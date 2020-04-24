Шарики на палочках

Доброе утро!

“Гринпис” утверждает, что сейчас в России горит больше 1 млн 300 тысяч гектаров леса, и к лету может сложиться та же ситуация, что и в 2010 году, когда смогом накрыло десятки крупных городов. Но то летом, а сейчас у нас коронавирус:

В России снижается число новых случаев инфицирования коронавирусом, но растет число госпитализаций. Правительство рекомендует закрыть на карантин все интернаты и дома престарелых.

В условиях нехватки средств индивидуальной защиты для врачей регионы заключают контракты на агитацию к “всенародному голосованию” о поправках к Конституции.

Появилось первое доказательство присутствия коронавируса в КНДР. Евросоюз создает фонд помощи странам-членам в 1 трлн евро.

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Срок эксплуатации истек

В России уже несколько дней падает число новых зарегистрированных случаев Covid-19. По данным на утро четверга суточный прирост составил 4774 случая, общее число инфицированных приближается к 64 тысячам, скончались 555 человек. Уже после оглашения этих данных стало известно, что в Москве в четверг умерли 37 человек, первый пациент с Covid-19 скончался в Самарской области.

Несмотря на падение числа новых случаев, в Москве растет число госпитализаций, а падение, возможно, объясняется сокращением числа проведенных тестов: мэр Москвы рассказал в интервью “России 24”, что для тестов не хватает пипеток. Больницы тоже, по его словам, всем необходимым не оснащены.

И не только в Москве:

В Петербурге закрыт на карантин Федеральный центр травматологии и ортопедии им. Вредена. Внутри – около 700 врачей и пациентов, сколько среди них инфицированных, никто не знает. Врачи центра, находящиеся в самоизоляции дома, скинулись по 2 тысячи, чтобы купить средства защиты для тех, кто внутри. Главврач лежит в инфекционной больнице с коронавирусом.

Уволен начальник Военно-медицинской академии, где, по официальным данным, коронавирус подтвержден у 55 курсантов, а по неофициальным – у гораздо большего числа людей.

Закрыт на карантин один из корпусов городской больницы Златоуста (Челябинская область), Covid-19 подтвержден у 44 человек, власти обвинили в этом врачей.

Вот рассказ медбрата Люберецкой больницы, где Covid-19 диагностирован у 60 медработников. Он говорит, что в начале эпидемии средств защиты у врачей просто не было.

В Дагестане заболевших медсестер лечили в больничной подсобке. Зато выделили отдельную мечеть для омовения тел умерших от Covid-19. Почему в этом регионе много инфицированных, рассказывается здесь.

Спешное перепрофилирование больниц под коронавирус тоже приводит к странным результатам – читайте разговор с пациентом, которого лечат от пневмонии в роддоме в Тосно (Ленобласть). Он говорит, что врачи дезориентированы, лечения фактически нет.

Для больниц Владимирской области продолжают закупать аппараты ИВЛ с истекшим сроком эксплуатации.

Есть еще закрытые учреждения и системы. Минтруд рекомендует закрыть на карантин все интернаты и дома престарелых без разбора. Путин приказал протестировать на Covid-19 всех строителей-вахтовиков. Про мигрантов никто не вспомнил, хотя центры временного содержания переполнены из-за невозможности депортации.

Российские карантины

Мэр Москвы обнадежил граждан: армию в город вводить пока не будут. Но с сегодняшнего дня будут штрафовать на 5 тыс. руб. за нарушение дистанции в 1,5 метра в общественном транспорте.

Введенный в России диковинный режим “повышенной готовности” вызывает все больше вопросов:

В Петербурге подан коллективный иск к властям, оспаривающий законность действующих в городе ограничений. Истцы не призывают их нарушать – они просто хотят зафиксировать тот факт, что ограничения незаконны.

Мэры мелких сибирских городов открыто требуют введения режима ЧС. Мэр Саянска отказался закрывать в своем городе парикмахерские, кафе, фитнес-центры и прочий мелкий бизнес, заявив, что он "обязан защитить жителей от нищеты и безработицы". Тревога понятна: вот печальные истории людей, оставшихся без работы в разгар эпидемии.

Власти Ярославской области режим самоизоляции вводить не стали – и за это их тоже критикуют.

Россияне продолжают снимать деньги с банковских счетов и начинают экономить практически на всем (кроме лекарств и услуг связи). Правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5%.

Но есть вещи, на которые деньги всегда найдутся: это “Юнармия” и агитация за “всенародное голосование” о поправках к Конституции. Российские регионы уже выделили (причем в половине случаев – после начала эпидемии и переноса голосования на неопределенный срок) 430 млн рублей на брендированные шары на палочках, обложки для паспортов, магниты для холодильников и прочие полезные вещи.

