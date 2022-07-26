Бастрыкин грезит о трибунале

Доброе утро!

Военные власти Мьянмы привели в исполнение смертный приговор четырем оппозиционным активистам. Эта смертная казнь стала первой в стране с конца 1980-х годов. Прошлое стремительно возвращается и в других частях света:

Утром в понедельник обстрелам подвергся Чугуев близ Харькова и города Днепропетровской области; утром во вторник – Николаев и снова Харьков.

В ночь на вторник донецкие телеграм-каналы публиковали видео большого пожара – предположительно на нефтебазе.

Преподавателя из Барнаула оштрафовали на 30 тысяч рублей за сочувственные эмодзи под чужими антивоенными постами.

Российский Минюст предупредил несколько еврейских организаций, что их могут объявить “иностранными агентами”.

“Газпром” снова сократил поставки газа в Европу, ссылаясь на технические сложности.

Финансист Ян Марсалек, которого в Европе подозревают в афере на два миллиарда евро, получил российский паспорт и живет в Москве под охраной ФСБ.

Военные сводки

Сообщения генштаба Вооруженных сил Украины становятся все короче (“велись обстрелы”, “атаки отбиты”). В так называемой “ДНР” объявили о “зачистке” Углегорской ТЭС, Украина это не подтверждает, но американский институт изучения войны считает, что взятие ТЭС не облегчит россиянам наступление на Бахмут, и вообще предсказывает, что в дальнейшем эффективность действий российской армии будет падать.

В ночь на понедельник обстрелу из систем С-300 подвергся Чугуев Харьковской области: разрушены дом культуры, в котором укрывались люди, дом офицеров и лицей (российское Минобороны утверждает, что уничтожены базы украинской теробороны). Под обстрелы попали также несколько районов Днепропетровской области. Вечером в понедельник воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. В ночь на вторник сильные взрывы, после которых начались пожары, прозвучали в Николаеве и под обстрел снова попал Харьков.

Ночью же донецкие телеграм-каналы публиковали видео большого пожара – возможно, топливной базы, загоревшейся после очередного удара украинской армии; позже российское агентство ТАСС подтвердило, что это нефтебаза.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, с помощью американских систем залпового огня HIMARS украинская армия уничтожила уже в общей сложности 50 российских складов боеприпасов. Успешное применение западного тяжелого вооружения, похоже, воодушевляет и западных партнеров Украины: из Польши приехали танки PT-91 Twardy, из Германии – первые три из 15 обещанных установок Gepard, Словакия обещает 11 МиГов до конца августа.

Британская разведка пишет о “безрезультатных боях” на Донбассе и Херсонской области, имея в виду, что Россия больше не может вести эффективные действия сразу на двух направлениях. Украинский военный эксперт Михаил Самусь связывает это с медлительностью российского командования, которое все никак не решится отвести войска хотя бы с правобережной части Херсонской области, где их медленно зажимает в круг украинская армия.

В отсутствие больших новостей журналисты снимают военную повседневность:

Жительница Харькова кормит кошек, которых побросали жители полуразрушенного района Салтовка;

Оставшиеся без крыши над головой жители Ирпеня расселились в поездах;

Полицейский Рустам убеждает жителей прифронтовой Марьинки эвакуироваться.

И публикуют рассказы о былом:

Как работал “воздушный коридор” на завод “Азовсталь” в Мариуполе;

Как удалось выбраться с оккупированных территорий женам бойцов “Азова”;

Как воспринималось вторжение в Черниговскую область российскими военными, которые так до конца и не верили, что война возможна – вот рассказ одного из них.

Тем временем Россия

Продолжает готовить “референдумы” о присоединении оккупированных областей: оккупационные власти Херсонской и Запорожской областей сообщили, что они пройдут в один день, но в какой – не сказали, потому что это секрет. Секретными остаются и планы петербургских властей по восстановлению Мариуполя: что будет восстанавливаться, не сообщается “по соображениям безопасности”, а на какие деньги – потому что финансирование ведется через непонятный фонд, который можно пополнять и опорожнять беззаконно и безотчетно. Источники финансирования и руководители главного пропагандистского медиа “Русская весна”, с 2014 года освещающего войну в Украине, тоже неизвестны – но кое-что журналистам все же удалось выяснить (спойлер: это люди из “правого православного крыла” “Единой России”).

ФСБ России заявила, что ей удалось сорвать операцию украинской разведки по угону по меньшей мере трех российских военных самолетов и обвинила журналиста Христо Грозева в том, что он участвовал в этой операции (потому что на самом деле он агент MI6). Грозев, со своей стороны, объяснил, что он снимал фильм о том, как украинские добровольцы (бывшие сотрудники спецслужб) пытались воспользоваться украинским законом о вознаграждении за переданную Киеву военную технику и пригласили российских пилотов угнать самолеты. В дело довольно быстро вмешалась ФСБ, дав возможность узнать о себе много нового – и это новое публика скоро узнает из фильма Грозева и его команды.

