Конец прекрасной эпохи

Доброе утро!

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сердечно поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной войны. Он, вероятно, имел в виду, что уже завтра – парад Победы, а там не за горами и окончательная победа над будущим. Но пока война идет:

Обвиняемые по делу “Сети” в Петербурге получили 7 и 5,5 лет колонии.

Прокурор потребовал реальных сроков для четверых обвиняемых по делу “Седьмой студии”: 6 лет Серебренникову, 5 – Малобродскому и по 4 – Итину и Апфельбаум.

Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мат на улице.

В Беларуси назначают штрафы до $570 участникам акций в поддержку независимых претендентов в кандидаты на президентский пост.

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Июньская победа

Как будет проходить парад Победы в день 75-летия первого парада, проведенного на Красной площади в 1945 году по указу Сталина, подробно рассказано тут. Трибуне с высокими иностранными гостями переполненность не грозит: окончательных списков до сих пор нет, ожидавшийся президент Хорватии объявил, что не приедет, потому что у него сломался самолет. Ранее от приезда в Москву отказались, сославшись на коронавирус, президенты Туркмении, Азербайджана и премьер Армении. Лукашенко обещал быть.

Вероятно, именно со священным парадом связан и арест на 15 суток участника Pussy Riot Петра Верзилова: суд признал его виновным в том, что он, боже ж ты мой, матерился на улице. Вот разговор с Верзиловым до оглашения приговора (он уверяет, что никакой акции на параде не планировал), а вот рассуждения главреда “Медиазоны” Сергея Смирнова о том, что, вероятно, Верзилова просто решено было устранить на время событий исторической важности. Человек, с которым Верзилов якобы подрался в воскресенье на выходе из полицейского участка после 13-часового допроса, некоторое время назад спрашивал в интернете, что делать после задержания полицией и как понять, находишься ли ты в розыске.

Рысканье глазами-2

Стоило Путину назвать истинную причину переписывания российской Конституции (чтоб чиновники не “рыскали глазами” в поисках преемника), как сенатор Клишас подтвердил: обнуление требуется “для стабилизации системы”, а поправка о “защите суверенитета” нужна, чтобы Крым не дай бог не отдали обратно Украине.

Зачем нужна поправка о ежегодной индексации пенсий, вот тут, уже без Клишаса, объясняет экономист Мовчан.

Верховный суд в третий раз отказался принять иск об обжаловании указа Путина о проведении “всенародного голосования” в условиях пандемии. Депутат гордумы Ярославля Дмитрий Петровский подал в Следственный комитет заявление на Юрия Дудя “по факту публичного оскорбления власти” за то, что Дудь сказал, что голосование о поправках – это позор (писать доносы – давнее хобби Петровского). В Петербурге за расклейку листовок против голосования избили члена ТИК, в Барнауле кто-то вывесил с крыши жилого дома чучело висельника с черной подписью “Поправки”. Впрочем, теперь уже трудно понять, чем такой сарказм отличается от официальных агитационных роликов ЦИКа – вот этого, например. “Левада” утверждает, что при наличии альтернативы за предложенные Путиным поправки проголосовали бы только 25% россиян.

Московская полиция говорит, что установила личности создателей фейковых аккаунтов на mos.ru, через которые можно проголосовать от имени пенсионеров, но теперь ее ждет новое дело: депутат Рашкин просит проверить законность розыгрыша десятимиллиардных призов на голосовании в Москве – вот история с этими заманчивыми подарками-сертификатами.

Кому подарки, а кому приговоры

Дело “Сети”. Вынесен приговор петербургским участникам дела: 25-летний программист Виктор Филинков получил 7 лет колонии, 28-летний промышленный альпинист Юлий Бояршинов – 5,5. Сразу после оглашения приговора около 30 человек из группы поддержки задержали в Петербурге у здания суда, вот репортаж; вечером в Москве у здания ФСБ на Лубянке задержали не менее 25 участников одиночных пикетов.

