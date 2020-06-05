Памятник велосипеду

Доброе утро!

Президента Украины могут оштрафовать за нарушение действующих в Украине коронавирусных ограничений. Штраф большой, больше 600 долларов, но он готов его заплатить. У других президентов другие заботы:

Путин сегодня будет “заслушивать доклад” главы МЧС об экологической катастрофе в Норильске. На ликвидацию последствий может уйти до 10 лет.

С завтрашнего дня на карантин закрывается город Северодвинск – там 1200 инфицированных.

Президент Беларуси обвинил оппозицию в “каруселях” при сборе подписей и сказал, что “страну они не получат”.

Глава Пентагона выступил против предложения Трампа задействовать армию при подавлении протестов в США.

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Разлив топлива и закручивание гаек

Путин сегодня будет “заслушивать доклад” главы МЧС Зиничева о ликвидации разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. То, что собрать все это из водоемов и с земли за две недели не получится, говорят не только эксперты из “Гринписа”, но и губернатор Красноярского края. Ущерб от аварии оценивают в сумму от семи до ста миллиардов рублей, акции “Норникеля”, которому принадлежит ТЭЦ, падают, заведено три уголовных дела, начальник цеха, отвечавший за состояние резервуара с топливом, арестован на два месяца. Вот впечатления исполнительного директора открытой экологической платформы "Российские зеленые" Сергея Шахматова, который побывал на месте катастрофы.

Но главное действо – подготовка к “всенародному одобрению” поправок к Конституции – разворачивается не в Арктике. ЦИК внедрила электронное голосование в Москве и Нижегородской области и слегка подредактировала правила голосования бумажного: теперь присутствующим при подсчете журналистам запрещено “визуальное ознакомление” с бюллетенями (вот что это значит). Агитация, правда, захромала: YouTube заблокировал созданный в пригожинском ФАН ролик в поддержку поправок, в котором россиян пугают геями, усыновляющими ребенка. Но ВЦИОМ источает оптимизм: по их данным, больше половины собравшихся голосовать, поддержат поправки.

Что делать тем, кто не готов участвовать в этом действе и не согласен с консервацией Путина в президентском кресле до 2036 года, вот здесь объясняет московский муниципальный депутат Юлия Галямина, одна из инициаторов обращения депутатов – противников поправок.

Правда, делать хоть что-то становится проблематичным:

Московская полиция расценивает одиночный пикет как “скрытую форму коллективного публичного мероприятия” (ну да, а молчание – это скрытая форма сквернословия).

Политолога Николая Платошкина поместили под домашний арест по обвинению в “склонении к массовым беспорядкам” за то, что он подал заявку на проведение митинга против поправок к конституции (ее отклонили).

В Якутске накануне суда о принудительной госпитализации шамана Габышева задержали четверых его сторонников, при задержании их душили, один теперь в больнице.

Центр "Э" нашел экстремизм в речи уральского священника, проклинавшего тех, кто закрывает церкви из-за коронавируса.

“Свидетелю Иеговы” из Ялты заменили штраф в 400 тысяч рублей на шесть лет колонии (по решению Верховного суда аннексированного Крыма).

Варваре Карауловой, отсидевшей за попытку присоединиться к ИГ, суд запретил выходить из дома ночью до 2029 года (это такая форма административного надзора).

1 июня в Екатеринбурге Росгвардия пыталась задержать человека, предположительно укравшего из магазина четыре рулона обоев, но в итоге его убила. Теперь есть видео – никакого автомата, как заявлялось раньше, у него в руках не было.

В Петербурге вышли на свободу полицейские, виновные в пытках задержанных. Горсуд скостил им сроки.

Бывшему начальнику отдела внутренней экономической безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину в третий раз отказали в помиловании.

Все хорошо, прекрасная маркиза

По официальным данным на утро четверга, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8831. Всего в России 441 тысяча инфицированных, 205 тысяч из них поправились. Общее число умерших составляло на утро четверга 5384, за день в Москве скончались еще 57 человек.

Московский мэр призывает горожан “начинать жить нормальной жизнью” и сетует, что пока рано проводить уличные праздники, по которым москвичи истосковались. При этом в городе появился новый вид электронного пропуска – для посещения МФЦ. Он действует целый день и оформлять его можно неограниченное число раз (видимо, это теперь и считается “нормальной жизнью”).

В Петербурге (где в этом мае умерло на 1500 человек больше, чем в мае прошлого года) с сегодняшнего дня возобновляются богослужения. Общепит при этом не работает – то есть работает, но подпольно (один из подпольщиков говорит, что если запреты, которые мало кто соблюдает, будут сохраняться, город ждет “маленькая гражданская война”).

Северодвинск с завтрашнего дня закрывают на карантин – там 1200 инфицированных, большинство – сотрудники оборонных "Севмаша" и "Звездочки".