Изданию “Важные истории” удалось выяснить, что по меньшей мере трое осужденных из петербургской колонии “Яблоневка” погибли в Украине. Еще трое ранены – они лежат в больнице в Луганской области не под своими именами, а под некими условными обозначениями, что, вероятно, освободит ЧВК Вагнера, которая их завербовала, от всякой дальнейшей ответственности.

В российских колониях продолжается активная вербовка заключенных (в одной из зон под Рязанью из 1300 заключенных 300 отправились воевать), вербовщики ЧВК работают и в странах Центральной Азии – в частности, в Кыргызстане и Узбекистане: в объявлениях зовут охранять “промышленные объекты”, а в личном разговоре уже объясняют про войну.

Непосредственным образом война коснулась лишь пограничных с Украиной территорий России – вот репортаж из Брянской области, где люди “живут в тревоге и страхе”, но публично все равно поддерживают “спецоперацию”.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал интервью “Российской газете”, в котором рассказал, что его ведомство возбудило более 1300 уголовных дел в отношении украинских военных, политиков, тех, кого он называет радикальными националистами, сотрудников Минздрава (их обвиняют в создании "оружия массового поражения"), а также граждан других государств, в том числе США. Ему хотелось бы провести над ними всеми международный трибунал, но собрать его под эгидой ООН Бастрыкин не надеется, поэтому собирается привлечь к его организации Сирию, Иран и Боливию, а также СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС.

Как долго еще подобные заявления будут спокойно воспринимать в России, сказать трудно, но рестораторы сообщают, что запас импортного крепкого алкоголя подойдет к концу в течение полутора месяцев.

Зерно и газ

Несмотря на субботний обстрел одесского порта, все участники соглашений о разблокировке экспорта украинского зерна сохраняют оптимизм: президент Украины заявил, что отгрузка зерна начнется в ближайшие дни, с тем же заявлением выступил представитель ООН Фархан Хак, Госдепартамент США тоже ожидает, что Россия будет выполнять соглашения, достигнутые в Стамбуле. На чем основывается этот оптимизм, не очень понятно – здесь журналист Осман Пашаев перечисляет все неясности, связанные со стамбульскими соглашениями. Все без исключения ясно только главе российского МИДа Лаврову: он объяснил, что соглашения по экспорту украинского зерна не запрещают России проводить “спецоперацию” в одесском порту.

Стоило только Клаусу Мюллеру, главе Федерального сетевого агентства Германии, регулирующего рынок газа, написать в твиттере, что немецкие газохранилища наконец-то начали пополняться в нормальном темпе, как “Газпром” объявил об отключении еще одной турбины “Северного потока”, что снизит объем прокачки газа до 20% от плановой мощности. В правительстве Германии никаких технических причин для снижения не видят, в ЕС планируют покончить с зависимостью от российского газа до 2027 года, президент Украины призывает Европу немедленно прекратить все торговые отношения с Россией, потому что это не торговля, а шантаж, а Франция уже действует: запрещает световую рекламу по ночам и вводит штрафы для магазинов, которые держат двери открытыми, когда внутри работает кондиционер или отопление. Американские экономисты, на которых сокращение поставок газа в Европу никак не скажется, утверждают, что в этой газовой войне Путин теряет гораздо больше, чем Европа.

Война с антивоенщиной

Краткий обзор наказаний за антивоенную позицию с комментариями юристов читайте здесь, а вот новые случаи:

Суд приговорил москвича к 1,5 годам колонии по статье о применении насилия к силовику: в марте он прикрепил к машине бело-сине-белый антивоенный флаг, машину остановили – и вот тогда он якобы применил насилие. Вину он не признал.

Жителя Гомеля приговорили к двум годам колонии за видео с российской военной техникой, которое он отправил телеграм-каналу "Беларускі Гаюн".

Барнаульского преподавателя истории и философии оштрафовали на 30 тысяч рублей по делу о “дискредитации” армии за лайк под чужим постом о штрафе по делу о “дискредитации” армии. В интервью он говорит, что полицейским самим было неловко, но дело спустили из ФСБ.

Учителя истории из Ростова‑на‑Дону оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации” за комментарий о войсках Британской империи под постом о погибших в Украине кадыровцах.

Независимый депутат новосибирского горсовета Хельга Пирогова уехала в Грузию после того, как на нее завели уголовное дело о "фейках" о российской армии. В интервью она рассказывает, что морально готова сесть, но есть одно “но”: она ждет ребенка.