Вынесен приговор петербургским участникам дела: 25-летний программист Виктор Филинков получил 7 лет колонии, 28-летний промышленный альпинист Юлий Бояршинов – 5,5. Сразу после оглашения приговора около 30 человек из группы поддержки задержали в Петербурге у здания суда, вот репортаж; вечером в Москве у здания ФСБ на Лубянке задержали не менее 25 участников одиночных пикетов. Дело “Седьмой студии”. Прокурор потребовал реальные сроки и штрафы для обвиняемых: шесть лет – для режиссера Кирилла Серебренникова, пять лет – для продюсера Алексея Малобродского, по четыре года – для гендиректора Юрия Итина и бывшей сотрудницы Минкульта Софьи Апфельбаум. Никто из них своей вины не признал. Кирилл Серебренников выступил в суде с акроречью, первые буквы всех абзацев которой складываются в слова “Ни о чем не жалею. Сочувствую вам” и прочитал “Конец прекрасной эпохи” Бродского: “Неповинной главе всех и дел-то, что ждать топора / да зеленого лавра”. Лаврами режиссера увенчал Союз театральных критиков Франции – его показанный в Авиньоне спектакль Outside признан лучшей иностранной постановкой сезона. Перед вчерашним заседанием суда российские деятели культуры обратились с открытым письмом к министру культуры, требуя отозвать иск по делу “Седьмой студии”. Приговор огласят 26 июня.

Прокурор потребовал реальные сроки и штрафы для обвиняемых: шесть лет – для режиссера Кирилла Серебренникова, пять лет – для продюсера Алексея Малобродского, по четыре года – для гендиректора Юрия Итина и бывшей сотрудницы Минкульта Софьи Апфельбаум. Никто из них своей вины не признал. Кирилл Серебренников выступил в суде с акроречью, первые буквы всех абзацев которой складываются в слова “Ни о чем не жалею. Сочувствую вам” и прочитал “Конец прекрасной эпохи” Бродского: “Неповинной главе всех и дел-то, что ждать топора / да зеленого лавра”. Лаврами режиссера увенчал Союз театральных критиков Франции – его показанный в Авиньоне спектакль Outside признан лучшей иностранной постановкой сезона. Перед вчерашним заседанием суда российские деятели культуры обратились с открытым письмом к министру культуры, требуя отозвать иск по делу “Седьмой студии”. Приговор огласят 26 июня. Госизменники. Суд в Москве приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаша Романа Ковалева – его обвиняли в передаче секретных технологий одной из стран НАТО. Ковалев – ученик и коллега Виктора Кудрявцева, которого освободили из “Лефортово”, потому что у него рак. Начальника одного из отделов полиции в Курской области арестовали по делу о госизмене – он якобы передавал секретные сведения Службе безопасности Украины.

Суд в Москве приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаша Романа Ковалева – его обвиняли в передаче секретных технологий одной из стран НАТО. Ковалев – ученик и коллега Виктора Кудрявцева, которого освободили из “Лефортово”, потому что у него рак. Начальника одного из отделов полиции в Курской области арестовали по делу о госизмене – он якобы передавал секретные сведения Службе безопасности Украины. ФБК. Еще одного сотрудника Фонда борьбы с коррупцией, Артема Ионова, подкараулили у дома, чтобы сразу же отвезти в армию. Ионов отвечал за обеспечение интернет-эфиров программу “Россия будущего”, к службе он не годен по причине астмы. Связаться с Ионовым невозможно. Мосгорсуд постановил пересмотреть вопрос об аресте счетов родственников Алексея Навального и Ивана Жданова.

Эпидемия тоже никуда не делась

По официальным данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России опять слегка упал – до 7600. Всего инфицированных в стране – свыше 592 тысяч, 344 тысячи из них выздоровели. Число жертв коронавируса составляло на утро понедельника 8206, за день в Москве скончались еще 26 человек.

В Москве сегодня начинают работать кафе и рестораны (а не только летние террасы), открываются фитнес-центры, бассейны, детсады.

Роспотребнадзор составил на Покровскую больницу Петербурга административный протокол о нарушении санитарных норм. В деле говорится, что с 1 по 9 апреля в больнице было зафиксировано 155 случаев Covid-19: 68 среди пациентов и 87 среди медработников – не исключено, что из-за нарушения противоэпидемического режима. На выходных Путин присвоил главврачу больницы Марине Бахолдиной звание Героя труда. Вот история о том, как из этой больницы уволили строптивого реаниматолога.