В Волгограде, где сохраняется режим самоизоляции, прошла репетиция парада Победы с участием тысячи с лишним человек.

Наверное, в армии рассчитывают на вакцину, которую Минобороны разрешило испытывать на военнослужащих, хотя закон это прямо запрещает. Вот содержательное интервью со специалистом по биофармацевтическим технологиям Игорем Горским о перспективах этой российской вакцины, а вот разговор с Биллом Гейтсом – он много жертвует на создание вакцину, но при этом почему-то становится героем теорий заговора.

Прогнозы при этом мрачные. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) видит три сценария: в базовом осенью снова вводится карантин, доллар стоит 90 рублей; в пессимистическом противоэпидемические ограничения сохраняются до марта 2021 года, доллар взлетает до 100 рублей; оптимистический вторую волну эпидемии не предусматривает.

“Страну они не получат”

Массовые протесты в разных городах Соединенных Штатов, вызванные убийством темнокожего Джорджа Флойда полицией, не прекращаются. В Миннеаполисе прошла церемония прощания с Флойдом, вот фотографии. Глава Пентагона (или, по нашему, министр обороны США) Марк Эспер выступил против привлечения армии к подавлению протестов. Публичное несогласие военных с президентом для США редкость. Эспер пока не уволен со своей должности, а вот в ответ на выступление бывшего главы Пентагона Джеймса Мэттиса, обвинившего президента в попытке расколоть американское общество, Трамп написал обидный твит.

В Гонконге, несмотря на запрет властей, прошла массовая акция памяти жертв подавления китайскими властями протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Возможно, это последняя такая акция.

Президент Беларуси обвинил оппозицию в "каруселях" при сборе подписей и заявил, что "страну они не получат". Люди обиделись. Новым премьером Беларуси назначен Роман Головченко, ранее возглавлявший Госкомвоенпром.

В украинском правительстве тоже произошли перестановки: новым министром культуры назначен экс-глава телеканала “1+1” (после избрания Зеленского он ушел со своего поста и избрался в Верховную Раду от “Слуги народа”).

Хроники пандемии

Новые случаи инфицирования Covid-19 продолжают фиксироваться по всему миру, Бразилия обогнала Италию по числу умерших, эпидемия на подъеме в Индии и Пакистане. Рост числа инфицированных в Иране вернулся к мартовским показателям – похоже, это и есть вторая волна.

Во Франции отменили традиционный парад в день взятия Бастилии. В Венгрии из-за эпидемии тоже отметили святое – открытие мемориала в столетнюю годовщину подписания Трианонского мирного договора, формально закончившего для Будапешта Первую мировую войну. По условиям этого договора Венгрия лишилась двух третей территории, три миллиона венгров оказались жителями других стран. В память о неизжитой травме в Будапеште в четверг на минуту останавливался весь городской транспорт.

Зато в Ашхабаде, где никакой эпидемии официально нет, состоялся массовый велопробег во главе c Бердымухамедовым по случаю Всемирного дня велосипеда. Велосипеду установили 30-метровый памятник.

Шесть ссылок

Неочевидная литература. Рассказ о судьбе сибирского писателя Алексея Черкасова (1915–1973) – автора трилогии “Сказания о людях тайги”: тюремные мытарства и чудесное спасение с помощью влюбившейся в него цензорши НКВД. Или текст Михаила Крутикова о советской литературе на идише – в биографиях и важнейших произведениях пяти авторов.

Рассказ о судьбе сибирского писателя Алексея Черкасова (1915–1973) – автора трилогии “Сказания о людях тайги”: тюремные мытарства и чудесное спасение с помощью влюбившейся в него цензорши НКВД. Или текст Михаила Крутикова о советской литературе на идише – в биографиях и важнейших произведениях пяти авторов. Наука. (1) Фрагмент из статьи философа Лоррейн Дастон о том, как появилась такая дисциплина как история науки и возник нарратив о науке как создательнице современности. (2) Ономастика – отрывок о заимствовании имен из книжки Марии Елифёровой “#панталоныфракжилет: что такое языковые заимствования и как они работают” (изд-во “Альпина нон-фикшн”). (3) Шумерология – фрагмент исследования Владимира Емельянова “Между жертвой и спасением: календари и праздники Ближнего Востока” (изд-во “Евразия”).

(1) Фрагмент из статьи философа Лоррейн Дастон о том, как появилась такая дисциплина как история науки и возник нарратив о науке как создательнице современности. (2) Ономастика – отрывок о заимствовании имен из книжки Марии Елифёровой “#панталоныфракжилет: что такое языковые заимствования и как они работают” (изд-во “Альпина нон-фикшн”). (3) Шумерология – фрагмент исследования Владимира Емельянова “Между жертвой и спасением: календари и праздники Ближнего Востока” (изд-во “Евразия”). Живопись. Разговор с художницей Ольгой Тобрелутс о живописи в цифровую эпоху.

Искренне Ваши,

Семь Сорок