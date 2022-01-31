Кринжовые картины

Доброе утро!

В Москве умер актер Леонид Куравлев, ему было 85 лет. Сценарист и режиссер Виктор Мережко тоже умер – ему было 84 года. В остальном так:

В Нижнем Новгороде неизвестные обклеили оскорбительными плакатами дверь квартиры, в которой живет мать главы “Комитета против пыток” Игоря Каляпина.

В России вынесен первый приговор врачу-гинекологу за “женское обрезание”.

В Сенате США почти согласованы санкции в отношении России; Великобритания, по словам главы МИД, готова ввести любые санкции вплоть до конфискации имущества российских богачей.

Естественная убыль населения в России впервые в истории превысила миллион человек.

Российское

Глава "Комитета против пыток" Игорь Каляпин рассказал, что двери в подъезд дома в Нижнем Новгороде, где живет его мать, а также дверь ее квартиры обклеили плакатами “Каляпин защищает террористов”, “Позор иностранному агенту” и т.п. Террористами власти Чечни называют всех своих критиков. Конфликт “Комитета против пыток” с руководством Чечни обострился после похищения из Нижнего Новгорода Заремы Мусаевой – матери юриста организации Абубакара Янгулбаева. В пятницу вечером стало известно, что Мусаева, находящаяся в спецприемнике в Грозном, подписала заявление об отказе от услуг адвоката – эту бумагу предъявили как основание для отказа во встрече адвокатам, пытавшимся с ней увидеться.

О том, как в Кемеровской области преследуют борцов с пытками в системе ФСИН, рассказано здесь.

Что до “иностранных агентов”, то Путин поручил Минюсту и Генпрокуратуре “проанализировать” закон о них – наряду с законом о китах, коренных народах, “саморегулирующемся реестре токсичного контента в интернете” и доступе на “Госуслуги” для жителей так называемых “ДНР” и “ЛНР” с российскими паспортами.

Мэр города Уяра Красноярского края написал заявление в полицию на жителя Красноярска, который приехал в Уяр, сфотографировал центр города и выложил фотографии в ВК в сопровождении такого комментария: “К таким кринжовым картинам я не был готов! Просто дыра! Как вам самим-то живется в этом апогее ******* [ужаса]?”. Интереснее всего, конечно, по какой статье возбудят дело, потому что оправдания нацизма тут вроде нет и оскорбления чувств верующих тоже.

Глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион высказался за запрет секс-шопов, потому что этом “узаконенный разврат”, но почему сразу “разврат” – не объяснил.

Гинеколога из Ингушетии, которая сделала калечащую операцию на гениталиях 9-летней девочки, приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей и сразу же освободили от него. Это дело стало первым в России, когда мать ребенка, подвергнутого такой операции, решилась обратиться в суд.

Документальный фильм Даниэла Роэра “Навальный” получил две награды кинофестиваля Sundance.

Кровь, танки и санкции

Президент США Джо Байден официально объявил о скорой переброске военных из США в Восточную Европу на фоне эскалации напряженности на российско-украинской границе. Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия создает близ украинской границы запасы крови для переливания и других медицинских материалов, но Минобороны Украины назвало это сообщение не соответствующим действительности. По данным газеты The Washington Post, украинская разведка вывезла секретные материалы и оборудование из своей штаб-квартиры в Киеве в безопасное место на западе Украины. В то же время президент Зеленский на встрече с иностранными журналистами призывал не нагнетать обстановку, обращая их внимание на то, что по улицам Киева танки пока не ездят; эвакуацию западных дипломатов Зеленский назвал ошибкой (но западные державы не слушают: о вывозе своих дипломатов из Киева в воскресенье объявила Канада). О настроениях на линии разграничения в Донбассе можно судить по этим монологам постоянно работающих там фотожурналистов.

Глава МИД Великобритании объявила, что ее страна готова пойти на какие угодно санкции в ответ на российскую агрессию в отношении Украины – в том числе и против живущих в стране российских богачей и их компаний. Республиканцы в американском Сенате утверждают, что пакет санкций в отношении России практически согласован.

По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, Россия в данный момент ничем не угрожает Украине. С похожим заявлением выступил и посол России в Великобритании Андрей Келин. Тем не менее, российская интеллигенция начала собирать подписи против войны на сайте “Эха Москвы”.

Вокруг света

Президентом Италии на новый семилетний срок переизбран 80-летний Серджо Матарелла – его пришлось убеждать, чтобы он остался на своем посту, и это удалось, когда после семи туров голосования стало ясно, что никого другого выбрать не получится.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в интервью, что в провинции Сахель республики Мали находятся сотни российских наемников-вагнеровцев, которые занимаются “расхищением природных ресурсов страны в обмен на защиту военной хунты”.

Канцелярия президента Чехии Милоша Земана уничтожила тайный документ чешской контрразведки о взрывах на военном складе в деревне Врбетице, в организации которых чешские власти обвиняют сотрудников российского ГРУ.

Северная Корея провела седьмое за январь ракетное испытание.

Зачем Александру Лукашенко понадобилась конституционная реформа, квалифицированно объясняется здесь (спойлер: идея была российской, и Лукашенко основательное ее выхолостил перед тем, как реализовать).

Хроники пандемии

Новый российский рекорд суточной заболеваемости COVID-19 установлен утром в воскресенье – 121 228 новых случаев (смертей – 617). Смена формата подачи данных Оперативным штабом на фоне новой волны проанализирована тут: штаб стал давать ежедневные сводки о госпитализации, но указанные там цифры не всегда совпадают с данными, которые публикуются в регионах. В московских СИЗО в связи с ростом заболеваемости запретили прием передач и свидания с родственниками, а в Петербурге – арестовали предпринимателя Коновалова, который создавал списки заведений, куда пускают без QR-кода (вот суть дела о взятке, в рамках которого он помещен в СИЗО).

Росстат зафиксировал еще один рекорд: по данным ведомства, естественная убыль населения в России в 2021 году впервые в истории превысила миллион человек.

Рекордная заболеваемость фиксируется во многих странах Европы, в том числе в Латвии (вот репортаж). Омикроном, в силу его заразности, часто болеют дети, особенно в тех странах, где их еще не начали вакцинировать – например, в Украине.

Шесть ссылок

Поэты. Три современных поэта комментируют свои тексты о мусоре и свалках; поэт и литературовед Игорь Вишневецкий рассказывает о жизни славянофила, стихотворца и переводчика Степана Шевыреёва (1806–1864) – к выходу сборника “Стихотворения и поэмы. Выбор Игоря Вишневецкого” в изд-ве “Б.С.Г.-пресс”.

Три современных поэта комментируют свои тексты о мусоре и свалках; поэт и литературовед Игорь Вишневецкий рассказывает о жизни славянофила, стихотворца и переводчика Степана Шевыреёва (1806–1864) – к выходу сборника “Стихотворения и поэмы. Выбор Игоря Вишневецкого” в изд-ве “Б.С.Г.-пресс”. Художники. Эссе Константина Львова о жизни и творчестве Юрия Пименова – вернее, о его “отложенном самоубийстве”. Или рассказ о художнике Хьюго Хёппенере, известном под псевдонимом Фидус (1868–1948), движениях “Вандерфогель” и лебенсреформ и их влиянии на позднейшую культуру хиппи.

Эссе Константина Львова о жизни и творчестве Юрия Пименова – вернее, о его “отложенном самоубийстве”. Или рассказ о художнике Хьюго Хёппенере, известном под псевдонимом Фидус (1868–1948), движениях “Вандерфогель” и лебенсреформ и их влиянии на позднейшую культуру хиппи. Обществоведы. Большой разговор с социологом Иваном Селеньи и экономистом Петером Михайи об отличиях венгерского посткоммунизма от китайского и российского и важнейших научных ориентирах в венгерской общественной мысли XX века. Или статья экономиста Дмитрия Травина с подробным разъяснением понятия модернизации.

Искренне Ваши,

Семь Сорок