Илья Яшин, арестованный по делу о “фейках”, дал первое интервью из-за решетки, в котором объясняет, почему сесть для него было рациональнее, чем уехать: “Убежден, что мои аргументы теперь звучат убедительнее, а слова весомее. Потому что я доказал, что готов за эти слова отвечать”.

На журналиста Илью Азара, уехавшего из России, составили второй протокол о “дискредитации”, за что конкретно – не известно.

Политика Леонида Гозмана, в отношении которого возбуждено уголовное дело о несообщении о втором гражданстве, задержали в метро, некоторое время помурыжили и отпустили. Сам он расценивает это как намек валить поскорее в Израиль. Похоже, чем скорее, тем лучше: обратившись в суд с требованием ликвидировать агентство “Сохнут”, российский Минюст еще и разослал нескольким еврейским организациям, работающим в России, предупреждение о том, что их объявят “иностранными агентами”. Здесь наметившийся антиеврейский уклон российских властей комментирует бывший посол Израиля в Москве Аркадий Мил-Ман.

Все остальное

Суд приговорил к 13 годам колонии выпускника православной гимназии при монастыре в Серпухове, устроившего взрыв у своего учебного заведения.

Суд в Архангельске прекратил уголовное дело против оппозиционера Сергея Мохнаткина через два года после его смерти, отказав семье в реабилитации. По этому делу Мохнаткина обвиняли в неуважении к суду и применении насилия к сотруднику ФСИН. Сергея Мохнатника дважды сажали за участие в “Стратегии – 31”, а во время второй отсидки возбудили против него несколько уголовных дел уже в колонии. Он умер через два года после освобождения от последствий травм, полученных при избиениях в местах заключения.

В возрасте 29 лет от пневмонии умер бывший заключенный "пыточной" ярославской колонии Евгений Макаров. После публикации в 2018 году видео, на котором его пытают, 12 сотрудников колонии были приговорены к разным срокам.

Отец осужденной в Беларуси россиянки Софьи Сапеги выплатил за нее штраф (около 4 млн российских рублей) – теперь формально ничто не препятствует ее помилованию или выдаче в Россию.

Суд в Киеве приговорил к 15 годам лишения свободы и пожизненному заключению двух обвиняемых в убийстве адвоката Юрия Грабовского. Грабовский представлял в суде воевавших в “ЛНР” российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева и был убит весной 2016 года. Александрова и Ерофеева позже обменяли на Надежду Савченко.

Генпрокуратура России вняла просьбам таджикского президента и обратилась в суд с требованием признать “террористической организацией” Партию исламского возрождения Таджикистана.

Расследования: “Верстка” обнаружила у главы Роскомнадзора и его семьи имущество стоимостью не менее 600 млн рублей, которых, если верить декларациям, они не заработали; центр “Досье” выяснил, что топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек, разыскиваемый властями Австрии и Германии, получил российский паспорт и живет в Москве под охраной ФСБ. Компания Wirecard, среди прочего, могла заниматься денежными переводами для российских ЧВК в Африке.

Окончательно решено, что “Евровидение” в 2023 году пройдет в Великобритании, но “в поддержку Украины”. Город для проведения конкурса пока не выбрали.

Шесть ссылок

Неизбывность войны. Отрывок из книги историка Адрианны Майор “Греческий огонь, отравленные стрелы и скорпионовые бомбы” – о практике применения биологического и химического оружия в классической древности. Или беседа с украинским философом и публичным интеллектуалом Андреем Баумейстером – об онтологической бездне, перед которой стоит сейчас Россия.

Отрывок из книги историка Адрианны Майор “Греческий огонь, отравленные стрелы и скорпионовые бомбы” – о практике применения биологического и химического оружия в классической древности. Или беседа с украинским философом и публичным интеллектуалом Андреем Баумейстером – об онтологической бездне, перед которой стоит сейчас Россия. Разговоры с учеными. Интервью с классическим филологом Алексеем Белоусовым – о кризисе филологии, лучшем способе изучения латыни и древнегреческого и удовольствии от текста. Или беседа с физическим антропологом и популяризатором науки Еленой Судариковой, специализирующейся на краниологической диагностике черепов зеленых мартышек.

Интервью с классическим филологом Алексеем Белоусовым – о кризисе филологии, лучшем способе изучения латыни и древнегреческого и удовольствии от текста. Или беседа с физическим антропологом и популяризатором науки Еленой Судариковой, специализирующейся на краниологической диагностике черепов зеленых мартышек. Душевные болезни. Рассказ о том, почему психиатрическая генетика оказалась дорогостоящим, но совершенно провальным проектом. Или подробный рассказ американского профессора о психопатии, которой страдает Путин.

Искренне Ваши,

Семь Сорок