антивоенными постами.
- Российский Минюст предупредил несколько еврейских организаций, что их могут объявить “иностранными агентами”.
- “Газпром” снова сократил поставки газа в Европу, ссылаясь на технические сложности.
- Финансист Ян Марсалек, которого в Европе подозревают в афере на два миллиарда евро, получил российский паспорт и живет в Москве под охраной ФСБ.
Военные сводки
Сообщения генштаба Вооруженных сил Украины становятся все короче (“велись обстрелы”, “атаки отбиты”). В так называемой “ДНР” объявили о “зачистке” Углегорской ТЭС, Украина это не подтверждает, но американский институт изучения войны считает, что взятие ТЭС не облегчит россиянам наступление на Бахмут, и вообще предсказывает, что в дальнейшем эффективность действий российской армии будет падать.
В ночь на понедельник обстрелу из систем С-300 подвергся Чугуев Харьковской области: разрушены дом культуры, в котором укрывались люди, дом офицеров и лицей (российское Минобороны утверждает, что уничтожены базы украинской теробороны). Под обстрелы попали также несколько районов Днепропетровской области. Вечером в понедельник воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. В ночь на вторник сильные взрывы, после которых начались пожары, прозвучали в Николаеве и под обстрел снова попал Харьков.
Ночью же донецкие телеграм-каналы публиковали видео большого пожара – возможно, топливной базы, загоревшейся после очередного удара украинской армии; позже российское агентство ТАСС подтвердило, что это нефтебаза.
По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, с помощью американских систем залпового огня HIMARS украинская армия уничтожила уже в общей сложности 50 российских складов боеприпасов. Успешное применение западного тяжелого вооружения, похоже, воодушевляет и западных партнеров Украины: из Польши приехали танки PT-91 Twardy, из Германии – первые три из 15 обещанных установок Gepard, Словакия обещает 11 МиГов до конца августа.
Британская разведка пишет о “безрезультатных боях” на Донбассе и Херсонской области, имея в виду, что Россия больше не может вести эффективные действия сразу на двух направлениях. Украинский военный эксперт Михаил Самусь связывает это с медлительностью российского командования, которое все никак не решится отвести войска хотя бы с правобережной части Херсонской области, где их медленно зажимает в круг украинская армия.
В отсутствие больших новостей журналисты снимают военную повседневность:
- Жительница Харькова кормит кошек, которых побросали жители полуразрушенного района Салтовка;
- Оставшиеся без крыши над головой жители Ирпеня расселились в поездах;
- Полицейский Рустам убеждает жителей прифронтовой Марьинки эвакуироваться.
И публикуют рассказы о былом:
- Как работал “воздушный коридор” на завод “Азовсталь” в Мариуполе;
- Как удалось выбраться с оккупированных территорий женам бойцов “Азова”;
- Как воспринималось вторжение в Черниговскую область российскими военными, которые так до конца и не верили, что война возможна – вот рассказ одного из них.
Тем временем Россия
Продолжает готовить “референдумы” о присоединении оккупированных областей: оккупационные власти Херсонской и Запорожской областей сообщили, что они пройдут в один день, но в какой – не сказали, потому что это секрет. Секретными остаются и планы петербургских властей по восстановлению Мариуполя: что будет восстанавливаться, не сообщается “по соображениям безопасности”, а на какие деньги – потому что финансирование ведется через непонятный фонд, который можно пополнять и опорожнять беззаконно и безотчетно. Источники финансирования и руководители главного пропагандистского медиа “Русская весна”, с 2014 года освещающего войну в Украине, тоже неизвестны – но кое-что журналистам все же удалось выяснить (спойлер: это люди из “правого православного крыла” “Единой России”).
ФСБ России заявила, что ей удалось сорвать операцию украинской разведки по угону по меньшей мере трех российских военных самолетов и обвинила журналиста Христо Грозева в том, что он участвовал в этой операции (потому что на самом деле он агент MI6). Грозев, со своей стороны, объяснил, что он снимал фильм о том, как украинские добровольцы (бывшие сотрудники спецслужб) пытались воспользоваться украинским законом о вознаграждении за переданную Киеву военную технику и пригласили российских пилотов угнать самолеты. В дело довольно быстро вмешалась ФСБ, дав возможность узнать о себе много нового – и это новое публика скоро узнает из фильма Грозева и его команды.
