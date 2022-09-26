Границы закрываются

Доброе утро!

На выходных Путин подписал поправки в уголовный кодекс, криминализирующие сдачу в плен, указ об отсрочке от мобилизации для студентов (не для всех) и закон об упрощенном предоставлении российского гражданства иностранцам, отслужившим в армии. Сейчас он, по слухам, отдыхает от трудов в Новгородской области. В новостях так:

С 21 сентября на акциях против мобилизации в России задержаны не менее 2346 человек. В разных регионах страны продолжают поджигать военкоматы.

По данным источников российских независимых медиа, мужчинам призывного возраста в ближайшие дни закроют выезд из России.

Российское государственное агентство ТАСС пишет, что Россия формально аннексирует оккупированные территории Украины 30 сентября.

Заместителем Шойгу по вопросам тыла назначен генерал Мизинцев. В Украине его называют “мясником Мариуполя”.

Глава Евросовета высказался за принятие в Европе россиян, бегущих от мобилизации.

На выборах в Италии побеждают крайне правые.

Хороводы против мобилизации

По данным “ОВД-Инфо”, на акциях против мобилизации в России с 21 сентября задержаны не менее 2346 человек, некоторым из них повестки в военкомат вручают прямо в отделениях полиции. Появилось сообщение о как минимум одном уголовном деле о насилии по отношению к полицейскому на антимобилизациионных акциях: задержанного москвича сначала подвергли административному аресту на 14 суток, а потом арестовали по уголовному делу (где он сейчас – не известно).

На субботних акциях протеста, объявленных движением “Весна”, задерживали крайне жестко (вот видео, вот фотографии), хотя попытки разговоров с полицией тоже были. К концу дня в автозаках оказались не менее 700 человек, среди них – немало журналистов. При задержании людей били – вот разговор с участницей акции в Москве, которая попала в больницу с сотрясением мозга, после задержания – издевались: вот рассказ об угрозах сексуальным насилием со стороны сотрудников Центра “Э” во Владимире. У москвички в инвалидной коляске Татьяны Хессо полицейские отобрали плакат “Хочешь как я?”, но забирать в автозак не стали – вот интервью с ней.

В воскресенье массовые акции против мобилизации прошли в столице Дагестана; в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана местные жители перекрыли федеральную трассу Махачкала – Хасавюрт, полиция стреляла в воздух. В Якутске женщины водили хоровод против мобилизации. К концу дня по всей стране задержали не менее 127 человек.

Главы четырех российских регионов признали “ошибки” при мобилизации и обещали вернуть домой тех, кого забрали незаконно, а Кадыров успокоил жителей Чечни, объяснив, что мобилизация – это “просто подготовка резерва”. Тем не менее, военкоматы и здания местных администраций продолжают поджигать по всей России, вот список инцидентов.

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело о повторной "дискредитации" российской армии против предпринимателя и активиста Дмитрия Скурихина – поводом стал плакат "Идите вы к черту с вашей могилизацией", который он разместил на своем магазине. В Краснодарском крае полиция начала проверку по статье о разглашении гостайны в отношении военного пенсионера Виталия Вотановского, который разыскивает на местных кладбищах и фотографирует могилы убитых в Украине, вот разговор с ним.

Все ушли на фронт

Мобилизация, особенно в отдаленных регионах России, идет полным ходом – вот репортаж из Бурятии, где повестки приходят даже покойникам. По данным “Новой газеты. Европа”, в одной из деревень Кемеровской области мобилизовали всех мужчин. В Москве человека со второй группой инвалидности задержали по камерам в метро (видимо, как участника прошлых протестных акций) и привезли в военкомат, где комиссия все-таки признала его негодным к военной службе. В Пензе разносить повестки заставляют социальных работников.

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил увеличить "до 45 или 50 лет" призывной возраст иностранцев, получивших российский паспорт, чтобы у них появился счастливый шанс послужить новой родине. Источники “Медузы” утверждают, что в Кремле думают о мобилизации жителей Абхазии и Южной Осетии.

В Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате мобилизованным 300 тысяч рублей. При этом забритых в армию в Вологодской области не кормят, а новоиспеченных танкистов вооружают ржавыми автоматами. Baza опубликовала видео, на котором десятки мобилизованных (предположительно, из Дагестана) спят на голом полу. Правительственный портал “Объясняем.рф” утверждает, что во время мобилизации нельзя проходить альтернативную гражданскую службу, хотя это прямо противоречит российской конституции.

Президент Украины еще раз разъяснил россиянам, что “не взять повестку – лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником”, а уже мобилизованных призвал сдаваться в плен, где им будет гарантировано цивилизованное обращение. В то же время духовное управление мусульман Татарстана благословило войну в Украине, а патриарх Московский и Всея Руси объявил, что гибель на этой войне “смывает все грехи, которые человек совершил”.