Битвы за историю

35 лет назад Горбачев объявил перестройку, но теперь об этом помнит только либеральный политолог Колесников (хороший текст для молодежи).

Мэра Праги и глав двух районов города взяли под охрану полиции из-за возможной угрозы со стороны России – в связи с демонтажем памятника Коневу, мемориальной доской бойцам РОА и появлением площади Бориса Немцова и аллеи Анны Политковской у российского посольства.

На Манежную площадь в Москве вернулся памятник Жукову образца 1995 года. Что это было, никто так и не понял.

Из новейшей истории. В Германии начался суд над двумя офицерами армии Асада за пытки заключенных в сирийских тюрьмах – военные переселились в Германию как беженцы, но их опознали другие сирийцы. Процесс стал возможен благодаря принятому в Германии в 2002 году закону об универсальности международного права – немецкие органы юстиции могут судить за преступления, даже если они совершены не в Германии, а виновники и жертвы не являются немецкими гражданами.

История совсем свежая. Ливийское правительство национального согласия обвинило российских наемников из “ЧВК Вагнера” в применении нервнопаралитического газа. Путин еще в январе объяснил, что воюющие в Ливии россияне “не представляют интересы России” (а видимо только интересы Пригожина).

Еще-не-история. Журналисты российской либеральной газеты “Ведомости” выступили с открытым письмом против нового главреда Шмарова (представляющего, судя по введенным им запретам, интересы Игоря Ивановича Сечина). Сделка по продаже издания может сорваться именно из-за фигуры Шмарова, которого, по словам источников, прислали прямиком из администрации президента. Была газета – не будет газеты.

Мировые коронавирусные сводки

Общее число инфицированных в мире превысило 2,7 миллиона, число жертв пандемии перевалило за 190 тысяч, почти 50 тысяч из них умерли в США. Китайские пограничники ранили жителя Северной Кореи при попытке пересечь границу, впоследствии его анализ на коронавирус оказался положительным – это первое свидетельство того, что эпидемия коснулась даже Северной Кореи.

В наиболее пострадавших от эпидемии странах Европы падает суточная смертность; там, где эпидемия пошла по мягкому сценарию, начинается ослабление ограничений. В Чехии снят общенациональный карантин, теперь граждане могут свободно передвигаться по стране и выезжать за границу (при условии двухнедельного карантина после возвращения), разрешено собираться группами по 10 человек, график ослабления других ограничений ускорен. Похожие шаги предпринимаются в Австрии, Германии, Словакии. Лидеров ЕС сейчас больше волнует выход из экономического кризиса: по итогам виртуального саммита решено создать фонд помощи в 1 трлн евро.

Особенности национальных карантинов. Что происходит в Японии, рассказывает востоковед Василий Головнин; вот репортаж из Абхазии и Южной Осетии (Грузия предлагает помощь, но они пока не берут); в Ивано-Франковске виноватых в эпидемии уже нашли – это, естественно, ромы; в Ташкенте патрульных ДПС обязали ежедневно задерживать минимум одного водителя за "неповиновение" милиции.

Шесть ссылок

История. Фрагмент из книги американского историка Роберта Круза “За пророка и царя” (изд-во НЛО), посвященной положению мусульман в дореволюционной России – о том, как власти не справлялись с мусульманами на волне революции 1905 года. Или разговор с польским историком Вальдемаром Грабовским об истории и послевоенной судьбе Армии Крайовой.

Фрагмент из книги американского историка Роберта Круза “За пророка и царя” (изд-во НЛО), посвященной положению мусульман в дореволюционной России – о том, как власти не справлялись с мусульманами на волне революции 1905 года. Или разговор с польским историком Вальдемаром Грабовским об истории и послевоенной судьбе Армии Крайовой. Окололитературное. Детективная история поиска “истинного портрета” Сервантеса – статья Татьяны Пигарёвой из нового издания “Назидательных новелл” в серии “Литературные памятники”. Или беседа философа Натэллы Сперанской с писателем Альберто Мангелем – к переизданию его “Истории чтения”.

Детективная история поиска “истинного портрета” Сервантеса – статья Татьяны Пигарёвой из нового издания “Назидательных новелл” в серии “Литературные памятники”. Или беседа философа Натэллы Сперанской с писателем Альберто Мангелем – к переизданию его “Истории чтения”. Художества, Гройс+Гройс. Два отрывка из сборника статей Бориса Гройса “Частные случаи” (Гараж + Ad Marginem): об Уорхоле и о польском художнике Павле Альтхамере.

Искренне Ваши,

Семь Сорок