Изданию “Важные истории” удалось выяснить, что по меньшей мере трое осужденных из петербургской колонии “Яблоневка” погибли в Украине. Еще трое ранены – они лежат в больнице в Луганской области не под своими именами, а под некими условными обозначениями, что, вероятно, освободит ЧВК Вагнера, которая их завербовала, от всякой дальнейшей ответственности.
В российских колониях продолжается активная вербовка заключенных (в одной из зон под Рязанью из 1300 заключенных 300 отправились воевать), вербовщики ЧВК работают и в странах Центральной Азии – в частности, в Кыргызстане и Узбекистане: в объявлениях зовут охранять “промышленные объекты”, а в личном разговоре уже объясняют про войну.
Непосредственным образом война коснулась лишь пограничных с Украиной территорий России – вот репортаж из Брянской области, где люди “живут в тревоге и страхе”, но публично все равно поддерживают “спецоперацию”.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал интервью “Российской газете”, в котором рассказал, что его ведомство возбудило более 1300 уголовных дел в отношении украинских военных, политиков, тех, кого он называет радикальными националистами, сотрудников Минздрава (их обвиняют в создании "оружия массового поражения"), а также граждан других государств, в том числе США. Ему хотелось бы провести над ними всеми международный трибунал, но собрать его под эгидой ООН Бастрыкин не надеется, поэтому собирается привлечь к его организации Сирию, Иран и Боливию, а также СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС.
Как долго еще подобные заявления будут спокойно воспринимать в России, сказать трудно, но рестораторы сообщают, что запас импортного крепкого алкоголя подойдет к концу в течение полутора месяцев.
Зерно и газ
Несмотря на субботний обстрел одесского порта, все участники соглашений о разблокировке экспорта украинского зерна сохраняют оптимизм: президент Украины заявил, что отгрузка зерна начнется в ближайшие дни, с тем же заявлением выступил представитель ООН Фархан Хак, Госдепартамент США тоже ожидает, что Россия будет выполнять соглашения, достигнутые в Стамбуле. На чем основывается этот оптимизм, не очень понятно – здесь журналист Осман Пашаев перечисляет все неясности, связанные со стамбульскими соглашениями. Все без исключения ясно только главе российского МИДа Лаврову: он объяснил, что соглашения по экспорту украинского зерна не запрещают России проводить “спецоперацию” в одесском порту.
Стоило только Клаусу Мюллеру, главе Федерального сетевого агентства Германии, регулирующего рынок газа, написать в твиттере, что немецкие газохранилища наконец-то начали пополняться в нормальном темпе, как “Газпром” объявил об отключении еще одной турбины “Северного потока”, что снизит объем прокачки газа до 20% от плановой мощности. В правительстве Германии никаких технических причин для снижения не видят, в ЕС планируют покончить с зависимостью от российского газа до 2027 года, президент Украины призывает Европу немедленно прекратить все торговые отношения с Россией, потому что это не торговля, а шантаж, а Франция уже действует: запрещает световую рекламу по ночам и вводит штрафы для магазинов, которые держат двери открытыми, когда внутри работает кондиционер или отопление. Американские экономисты, на которых сокращение поставок газа в Европу никак не скажется, утверждают, что в этой газовой войне Путин теряет гораздо больше, чем Европа.
Война с антивоенщиной
Краткий обзор наказаний за антивоенную позицию с комментариями юристов читайте здесь, а вот новые случаи:
- Суд приговорил москвича к 1,5 годам колонии по статье о применении насилия к силовику: в марте он прикрепил к машине бело-сине-белый антивоенный флаг, машину остановили – и вот тогда он якобы применил насилие. Вину он не признал.
- Жителя Гомеля приговорили к двум годам колонии за видео с российской военной техникой, которое он отправил телеграм-каналу "Беларускі Гаюн".
- Барнаульского преподавателя истории и философии оштрафовали на 30 тысяч рублей по делу о “дискредитации” армии за лайк под чужим постом о штрафе по делу о “дискредитации” армии. В интервью он говорит, что полицейским самим было неловко, но дело спустили из ФСБ.
- Учителя истории из Ростова‑на‑Дону оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации” за комментарий о войсках Британской империи под постом о погибших в Украине кадыровцах.