В регионах эпидемия на спад идти не собирается: в челябинском онкоцентре Covid-19 диагностирован у 83 человек. Вот репортаж из Карачаево-Черкессии – там есть одна образцово-показательная больница, а в остальных справляются всем миром, болеют, платят штрафы за протесты и становятся обвиняемыми по уголовным делам.

Беларусь взбунтовалась

Суды в разных городах Беларуси массово выносят довольно суровые наказания участникам пикетов в поддержку арестованного претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико: до 10 суток ареста и штрафы до $570. Вроде бы начинают формироваться новые стандарты общественного мнения: известные спортсмены, журналисты и музыканты критикуют задержания на пикетах.

При этом Лукашенко говорит, что в стране проблемы решаются без использования силы, политические цели никогда не преследуются, а глава ЦИК Лидия Ермошина объявляет, что после этапа сбора подписей в президентской гонке продолжают участие семь человек, в том числе арестованные Бабарико и жена арестованного блогера Тихановского Светлана.

Политолог Валерий Карбалевич оценивает электоральный рейтинг Лукашенко в 24% и говорит, что Беларусь находится в состоянии “холодной гражданской войны”.

Хроника пандемии

Основным очагом распространения коронавируса является сейчас Латинская Америка, быстрыми темпами растет число заболевших в Индии и Пакистане. В Южной Корее регистрируют новые случаи и локально ужесточают меры предосторожности, на фоне новой вспышки заражений некоторые ограничения возвращают в столице Португалии.

Президент США, где число жертв эпидемии превысило 120 тысяч человек, больше озабочен безработицей: он приостанавливает выдачу целого ряда рабочих виз, в том числе H-1B для высококвалифицированных рабочих.

В Кыргызстане COVID-19 диагностирован у мэра Бишкека, нескольких депутатов и сотрудников парламента и Центризбиркома. Здания мэрий Бишкека и Джалал-Абада, парламент и десяток других госучреждений закрыты на дезинфекцию.

В Харькове ликвидаторы аварии в Чернобыле взбунтовались против перепрофилирования диспансера радиационной защиты под Covid-19. И у них есть резоны: люди, лишенные возможности получать плановую медцинскую помощь, часто становятся побочными жертвами пандемии.

В барселонском оперном театре “Лисео” состоялся первый пост-карантинный концерт: играли струнный квартет Пуччини “Хризантемы”, на креслах в зале стояли 2300 горшков с цветами. Растения слушали тихо, не кашляли.

Семь ссылок

Стихи и фильмы о войне. (1) Александра Архипова и Елена Михайлик рассказывают историю публикации стихотворения Симонова “Жди меня” и объясняют, почему оно не могло не стать народным. (2) Три современных русских поэта публикуют по одному стихотворению о войне и рассказывают, как оно создавалось. (3) Пять хороших фильмов о войне, которые вы могли не видеть, потому что они не самые знаменитые.

(1) Александра Архипова и Елена Михайлик рассказывают историю публикации стихотворения Симонова “Жди меня” и объясняют, почему оно не могло не стать народным. (2) Три современных русских поэта публикуют по одному стихотворению о войне и рассказывают, как оно создавалось. (3) Пять хороших фильмов о войне, которые вы могли не видеть, потому что они не самые знаменитые. Разговоры о насущном. Интервью с театроведом Павлом Рудневым – о том, как интернет сформировал современную театральную среду, о переживаниях перестройки, провинциальности и новых формах искусства. Или беседа с художником Саймоном Денни о том, как понять современность.

Интервью с театроведом Павлом Рудневым – о том, как интернет сформировал современную театральную среду, о переживаниях перестройки, провинциальности и новых формах искусства. Или беседа с художником Саймоном Денни о том, как понять современность. Картинки с историями. Фотохудожница Марианна Максимова рассказывает, как и зачем она снимала жизнь ромов в Дрогобыче. Или мелкие приключения маршала Конева в Праге.

Искренне Ваши,

Семь Сорок