Бегство

Сразу несколько независимых российских изданий сообщили со ссылкой на свои источники, что Россия запретит выезд из страны военнообязанным – прежде всего, мужчинам мобилизационного возраста. "Важные истории" утверждают, что это произойдет уже сегодня, другие издания называют датой закрытия границ 28 и 30 сентября. Впрочем, сообщения о том, что мужчин разворачивают на границе, есть уже сейчас. Так, на границе с Казахстаном задержали бывшего журналиста "Дождя" и сотрудника петербургского штаба Навального Дениса Кабакова. В Чечне, по утверждению телеграм-канала 1ADAT, начались похищения мужчин, подавших заявление на загранпаспорт.

В Калмыкии и Бурятии активисты организовали эвакуацию потенциальных призывников. Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж призвал бурятов и другие российские национальные меньшинства спасаться от мобилизации в его стране. В казахстанском городе Уральске, находящемся недалеко от российской границы, ночлег бегущим из России предоставляет кинотеатр CinemaPark. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны Евросоюза должны принимать у себя скрывающихся от мобилизации граждан России.

Война и оккупация

На оккупированных территориях Украины продолжается пятидневное голосование на псевдореферендумах о присоединении к России – вот рассказ жительницы оккупированной части Запорожской области. Российское государственное агентство ТАСС опубликовало видео "голосования" украинских военнопленных, содержащихся в колонии в Еленовке, на псевдореферендуме в Донецкой области. Это же агентство сообщает, что формальная аннексия оккупированных территорий может произойти 30 сентября.

Лидеры G7 заявили о непризнании псевдореферендумов в оккупированных регионах Украины, а США анонсировали в связи с их проведением новые санкции в отношении России. О непризнании псевдореферендумов официально объявила даже дружественная России Сербия. США в очередной раз заявили о “катастрофических последствиях”, которыми обернется для России применение ядерного оружия в Украине (считается, что формальная аннексия оккупированных территорий сделает его применение более вероятным).

Россия обвинила украинскую армию в обстреле гостиницы в оккупированном Херсоне; в результате этого обстрела погиб бывший депутат Верховной Рады Украины от партии Януковича Алексей Журавко (в 2015 году он уехал в Россию вслед за Януковичем, но после российского вторжения вернулся на оккупированные территории Украины). В России освобожден от должности замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, отвечавший за материально-техническое обеспечение армии. На его место назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев, руководивший осадой Мариуполя.

В ночь на воскресенье Россия массированно обстреляла города Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областей, а также поселки, находящиеся на подконтрольной Украине части Херсонской области. Власти Одессы сообщили о новой атаке иранских дронов-камикадзе. О положении на фронтах официально не сообщается; президент Украины в вечернем обращении вскользь упомянул об ожесточенных боях с “позитивными результатами”. По словам Зеленского, Украина уже получила от США зенитно-ракетные системы NASAMS, о планах поставки которых Пентагон объявил месяц назад. Эта норвежско-американская система умеет сбивать вертолеты, дроны, самолеты и крылатые ракеты.

Все остальное

Победу на парламентских выборах в Италии экзитполы обещают крайне правым – вот рассказ об итальянских постфашистах и их возможных действиях в отношении России и Украины. Это уже вторая победа крайне правых в Европе за последнее время – о шведском правом повороте читайте здесь.

На вопросы о том, куда приведет новый виток карабахского конфликта, здесь отвечают армянский и азербайджанский политологи.

Хасидов не может остановить никакой конфликт: более 23 тысяч паломников прибыли в Умань на празднование еврейского Нового года, несмотря на неоднократные призывы израильских и украинских властей избегать таких поездок. Весной Россия несколько раз обстреливала этот городок в Черкасской области, и один снаряд попал в синагогу.

В российском современном искусстве – большая потеря: на 74-м году жизни умерла художница Елена Елагина.

Шесть ссылок

Далекие 1990-е. Рассказ о том, как Литва первой объявила о выходе из СССР и пережила экономическую блокаду. Или история “СПИД-инфо”, главного российского таблоида 1990-х.

Рассказ о том, как Литва первой объявила о выходе из СССР и пережила экономическую блокаду. Или история “СПИД-инфо”, главного российского таблоида 1990-х. Классики. Рассказ о том, как Генри Торо ушел из мира и что этим приобрел. Или фрагмент “Завещания” Витольда Гомбровича (изд-во Ивана Лимбаха) – серии “бесед” с французским критиком Домиником де Ру, которые Гомбрович от первого до последнего слова сочинил сам.

Рассказ о том, как Генри Торо ушел из мира и что этим приобрел. Или фрагмент “Завещания” Витольда Гомбровича (изд-во Ивана Лимбаха) – серии “бесед” с французским критиком Домиником де Ру, которые Гомбрович от первого до последнего слова сочинил сам. Художества. Беседа с Мэтом Коллишоу, одним из Young British Artists, о его реализованных проектах в России и о том, как жить и работать дальше. Или разговор с Яном Гинзбургом – художником, переименовавшим себя в честь забытого гения нонконформистского искусства Иосифа Гинзбурга и живущим изучением истории советских арт-практик.

Искренне Ваши,

Семь Сорок