- Независимый депутат новосибирского горсовета Хельга Пирогова уехала в Грузию после того, как на нее завели уголовное дело о "фейках" о российской армии. В интервью она рассказывает, что морально готова сесть, но есть одно “но”: она ждет ребенка.
- Илья Яшин, арестованный по делу о “фейках”, дал первое интервью из-за решетки, в котором объясняет, почему сесть для него было рациональнее, чем уехать: “Убежден, что мои аргументы теперь звучат убедительнее, а слова весомее. Потому что я доказал, что готов за эти слова отвечать”.
- На журналиста Илью Азара, уехавшего из России, составили второй протокол о “дискредитации”, за что конкретно – не известно.
Политика Леонида Гозмана, в отношении которого возбуждено уголовное дело о несообщении о втором гражданстве, задержали в метро, некоторое время помурыжили и отпустили. Сам он расценивает это как намек валить поскорее в Израиль. Похоже, чем скорее, тем лучше: обратившись в суд с требованием ликвидировать агентство “Сохнут”, российский Минюст еще и разослал нескольким еврейским организациям, работающим в России, предупреждение о том, что их объявят “иностранными агентами”. Здесь наметившийся антиеврейский уклон российских властей комментирует бывший посол Израиля в Москве Аркадий Мил-Ман.
Все остальное
- Суд приговорил к 13 годам колонии выпускника православной гимназии при монастыре в Серпухове, устроившего взрыв у своего учебного заведения.
- Суд в Архангельске прекратил уголовное дело против оппозиционера Сергея Мохнаткина через два года после его смерти, отказав семье в реабилитации. По этому делу Мохнаткина обвиняли в неуважении к суду и применении насилия к сотруднику ФСИН. Сергея Мохнатника дважды сажали за участие в “Стратегии – 31”, а во время второй отсидки возбудили против него несколько уголовных дел уже в колонии. Он умер через два года после освобождения от последствий травм, полученных при избиениях в местах заключения.
- В возрасте 29 лет от пневмонии умер бывший заключенный "пыточной" ярославской колонии Евгений Макаров. После публикации в 2018 году видео, на котором его пытают, 12 сотрудников колонии были приговорены к разным срокам.
- Отец осужденной в Беларуси россиянки Софьи Сапеги выплатил за нее штраф (около 4 млн российских рублей) – теперь формально ничто не препятствует ее помилованию или выдаче в Россию.
- Суд в Киеве приговорил к 15 годам лишения свободы и пожизненному заключению двух обвиняемых в убийстве адвоката Юрия Грабовского. Грабовский представлял в суде воевавших в “ЛНР” российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева и был убит весной 2016 года. Александрова и Ерофеева позже обменяли на Надежду Савченко.
- Генпрокуратура России вняла просьбам таджикского президента и обратилась в суд с требованием признать “террористической организацией” Партию исламского возрождения Таджикистана.
- Расследования: “Верстка” обнаружила у главы Роскомнадзора и его семьи имущество стоимостью не менее 600 млн рублей, которых, если верить декларациям, они не заработали; центр “Досье” выяснил, что топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек, разыскиваемый властями Австрии и Германии, получил российский паспорт и живет в Москве под охраной ФСБ. Компания Wirecard, среди прочего, могла заниматься денежными переводами для российских ЧВК в Африке.
- Окончательно решено, что “Евровидение” в 2023 году пройдет в Великобритании, но “в поддержку Украины”. Город для проведения конкурса пока не выбрали.
Шесть ссылок
- Неизбывность войны. Отрывок из книги историка Адрианны Майор “Греческий огонь, отравленные стрелы и скорпионовые бомбы” – о практике применения биологического и химического оружия в классической древности. Или беседа с украинским философом и публичным интеллектуалом Андреем Баумейстером – об онтологической бездне, перед которой стоит сейчас Россия.
- Разговоры с учеными. Интервью с классическим филологом Алексеем Белоусовым – о кризисе филологии, лучшем способе изучения латыни и древнегреческого и удовольствии от текста. Или беседа с физическим антропологом и популяризатором науки Еленой Судариковой, специализирующейся на краниологической диагностике черепов зеленых мартышек.
- Душевные болезни. Рассказ о том, почему психиатрическая генетика оказалась дорогостоящим, но совершенно провальным проектом. Или подробный рассказ американского профессора о психопатии, которой страдает Путин.
Искренне Ваши,
Семь Сорок