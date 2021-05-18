Контент не согласован

Доброе утро!

Лукашенко разрешил силовикам стрелять по участникам протестов, а членам избиркомов – менять внешность. Наконец-то все будет по закону. Причем везде:

Профсоюз московского метро просил не политизировать массовые увольнения сотрудников по политическим мотивам.

Путин назначил в научный совет при Совбезе сотрудника ГРУ, занимавшегося распространением фейков за рубежом.

США закрыли генконсульство в Екатеринбурге.

В Петербурге разворачивают дополнительные ковидные койки из-за роста числа госпитализаций.

Вокруг Навального

По данным “Коммерсанта”, материалы дела о признании ФБК “экстремистской организацией” засекретили из-за личных данных силовиков, которые подавали иски о взыскании ущерба с участников протестных акций. В понедельник на заседании в Мосгорсуде прокуратура приобщила к делу шесть новых томов, после чего процесс отложили до 9 июня. Здесь рассказывается об организациях, которым структуры Навального составят компанию, когда тоже попадут в список “экстремистских”: лимоновцы, неоязычники, рьяные болельщики и т.д.

Пока суд никуда не идет, в Госдуме пришел в движение законопроект, который запретит избираться в парламент участвовавшим в работе организаций, признанных в России экстремистскими: его одобрил Комитет по контролю и регламенту. Вот хороший материал о региональных активистах, так или иначе связанных с Навальным, которые будут поражены в правах после принятия этого закона.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сказал, что в Петербурге на акции в поддержку Навального ходят безработные и приехавшие из регионов "неудавшиеся бизнесмены". Кажется, он отстал от жизни – это лет десять назад в Петербурге почти все были так или иначе “безработными” и “неудавшимися”, а теперь благодаря Навальному число безработных стремительно растет как раз в других регионах.

Вот беседы с несколькими сотрудниками московского метро, уволенными из-за тех или иных связей с разными кампаниями Навального (по некоторым данным, таких людей уже больше двухсот, известен как минимум один случай, когда мать уволили из-за того, что Навального поддерживает ее дочь). Официальный профсоюз работников московского метро попросил не политизироваться эти увольнения. Во Владивостоке организатора автопробега в поддержку политзаключенных тоже вынудили уволиться с работы.

О том, что переживают мурманские школьники, попавшие в списки “склонных к нарушению дисциплины” (среди них есть помеченные как “сторонники Навального”), читайте здесь. Обнародование всех этих школьных самоуправств тоже карается: костромского активиста оштрафовали на пять тысяч рублей за публикацию аудиозаписи, на которой директриса отчитывает школьника за фотографию с акции в поддержку Навального 23 января.

Научно-просветительская деятельность

Московские власти отказались согласовывать подготовленную “Мемориалом” уличную выставку к столетию академика Сахарова. Так и написали организаторам: “Контент не согласован”.

Путин назначил членом научного совета при Совбезе сотрудника ГРУ А.Г. Старунского, которого США и Эстония обвиняли в распространении фейков о ковиде (расследование полностью).

Радио Свобода удалось идентифицировать одного из провокаторов, мешавших проведению акции у ГЗ МГУ против закона о регулировании просветительской деятельности. Им оказался военный пенсионер, бывший подводник, член иркутского штаба "Национально-освободительного движения" Александр Доржиевич Хоборков.

В Москве задержали не особенно известного блогера Александра Римова – как оказалось, за то, что он устроил виртуальный митинг против закона о регулировании просветительской деятельности. Участники организованной им "киберакции" отмечались на “Яндекс-картах” в районе Красной площади и писали в “Разговорчиках” о законе о просветительской деятельности и задержании ученых. После задержания Римову пояснили, что если бы у него было чуть больше подписчиков, была бы административка. А так отпустили после беседы.

Еще виртуальное: Роскомнадзор отказался от идеи блокировки Twitter (якобы потому, что сервис стал хорошо удалять “противоправный” контент), но на Facebook составлено еще четыре протокола (общая сумма грозящих сервису штрафов доросла до 56 миллионов).

Реальное

О неравной борьбе человека с разливом нефти в Коми читайте тут (на самом деле этих разливов не один, а несколько).

Российское правительство готовит меры по регулированию цен на сахар. В результате может возникнуть памятный многим из прошлой жизни дефицит сахара, но сейчас важнее сдержать рост цен: по данным Bloomberg, реальные доходы россиян упали до уровня 12-летней давности (в России реальные доходы с недавних пор считают по столь изощренной методике, что они перестали падать).

Путин специальным распоряжением продлил срок службы Чайки. Бывшему генпрокурору, а ныне полпреду президента в Северо-Кавказском федеральном округе в мае исполнится 70 лет, но Путин разрешил ему поработать еще как минимум год.

По данным “Левада-Центра”, рейтинг “Единой России” в Москве упал до 15% (при этом больше половины москвичей вообще не в курсе, что в сентябре будут какие-то выборы в какую-то Госдуму).

Суд в Москве прекратил дело бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня за истечением срока давности. Чиновника обвиняли в 700-миллионной растрате.

Бывшего главу космического центра им. Хруничева и двух его заместителей посадили на шесть лет и четыре с половиной года соответственно. Их признали виновными в хищении более ста миллионов рублей на закупках металла для производства ракет, осужденные вину отрицают.

Полоса на заборе

В Гомельском районе Гомельской области Беларуси местная административная комиссия оштрафовала пенсионера МВД Михаила Русака за красную полосу на белом кирпичном заборе. В протоколе написано, что Русак "произвольно перекрасил фасад дома и забор в незарегистрированную символику”.

Журналистку TUT.BY арестовали на 15 суток за участие в “несанкционированном массовом мероприятии” (она освещала процесс по "делу студентов"). Свидетелем по делу выступал “Иван Иванович Иванов”.

Вот разговор с жителем Витебской области Максимом Шавлинским, которого приговорили к двум годам “химии” за нелестные слова о милиционере в рабочем чате. У Шавлинского четверо детей. Когда он сядет, семья останется без кормильца.

Скоро Лукашенко снова поедет в Москву – скорее всего, просить о новой реструктуризации долга. Почему Москва не отказывает Минску в финансировании, тут объясняет экономист Дмитрий Болкунец.

Россия на мировой арене

В Польше арестован подозреваемый в шпионаже в пользу России.

США закрыли генконсульство в Екатеринбурге, генконсул возвращается в США.

Германия разрешила продолжить строительство “Северного потока – 2” (его приостанавливали по иску экологов).

В совместном расследовании Чешского радио и еженедельника Respekt сообщаются новые подробности касательно расследования взрывов на оружейном складе в деревне Врбетице в 2014 году. За день до первого взрыва владелец арендовавшей склады оружейной компании IMEX Group Петр Бернатик пробыл около 40 минут в районе отеля, где в тот момент жили Чепига с Мишкиным. После этого он поехал на склад, где никого не было, потому что всем сотрудникам было заранее сказано взять отгул. Кроме того, Бернатик оказался таинственным образом связан с генералом таджикской погранслужбы (именно он попросил его допустить на склад Мишкина и Чепигу). В деле фигурирует еще один россиянин – бывший военнослужащий Николай Шапошников, имеющий чешское гражданство.

Франция выслала в Россию чеченца без жизненно необходимых лекарств и документов. После прибытия российские силовики сутки удерживали его в аэропорту, настоятельно рекомендуя вернуться в Чечню.

Вокруг Израиля

Израильские военные объявили об уничтожении 15 километров туннелей, которые используют боевики ХАМАС и других группировок. В ночь на понедельник израильская авиация и боевики ХАМАС обменялись самыми массированными ударами с начала нынешнего военного противостоянии. В ночь на вторник Израиль сообщил о неудачных попытках обстрела с территории Ливана. О накалившемся противостоянии между арабами и евреями внутри Израиля здесь рассказывает политолог, в прошлом депутат Кнессета Ксения Светлова.

Даты

17 мая, в международный день борьбы с гомофобией, 15 грузинских политических партий подписали меморандум в поддержку ЛГБТ.

В России за такое сажают, но в Петербурге ЛГБТ-активисты сумели провести камерную уличную акцию, приуроченную к Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа (третье воскресенье мая), вот репортаж.

17 мая Галине Старовойтовой исполнилось бы 75 лет. Ее убийство до сих пор полностью не раскрыто. Здесь Старовойтову вспоминают родные, друзья и коллеги-политики.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России вырос до 9328. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 949 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру понедельника 116 211 человек (+340 за сутки). В Петербурге, где, по словам чиновников, заболеваемость выросла на 3,5%, а число госпитализаций – на 27%, разворачивают дополнительные ковидные койки.

О сути претензий к российской вакцине “Спутник V” здесь рассказывает один из авторов опубликованного в Lancet открытого письма, президент Общества доказательной медицины Василий Власов. Здесь обсуждаются причины, по которым россияне столь неохотно вакцинируются.

Шесть ссылок

Разговоры с историками. Беседа с профессором ЕУСПб Никитой Ломагиным о том, как читать “Блокадную этику” Сергея Ярова. Или интервью с историком БАМлага Виктором Прядкиным – к инициативе российского правительства о привлечении заключенных к достройке БАМа.

Беседа с профессором ЕУСПб Никитой Ломагиным о том, как читать “Блокадную этику” Сергея Ярова. Или интервью с историком БАМлага Виктором Прядкиным – к инициативе российского правительства о привлечении заключенных к достройке БАМа. Английское. История первых, еще советских переводов “Властелина колец”. Или путеводитель по творчеству Джулиана Барнса.

История первых, еще советских переводов “Властелина колец”. Или путеводитель по творчеству Джулиана Барнса. Психоанализ. Эссе Эстеллы Солано-Суарез о том, как она проходила психоанализ у Жака Лакана. Или фрагмент книги Младена Долара “О скупости и связанных с ней вещах” (выходит в издательстве Ивана Лимбаха).

Эссе Эстеллы Солано-Суарез о том, как она проходила психоанализ у Жака Лакана. Или фрагмент книги Младена Долара “О скупости и связанных с ней вещах” (выходит в издательстве Ивана Лимбаха). Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок