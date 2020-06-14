Уверенный выход из эпидемии

Доброе утро!

Сегодня в Петрозаводске возобновляется суд по делу краеведа Юрия Дмитриева – накануне нобелевские лауреаты Светлана Алексиевич и Герта Мюллер, а также лауреат Гонкуровской премии Джонатал Литтелл обратились к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с призывом поддержать Дмитриева на уровне ЕС, дело против него они объясняют желанием “заглушить память о репрессиях”. Новости такие:

Путин объявил, что Россия уверенно выходит из эпидемии с минимальными потерями. Прирост новых случаев при этом не падает, обстановка в регионах сложная.

В Подмосковье освятили главный храм Минобороны.

В Атланте (штат Джорджия) полицейские убили при задержании афроамериканца Рейшарда Брукса. Начальница полиции города ушла в отставку.

В одном из районов Пекина, где зафиксирована вспышка Covid-19, введен “режим военного времени”.

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Минимальные потери

В интервью телеканалу “Россия” Путин объявил, что Россия “уверенно” и с “минимальными потерями” выходит из эпидемии коронавируса (а США, например, не выходят). Выход выглядит так: по официальным данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8835, общее число случаев инфицирования перевалило за полмиллиона, больше половины заболевших поправились. Число умерших составляло на утро воскресенья 6948, за день в Москве скончались еще 53 человека.

В субботу Росстат обнародовал (со второй попытки) данные по смертности за апрель – они расходятся с цифрами оперативного коронавирусного штаба: согласно Росстату, в целом по стране в апреле умерли 2712 человек, у которых либо был выявлен коронавирус, либо были симптомы, позволявшие предположить, что речь идет о Covid-19.

Впрочем, даже официальная статистика свидетельствует о том, что в регионах эпидемия пока и не думала кончаться, причем там справляться с ней значительно сложнее. Власти Петербурга говорят о нехватке больничных коек, временный госпиталь в “Ленэкспо” затопило из-за аварии.

Ослабление президентской диктатуры

В том же интервью Путин объяснил коммунистам, что зря они призывают голосовать против поправок в российскую конституцию, называя их “укреплением президентской диктатуры”. На самом деле все наоборот, заверил он телезрителей – и опять соврал.

В Пензе задержали депутата Пензенской гордумы от КПРФ Александра Рогожкина и члена ЛКСМ Александра Ермакова за расклейку листовок против поправок в Конституцию – продержали весь день в полиции, стращали незаконностью расклейки листовок и отпустили с протоколами об отсутствии масок.

Таким манером при освящении “главного храма Минобороны” в Подмосковье можно было задержать верхушку РПЦ, руководство Минобороны и даже ректора МГУ – все были без масок. Путин не приехал – некогда ему было, писал статью о войне.

Прочее российское

В Сахаровском центре в Москве в субботу прошло прощание с Сергеем Мохнаткиным – он умер 28 мая.

“Инициативная группа МГУ” обнаружила грандиозный план застройки парка около университета.

При взрыве на газораспределительной станции в Казани погиб один человек, двое пострадали.

Следственный комитет России начал проверку дела “калининградских врачей” после того, как Леонид Рошаль публично попросил Путина обратить на него внимание.

В субботу исполнилось 25 лет захвату заложников в Буденновске – одному из крупнейших терактов в истории России. Вот воспоминания журналистов, работавших в больнице и сопровождавших террористов на обратном пути в Чечню.

Выступления против расизма

Новые массовые протесты против расизма и полицейского насилия вспыхнули на выходных в Атланте, штат Джорджия. В пятницу полицейский застрелил там 27-летнего афроамериканца Рейшарда Брукса – тот, будучи пьяным, заснул в машине, а при попытке задержания выхватил у полицейских электрошокер. По нему открыли огонь, он умер в больнице от ранений. Протестующие подожгли ресторан, около которого произошла трагедия. Стрелявший в Брукса полицейский уволен, глава полиции города объявила об отставке.

Массовые акции против расизма и полицейского насилия прошли в субботу во Франции, Госсовет Франции снял введенный из-за эпидемии запрет на проведение массовых акций.

В Лондоне полиция старалась не допустить столкновений между борцами с расизмом и крайне правыми, вставших “на защиту памятников”. Больше ста защитников славного прошлого задержаны, памятник Черчиллю заблаговременно оградили щитами.

Хроника пандемии

Общее число случаев коронавирусной инфекции по всему миру вплотную приблизилось к восьми миллионам, более двух миллионов из этого числа приходятся на США. В ряде штатов отмечен новый всплеск заражений – в больницы Арканзаса, Северной Каролины, Техаса и Юты в субботу поступило рекордное число пациентов. На следующую субботу намечен массовый предвыборный митинг в Оклахоме с участием президента Трампа.

Второй страной по числу заболевших и умерших является Бразилия – там на фоне ухудшающейся ситуации проходят стычки между сторонниками и противниками президента Болсонару (который в коронавирус не верит). Не исключается привлечение армии для разрешения кризиса, тем более что сам Болсонару – бывший военный и даже министр здравоохранения там сейчас генерал.

В Китае, откуда коронавирус начал распространяться по миру, за последние сутки выявили 57 новых случаев Covid-19. Это самый высокий показатель за последние два месяца. Южный район Пекина, с которым связаны большинство новых случаев, переведен на “режим военного времени”.

Шесть ссылок

Далекие классики. Отрывок из книги французского филолога Антуана Компаньона “Лето с Монтенем” (изд-во Ad Marginem) – о смерти, сексуальности и нелюбви к врачам. Или роскошный и тяжелый спецпроект ТАСС к 755-летию Данте – путеводитель по “Божественной комедии” и жизни ее автора с хрестоматийными сведениями.

Отрывок из книги французского филолога Антуана Компаньона “Лето с Монтенем” (изд-во Ad Marginem) – о смерти, сексуальности и нелюбви к врачам. Или роскошный и тяжелый спецпроект ТАСС к 755-летию Данте – путеводитель по “Божественной комедии” и жизни ее автора с хрестоматийными сведениями. Классики близкие. Фрагмент из книги Алисса ДеБласио “Философ для кинорежиссера. Мераб Мамардашвили и российский кинематограф” (изд-во Academic Studies Press), в котором автор прослеживает влияние мамардашвилевской мысли на кинематограф Алексея Балабанова. Или рассказ филолога Михаила Павловца о том, как формируется сегодня школьная программа по литературе – на примере стихотворения Александра Прокофьева “Аленушка”, входящего в учебник для пятого класса.

Фрагмент из книги Алисса ДеБласио “Философ для кинорежиссера. Мераб Мамардашвили и российский кинематограф” (изд-во Academic Studies Press), в котором автор прослеживает влияние мамардашвилевской мысли на кинематограф Алексея Балабанова. Или рассказ филолога Михаила Павловца о том, как формируется сегодня школьная программа по литературе – на примере стихотворения Александра Прокофьева “Аленушка”, входящего в учебник для пятого класса. Недавние юбиляры. Разговор со Славой Полуниным – к 70-летию клоуна. Или – вдогонку 80-летнему юбилею – эссе американского критика Розетт Ламонт о лекциях Бродского, которые она слушала в 1973 году в Квинс-колледже в Нью-Йорке.

Искренне Ваши,

Семь Сорок