Эмблема конопли

Доброе утро!

Российский Минздрав зарегистрировал предельную отпускную цену на вакцину Sputnik V, она составила 1942 рубля. Но до победы над вирусом еще далеко:

В России на выходных фиксировались рекорды суточного прироста новых случаев Covid-19, в Москве началась вакцинация групп риска.

В Беларуси на воскресных акциях протеста задержаны свыше трехсот человек.

В Армении протестующие требовали отставки премьер-министра, в Молдове – досрочных парламентских выборов.

Трамп на митинге в Джорджии заявил о непризнании победы Байдена.

Хроники пандемии

По данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 29 039 (это новый рекорд с начала пандемии). В Москве выявлено 7512 новых случаев, в Петербурге – 3753, в Подмосковье – 1295. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 2 миллиона 432 тысячи. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру воскресенья 43 141 человека (+457 за сутки). За день в Москве скончались еще 76 человек. Рекордный прирост новых случаев фиксируется также в Украине.

В Москве началась вакцинация от COVID-19 для групп риска. По словам московского мэра, сделать прививку нужно будет шести-семи миллионам москвичей. Пока работают 70 прививочных пунктов. Прививка делается в два укола – второй ставят через 21 день после первого, крупносерийное производство второй дозы производители пока не могут наладить.

В Москве после концерта группы “Кипелов” временно закрыли клуб Adrenaline Stadium; в Забайкалье главврач краевой больницы задержан по обвинению во взятках на 13 млн рублей при закупках средств индивидуальной защиты.

120-й день протестов

На традиционных воскресных акциях протеста в Беларуси задержаны свыше 300 человек, среди них есть журналисты. В Минске акции имели районный характер, на этот раз в городе были закрыты всего три станции метро (а не десять, как раньше), перед началом акций стал недоступен мессенджер Telegram. Белорусские силовики гонялись за людьми по дворам, вот видео. Протесты не прекращаются уже 120 дней.

Вот фотография субботней “акции невидимок” в минском парке Горького: активисты вывесили на мосту женские кофты, футболки и платья, на которых видны красные пятна и желтые звезды с надписью “23.34” (это административная статья за нарушение правил проведения митинга).

Норвежский импортер продукции "Беларуськалия" осудил увольнение забастовщиков и ущемление прав человека в Беларуси – заявление было сделано послу Беларуси в Скандинавии Дмитрию Мирончику.

Российские инциденты

В Петербурге задержан основатель движения “Перемен” политолог Валерий Соловей. Он вторые сутки ждет суда в полицейском участке.

В Красноярском крае задержан местный житель, бросивший в отделение полиции бутылки с зажигательной смесью. Пожар потушили, никто не пострадал. Ранее тот же гражданин бросал банки тушенки в окна районной администрации, за что был оштрафован на 400 тысяч рублей.

В Москве задержан полицейский, который ранил школьницу из травматического пистолета (сначала он к ней приставал, а потом выстрелил в ногу).

Московские суды запретили десять ВК-пабликов с “пацанскими цитатами” (“пропаганда АУЕ”).

Жителя Самары оштрафовали на четыре тысячи рублей за кепку с “эмблемой конопли” (“пропаганда наркотиков”).

В Ярославле полицейские сорвали семинар об активизме и отвезли его участников в наркодиспансер.

Число невыездных россиян превысило четыре миллиона (основанием для запрета покидать страну становится долг больше 30 тысяч рублей, а в случае алиментов – больше 10 тысяч).

Банк в Швейцарии отказал Виктору Вексельбергу в доступе к его активам из-за санкций США.

Протесты и выборы

В Ереване прошел массовый митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. После митинга участники дошли до правительственной дачи, где живет Пашинян, и потребовали, чтобы он ушел со своего поста до полудня 8 декабря. Накануне Пашинян обратился к народу с разъяснениями о том, что поражение Армении было обусловлено дипломатическими провалами последних 20 лет и закупкой некачественных “устройств” для армянской армии, осуществленных предыдущим правительством. Что это за “устройства”, он не сказал, но возможно, что российские “Искандеры”.

В Кишиневе акция протеста с требованием отставки правительства и досрочных парламентских выборов, собрала тысячи человек. Выйти на нее призвала избранный президент Майя Санду после того, как парламент начал принимать законы, отнимающие полномочия у президента и передающие их парламенту.

На парламентских выборах в Румынии победитель пока не ясен, но действующий премьер Людовик Орбан считает, что верх одержала его Национал-либеральная партия.

В Венесуэле оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо бойкотировала парламентские выборы.

Президент США Дональд Трамп выступил на митинге в Джорджии и снова заявил, что не признает победу Джо Байдена. Адвокат Трампа Руди Джулиани заразился коронавирусом.

Культурное

Петру Мамонову на три года запретили въезд в Украину за посещение Крыма.

В Севастополе собираются установить памятник окончанию Гражданской войны в России – к столетию эвакуации из Крыма армии генерала Врангеля. Монумент разозлил сразу и “белых”, и “красных”.

В Петербурге умер бывший декан истфака СПбГУ Игорь Фроянов – ему было 84 года, он продолжал преподавать. Фроянов возглавлял истфак с 1982 по 2001 год, под его руководством факультет почти официально проводил политику антисемитизма и тотального неприятия всего западного, включая иностранные гранты для ученых, получать которые в 90-е годы еще было сравнительно легко.

Шесть ссылок

Протопоп Аввакум. К 400-летию одного из самых ярких средневековых русских писателей – разговор с автором современной биографии Аввакума, историком, писателем и философом Кириллом Кожуриным и рассказ о попытке нынешних российских властей воспользоваться юбилеем, чтобы наладить отношения со строобрядцами.

К 400-летию одного из самых ярких средневековых русских писателей – разговор с автором современной биографии Аввакума, историком, писателем и философом Кириллом Кожуриным и рассказ о попытке нынешних российских властей воспользоваться юбилеем, чтобы наладить отношения со строобрядцами. Шедевры советской архитектуры. Рассказ о строительстве спорткомплекса “Олимпийский” в Москве и его нынешнем сносе под видом реконструкции. Или сага о калининградском Доме советов, который уже полвека одновременно и существует, и не существует.

Рассказ о строительстве спорткомплекса “Олимпийский” в Москве и его нынешнем сносе под видом реконструкции. Или сага о калининградском Доме советов, который уже полвека одновременно и существует, и не существует. Знание. Специалист по сравнительно-историческому языкознанию Илья Егоров объясняет, как лингвисты реконструируют несуществующие уже языки. Или отрывок из книги социального философа Стива Фуллера “Постправда. Знание как борьба за власть” (издательский дом ВШЭ) – о том, почему авторов и редакторов википедии можно назвать современными схоластами.

Специалист по сравнительно-историческому языкознанию Илья Егоров объясняет, как лингвисты реконструируют несуществующие уже языки. Или отрывок из книги социального философа Стива Фуллера “Постправда. Знание как борьба за власть” (издательский дом ВШЭ) – о том, почему авторов и редакторов википедии можно назвать современными схоластами. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок