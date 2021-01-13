Цирк с козлами

Доброе утро!

На архиерейской елке в Ижевске, которая проходила почему-то в цирке, детям показали не рождественскую сказку и не кукольный вертеп, а историю России в нескольких эпизодах. В том, который относился ко Второй мировой войне, нацистов изображали живые козел и обезьяна в попонках со свастикой. Прокуратура проводит проверку по факту демонстрации нацистской символики, хотя вообще-то лучше бы в консерватории что-то подправить. Впрочем, это относится не только к ижевскому цирку:

ФСИН требует заменить Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше".

Белорусским оперативникам разрешили изучать содержимое компьютеров граждан, в том числе удаленно.

Госсекретарь США Майк Помпео отменил европейское турне.

Сегодня Палата представителей Конгресса США начнет процедуру импичмента Трампа. Трамп на митинге в Техасе опять назвал это охотой на ведьм.

Процесс пошел

Российская федеральная служба исполнения наказаний обратилась в московский суд с ходатайством о замене Навальному условного срока на реальный по делу “Ив Роше” – в связи с “совершением нового преступления”. Условный срок Навального по сфабрикованному (согласно решению ЕСПЧ) делу “Ив Роше” истек 30 декабря. “Новое преступление” Навального – “крупное мошенничество”, в рамках которого он, по версии обвинения, украл то ли все, то ли только некоторые пожертвования Фонду борьбы с коррупцией.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновными и дал 13, 17 и 18 лет колонии строгого режима трем крымским татарам по делу “Хизб ут-Тахрир”. Преследовать членов этой организации, запрещенной в России, но разрешенной в Украине, начали сразу после российской аннексии Крыма в 2014 году.

Мосгорсуд сократил на три месяца реальные сроки двум осужденным по делу “Нового величия”. Получившим условные сроки приговоры оставили в силе.

Роскомнадзор составил первые восемь административных протоколов в отношении медиакорпорации Радио Свободная Европа / Радио Свобода (RFE/RL) в связи с маркировкой материалов. RFE/RL признана в России “СМИ-иностранным агентом”. Всего готовится 130 протоколов, в РКН обещали управиться с ними к началу февраля. Общая сумма штрафов может составить десятки миллионов рублей.

В отношении главы краснодарского штаба Навального Анастасии Панченко возбудили административное дело о неуважении к власти за пост в инстаграме, где она назвала Путина "экстремистом" (хотя по закону неуважение должно выражаться в оскорбительной форме, а в слове “экстремист” ничего оскорбительного нет).

Против художницы и фемактивистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой возбуждено четвертое уголовное дело о порнографии все за те же просветительские рисунки.

Нижегородский Следственный комитет начал третью проверку по факту самосожжения журналистки Ирины Славиной. По результатам первых двух уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждать отказались.

Якутский шаман Габышев планирует начать третий поход на Москву в марте. На этот раз он поедет на белом коне.

Из познавательного – мрачные комментарии российских юристов в связи с планами московской мэрии по расширению сбора информации о горожанах и их домашних животных.

Российские происшествия

При пожаре в жилом доме в Екатеринбурге погибли восемь человек. Возгорание произошло из-за пьянства в нищенских условиях.

В Москве полицейские застрелили 32-летнего мужчину, который бросился на них с ножом (он был в запое, полицию вызвали врачи скорой помощи).

В Подмосковье покончил с собой командир военной части ГРУ.

В Буйнакске с признаками отравления госпитализированы не менее 50 детей (несвежие были подарки).

Америка бурлит

Вице-президент США Майк Пенс отказался отстранять президента Трампа через 25-ю поправку. Сегодня Палата представителей Конгресса США начнет процедуру второго импичмента президента Трампа. Трамп, выступая на митинге в Техасе, назвал это охотой на ведьм (“величайшей в истории”, естественно), но добавил, что к насилию не стремится.

От действующего президента продолжают отворачиваться все, кто может: банки отказываются от сотрудничества, крупные компании приостанавливают политические пожертвования, американская ассоциация гольфа решила не проводить свой чемпионат 2022 года в принадлежащем ему гольф-клубе. Умер один из крупнейших спонсоров Трампа – миллиардер, владелец крупнейшей сети казино Шелдон Адельсон.

По данным Reuters, госсекретарь США Майк Помпео отменил свое последнее европейское турне из-за нежелания европейских чиновников проводить с ним встречи.

ФБР возбудило 160 уголовных дел в связи с нападением на Капитолий. Во Флориде ищут человека, который процарапал слово “Trump” на спине морской коровы (животное не пострадало, потому что буквы процарапаны не на коже, а на покрывающем ее слое водорослей, но находится в сильном стрессе).

Хроники пандемии

По данным на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 22 934 (небольшое падение). В Москве выявлен 5001 новый случай, в Петербурге – 2731, в Подмосковье – 1083. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 3 миллиона 448 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру вторника 62 804 человек (+531 за сутки). Запрет на авиасообщение с Великобританией продлен до 1 февраля. Разбор российской прививочной статистики читайте здесь: официально заявлено о полутора миллионах привитых, но из отчетов регионов эта цифра никак не складывается – похоже, вакцины просто не хватает.

В Беларуси от коронавируса умер бывший глава Белорусской православной церкви митрополит Филарет. Он дважды выдвигался на пост главы РПЦ.

Прирост новых случаев Covid-19 в Великобритании и странах ЕС остается высоким. В Германии думают продлить локдаун еще на несколько недель.

Зато в Туркменистане все отлично: чиновников, бюджетников и школьников обязали носить с собой сироп из корня солодки – он помогает от всего, в том числе и от ковида (так сказал Гурбангулы Бердымухамедов).

Вокруг света

В Беларуси оперативникам разрешили исследовать содержимое компьютеров и других девайсов граждан в рамках проведения оперативно-разыскной деятельности. Удаленно, то есть посредством взлома, тоже можно изучать. 89-летнюю минчанку оштрафовали на 340 долларов за участие в Марше мудрости (после приговора она пошла с родственниками в кафе, чтобы отметить: хорошо, что штраф, а не “сутки”). В Гомеле – второй административный арест за хоровод в лесу.

оперативникам разрешили исследовать содержимое компьютеров и других девайсов граждан в рамках проведения оперативно-разыскной деятельности. Удаленно, то есть посредством взлома, тоже можно изучать. 89-летнюю минчанку оштрафовали на 340 долларов за участие в Марше мудрости (после приговора она пошла с родственниками в кафе, чтобы отметить: хорошо, что штраф, а не “сутки”). В Гомеле – второй административный арест за хоровод в лесу. Президент Молдавии Майя Санду совершила первый зарубежный визит – в Украину. Почему именно в Украину, объясняется здесь.

Майя Санду совершила первый зарубежный визит – в Украину. Почему именно в Украину, объясняется здесь. За что на семерых граждан Украины наложены американские санкции и кто все эти люди, читайте тут.

наложены американские санкции и кто все эти люди, читайте тут. В китайских "лагерях перевоспитания", по данным правозащитников, находятся более 700 тысяч этнических казахов и более 50 тысяч этнических кыргызов. Вот рассказы тех из них, кто смог уехать в Кыргызстан и Казахстан и пытается вызволить из лагерей своих родственников. Тяжелое чтение.

"лагерях перевоспитания", по данным правозащитников, находятся более 700 тысяч этнических казахов и более 50 тысяч этнических кыргызов. Вот рассказы тех из них, кто смог уехать в Кыргызстан и Казахстан и пытается вызволить из лагерей своих родственников. Тяжелое чтение. Израильская правозащитная организация “Бецелем” выпустила доклад, в котором назвала ситуацию в Израиле апартеидом, имея в виду положение арабов. Доклад назвали “кровавым наветом”.

правозащитная организация “Бецелем” выпустила доклад, в котором назвала ситуацию в Израиле апартеидом, имея в виду положение арабов. Доклад назвали “кровавым наветом”. Суд в Перу, обосновывая решение о продлении ареста подозреваемому в изнасиловании, привел в качестве довода пандемию, “созданную авторами нового мирового порядка Биллом Гейтсом, Соросом, Рокфеллером и другими”. Когда текст постановления опубликовали в газетах, против судей начали ведомственное расследование. Может, в ижевском цирке все не так плохо.

Шесть ссылок

История. Как русские писатели XIX века пытались отыскать дорожки, ведущие в Святую Русь – отрывок из книжки Джейн Костлоу “Заповедная Россия” (изд-во Academic Studies Press / БиблиоРоссика). Или фрагмент из книги историка Клаудио Ингерфлома “Аз есмь царь. История самозванства в России” (изд-во “НЛО”) – о самом понятии самозванства.

Как русские писатели XIX века пытались отыскать дорожки, ведущие в Святую Русь – отрывок из книжки Джейн Костлоу “Заповедная Россия” (изд-во Academic Studies Press / БиблиоРоссика). Или фрагмент из книги историка Клаудио Ингерфлома “Аз есмь царь. История самозванства в России” (изд-во “НЛО”) – о самом понятии самозванства. По-разному малоизвестные литераторы. Рассказ о знаменитом в перестройку, но давно позабытом романе Леонида Габышева “Одлян, или Воздух свободы” и печальной судьбе его автора. Или большой разговор с легендой ленинградского литературного андерграунда Владимиром Эрлем, состоявшийся незадолго до его смерти.

Рассказ о знаменитом в перестройку, но давно позабытом романе Леонида Габышева “Одлян, или Воздух свободы” и печальной судьбе его автора. Или большой разговор с легендой ленинградского литературного андерграунда Владимиром Эрлем, состоявшийся незадолго до его смерти. Карательная и хамская гинекология. Роды, аборты и “карательная гинекология” в позднем СССР в текстах женского ленинградского самиздата (1979-1982) – обзор Анны Сидоревич. Или рассказ социологов Анастасии Новкунской, Дарьи Литвиной и Анны Темкиной о феномене хамства, сохранившегося в российских роддомах с советских времен.

Роды, аборты и “карательная гинекология” в позднем СССР в текстах женского ленинградского самиздата (1979-1982) – обзор Анны Сидоревич. Или рассказ социологов Анастасии Новкунской, Дарьи Литвиной и Анны Темкиной о феномене хамства, сохранившегося в российских роддомах с советских времен. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок